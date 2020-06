Fekete-Győr kormánybuktatásra készül, szerinte a Momentum a legerősebb ellenzéki párt

Fekete-Győr “Fegyőr” András szerint a Momentum hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben, minderről a közösségi oldalán posztolt a manópárt elnöke egy kissé szentimentálisra sikeredett bejegyzésben. Ebből azt is megtudhattuk, hogy a momósok (Momentum-tagok) mindenhol jelen vannak és bizony egyre többen lesznek. A parlamentbe jutáshoz szükséges minimális támogatottsággal sem rendelkező párt elnöke egyben azt is közölte: a Momentum az ellenzék legerősebb pártja.



Nem kis önbizalomról tett tanúbizonyságot Fekete-Győr András, aki a közösségi oldalán kezdett hosszas elmélkedésbe arról, hogy a Momentum mára az ellenzék legerősebb pártjává vált.

“Ott vagyunk mindenhol az országban – aktivistákkal, önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel. Ott vagyunk a határ másik oldalán, a külhoni magyar közösségekben, ahogy ott vagyunk a legnagyobb nyugati városokban és az Európai Parlamentben is.”

– emelte ki a Momentum elnöke, aki azt is elárulta mitől olyan sikeresek. Nos, ha ezt eddig valaki nem vette volna észre, a momósok sok mindenben hisznek, így például az emberek és a közösségek szabadságjogaiban, a fenntartható- és szolidáris piacgazdaságban, a polgári demokratikus jogállamban, az itthon élő, az otthon élő, és a diaszpórában élő magyarság közös múltjában és jövőjében (ezt most mind tőle idéztük – a szerk.). Na és persze hisznek az Európai Unióban. Itt halkan jegyeznénk meg, hogy nyilván véletlenül felejtette ki a felsorolásból az Istenbe vetett hitet – bár az is lehet, hogy nem. Nos, a “momós hiszek egy…” után majdnem sikerült elmorzsolnunk egy könnycseppet, mert lássuk be mégis csodálatos olvasni, hogy a magyarság jövőjében is hisznek. Ez pedig – ha rajtuk múlna – valóban csak a csodával határos módon valósulhatna meg, hiszen eddigi tevékenységük leginkább abban merült ki, hogy uszító hadjáratot folytattak Magyarország ellen. Emlékezetes: néhány nappal azt követően, hogy a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András a román elnökválasztás kampányában a magyar jelölt helyett egy román kandidálót támogatott, a párt újabb prominense állt bele egy választási kampányba –méghozzá Szlovákiában, egy szlovák párt mellett. Akkor Donáth Anna, a párt EP-képviselője a Progresszív Szlovákia nevű párt komáromi programismertető rendezvényén beszélt arról, hogy “lehetünk úgy felvidéki magyarok, hogy közben büszke szlovákok vagyunk”, majd a magyar listával szemben a szlovák párt támogatására szólított fel. Nos, ha Fekete-Győr Andrásék szerint mindezt a magyarság támogatása miatt tették, nyilván hazaszeretetből támadják folyamatosan saját hazájukat is.



Fekete-Győr mai bejegyzéséből persze saját magát sem felejtette ki, a nagyszerű vezető szerepében tetszelegő elnök szerint, a Momentum történelmi küzdelmek előtt áll és mivel ők a legerősebb ellenzéki párt, nekik kell a kormányváltás motorjává válniuk 2022-ig. Ráadásul, nemcsak leváltják az Orbán-kormányt, hanem az ő vezetésükkel a következő évtizedekben(!) helyre fogják hozni a múlt hibáit is. Úgy fogalmaz:

ránk hárul a rendszerváltás befejezésének felelőssége és feladata. Az előttünk álló évek és évtizedek arról szólnak majd, hogyan hozzuk helyre az elmúlt tizet, huszat, harmincat. Ez nem egyszerű, de nem is lehetetlen feladat.

Azt azonban nem fejtette ki a demokrácia momós Rambója, hogy miért is olyan biztos abban, hogy évtizedekig lennének Magyarország vezetői, bár erre tényleg kíváncsiak lennénk. Azt viszont megtudhattuk, hogy Magyarország Momentumos felemelkedéséhez elengedhetetlen a korrupció felszámolása. Ebben nyilván kiváló segítőik is akadnak majd jelenlegi politikai szövetségeseik közül (esetleg Karácsony Gergely vagy Gyurcsány Ferenc?), akik egészen biztosan sokat tudnak mesélni az ifjú momós titánoknak mindenféle korrupciós ügyről.

Önbizalomból nincs hiány

Az önbizalomhiánnyal semmiképpen sem jellemezhető Fekete-Győr András és a Momentum igen érdekes színfoltként tűnt fel a hazai politikai palettán. Szinte a semmiből bukkantak elő, amikor megtorpedózták az olimpia budapesti megrendezésének lehetőségét, majd a civil szerveződésből egyszer csak párttá alakultak. A NOlimpiás mozgalomból “avanzsálódott” Momentum meglehetősen zavaros körülmények között nőtte ki magát politikai párttá, az viszont egyértelműen látszik, hogy külföldi érdekek mentén tevékenykednek.

Káoszteremtés, abortuszpártolás az EP-képviselő Halálbarbival

Számos kormányellenes tevékenység köthető a Momentum nevéhez, így például a jelentős tömeget megmozdító CEU melletti tüntetés, de az is emlékezetes mutatvány volt, amikor Fekete-Győr András füstgránáttal dobálta meg a magyar rendőröket. Méltó az elnökségi tagsághoz a párt EP-képviselője, Cseh Katalin is, aki még mindig nem adott választ arra, miért is képzett magyar medikaként belorusz és ukrán aktivistákat, akik a kijevi Majdan-téren robbantottak ki később polgárháborús helyzetet. A neokomcsi Halálbarbiként is emlegetett Cseh Katka (végzettsége szerint orvos) azzal is beírta magát a magyar emberek szívébe, amikor azon nevetgélt egy rádióműsorban, hogy az abortuszt botmixerezéshez hasonlították. A művi terhességmegszakítás promotálása mindazonáltal fontos szerepet tölthet be Katka életében, 2019-ben például azt kérte születésnapjára, hogy a neki szánt ajándék helyett annak árát a Planned Parenthood abortuszklinikának utalják el. Cseh Katalinról egyébként érdemes azt is megjegyezni, hogy korábban a Bajnai Gordon – féle Haza és Haladás Alapítványban, illetve az Egymillióan a sajtószabadságért csoportban is fel-fel bukkant – a külföldi liberális pártcsaládok ifjúsági tagozatai mellett.

Amerikából jöttem…

Mint korábban megírtuk, több kérdés is felmerülhet ezek ismeretében. Vajon, mi késztet egy huszonéves orvostanhallgató lányt arra, hogy ukrán aktivistáknak és belorusz állampolgároknak tartson “workshopokat”? “Olyan tréningeket, amelyek után ezek a fiatalok polgárháborús helyzetbe sodorják Ukrajnát a kijevi Majdan téren, ami a regnáló kormány megbuktatásával jár. Cseh Katka, ma már inkább Cseh Katalin 2013 júniusa és 2014 szeptembere között az International Federation of Liberal Youth nevű fehérorosz szervezet programjának trénereként pontosan ezt tette. A Momentum elnökségi tagját Daniel T. Berghez fűzik gyengéd szálak, a férfi a CEU-tüntetések aktív résztvevője, szónoka volt, majd alig néhány hónap múlva már szintén a Momentum elnökségi tagjává választották. Közben megjárta az amerikai külügyminisztériumot, beavatkozást kért hazánkkal szemben a NATO-tól és minden vágya, hogy Orbán rendszerét megdöntse.” A “páratlan páros” együtt aggódik Magyarország jogállamiságáért és tesz meg mindent azért, hogy a magyar kormányt lejárassák külföldön. Berg Dániel a Momentum egyik legrejtélyesebb alakja. Ő szintén külföldön született, bár nem Kanadában, mint Cseh Katalin, hanem New Yorkban. Berg az egyetlen elnökségi tag, akinek az életrajza sehol sem elérhető, sőt, a róla szóló Wikipédia-cikket is törölték. Amit viszont tudhatunk: 2017-ben tért haza Magyarországra a CEU-tüntetések miatt, néhány hónap múlva pedig már a Momentum elnökségi tagjává választották.

A megértő és mindenki problémájára érzékeny fiatalocskákból álló csoport igazi szociáldemokrata utódpárt lett az évek során. A cukiskodó és igazi szelfikirálynőként debütáló, migránspárti Donáth Anna is emblematikus arca lett a Momentum elnökségének. Donáth egy műsorban arról beszélt, ők mindenkit várnak a pártba. Kérdés, hogy ezek után akadnak -e olyan magyarok, akik közéjük akarnak tartozni..?

Forrás: PS, kiemelt kép: Horváth Péter Gyula/PS