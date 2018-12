Feladta elveit az LMP! – Már készek visszalépni a „korszakváltó” jelöltek javára (PS-videó!)

Bár az LMP 2014-es és 2016-os kongresszusi határozata is kimondja, hogy a párt önállóan indul a 2018-as parlamenti választásokon, négy hónappal a megmérettetés előtt mégis meglebegtették jelöltjeik visszaléptetésének lehetőségét. Egy szövetséges már biztos: az önmaguk által jobbközépnek nevezett Patyomkin-párt, a Gémesi György-féle Új Kezdet. Az LMP hétvégi, kecskeméti kongresszusa után a párt társelnöke, Szél Bernadett már azt nyilatkozta, együttműködnének minden olyan párttal, civil szervezettel, közösséggel, amely nemcsak kormányváltást, hanem korszakváltást akar. Sőt arról is döntöttek az elnökség kezdeményezésére, hogy ha a politikai helyzet úgy kívánja, egyes körzetekben visszaléptethetnek jelölteket. Ezzel gyakorlatilag „megágyaztak” a balliberális pártokkal való koordinált jelöltállításnak! Azonban Szél Bernadett szerint ezt lehet másként is értelmezni. Az LMP társelnöke hétfői sajtótájékoztatója után válaszolt a PestiSrácok.hu kérdéseire.

Az elmúlt hónapokban az ellenzéki pártok egyik halmaza (főként a Jobbik, az LMP és a Momentum) azt hangoztatta: készek önállóan is megméretni magukat, megvan mind a 106 egyéni képviselőjelöltjük. Ám újabban más hangok is hallatszanak. Legutóbb Vona Gábor kínálkozott föl az LMP-nek és a Momentumnak. Hétvégi kongresszusa után pedig az LMP is változtatott eddigi retorikáján, és immár arról beszélnek, nyitottak az összefogásra a „korszakváltó” erőkkel. Hogy ki lehet „korszakváltó” erő, vagyis kit hívnak keringőre, azt portálunk kérdésére Szél Bernadett nem árulta el, miként azt sem, melyik az a párt, amelyikkel kizárt a szövetségkötés. Az LMP társelnöke szerint a sajtón keresztül üzengetést egyébként sem lehet felkérésnek, vagy egyeztetésnek nevezni. Érdeklődésünkre Szél nem tagadta, hogy vannak a pártban belső konfliktusok, súrlódások, de szerinte ők ezeket tudják kezelni.

Ehhez képest a hétvégi kongresszus után kilépett a pártból az LMP rendkívül aktív ferencvárosi önkormányzati képviselője, Jancsó Andrea, mivel csak az országos lista 28. helyén kapott helyet.

Schiffer András korábbi társelnök-frakcióvezető már tavaly nyáron bejelentette a kilépését, de 2018-ra visszavonul az országos politikától Sallai Róbert Benedek is. A kecskeméti kongresszuson megszavazott országos lista befutónak gondolt első tíz helyéről több meghatározó név is hiányzik, mint például Ikotity István, Csárdi Antal, Moldován László vagy Gertsmár Ferenc, miközben biztos befutó helyet kapott az MSZP-ból a zöldekhez átigazolt Demeter Márta.

