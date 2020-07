Felfüggesztették és rasszistának bélyegezték a rendőrt, aki őrizetbe vett egy feketét Londonban, mert kés volt nála

Csütörtökön rögzítették az esetet járókelők, amikor egy londoni rendőrtiszt letartóztatás közben egy fekete férfi fején térdelt. Az incidens pedig okot adott egy hisztériakampányra, aminek eredményeképp végül a rendőrt felfüggesztették, társát pedig az operatív munka alól mentették fel.

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness.#BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx

— axax_shockz (@RealAiRavish) July 16, 2020