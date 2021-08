Folyamatos lesz a rendőri jelenlét az Örs vezér terén

Lakossági panaszokra reagálva Budapest rendőrfőkapitánya elrendelte, hogy a rendőrök éjjel-nappal megemelt létszámban járőrözzenek az Örs vezér terén – olvasható a police.hu-n. A járőrök folyamatosan ügyelnek az emberek biztonságára; a Közrendvédelmi Főosztály, a X. és XIV. Kerületi Rendőrkapitányságok munkatársai mellett a Készenléti Rendőrség egyenruhásai látnak el szolgálatot. Az Örs vezér tere nagy, forgalmas, különböző neveken és formákban 89 éve velünk élő örökség. A rendőrségnek volt ideje megtanulni a specialitásait, és korszerű válaszokat adni jellegzetességeire, hogy ne válhasson a bűnözés csomópontjává – így fogalmaz a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője. A rendőrség tisztában van vele, hogy az Örs vezér terén átmenő és a téren tartózkodó tömeg vonzerővé válik azok számára, akik a közterületen töltik el az idejüket, és a csomópontot forgalmas mivolta miatt ideális adománygyűjtő területnek ítélik meg A Budapesti Rendőr-főkapitányság partnernek tekinti a fővárosiakat. A bűnügyi elemzések mellett a lakossági visszajelzések nagymértékben segítenek abban, hogy feltárjuk a problémás területeket, és fenntartsuk a mindenki számára elfogadható, stabil közbiztonságot – írja a police.hu. Forrás/Fotó: police.hu