Hableány-katasztrófa – Nem érzi magát bűnösnek az ukrán hajóskapitány

Nem ismerte be bűnösségét a Hableány nevű turistahajó tavalyi katasztrófáját, ezzel a vád szerint huszonnyolc ember halálát okozó ukrán hajóskapitány az ügyben indított büntetőper szerdai előkészítő ülésén. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon ismertetett vádirat után az ügyész kilenc év börtönbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a hatvanöt éves Jurij C. elismeri felelősségét, de a baleset idején a Viking Sigyn-t vezető hajós ezt nem tette meg, és vallomást sem kívánt tenni. Mivel az előkészítő ülésen nem született egyezség a vád és a védelem között, az eljárás a büntetőperek szokásos menetét követi, vagyis megkezdődik a bizonyítási eljárás, és a tanúk meghallgatása; utóbbiak közül Jurij C. védője több tucatnyit idézne be. A koronavírus terjedése miatt a Fővárosi Törvényszéken megtartott ülés elején a sajtó nagy számban megjelent képviselőit kiküldték a díszteremből; ők egy másik, nagyobb helyiségben kivetítőn követhették az eseményeket. Az nem derült ki, hogy mivel biztonságosabb az, ha sok ember nem egy, hanem két, egymáshoz közel lévő teremben üldögél egyszerre.

Jurij C.-t halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével és harmincöt rendbeli – ennyien tartózkodtak a baleset idején a Hableányon – segítségnyújtás elmulasztásával vádolják. A vádirat szerint a május végén bekövetkezett katasztrófa idején a svájci bejegyzésű nagy hajót az ukrán kapitány vezette, az eső ellenére a látási körülmények jók voltak, a jármű radarjai, hírközlő berendezései pedig működtek. Ugyancsak az iratok része, hogy a Margit híd alatti ütközés után a vádlott a Viking Sigyn utasainak hangoskodására kezdett lassítani, amikor azok kiabálni kezdtek, hogy hajójuk elsodort egy kisebbet. A műszaki szakértői vizsgálatok megállapításai szerint a Viking Sigyn speciális orrkiképzése miatt pillanatok alatt maga alá fordította, ezzel teljesen a víz alá nyomta a Hableányt, így utóbbi utasainak, személyzetének szinte semmi esélyük nem volt a menekülésre. A vádirat azt is megemlítette, hogy a Hableányon az előírt két matróz helyett csak egy teljesített szolgálatot, ennek azonban kevés jelentősége lehetett a történtekben.

Mivel Jurij C. szerdán nem ismerte be felelősségét, és vallomást sem tett, a büntetőeljárásban a bizonyítási szakasz következik, amelyben a védelem több tucat tanú mellett az ügyben korábban nyilatkozó igazságügyi szakértők nagy részét is meghallgatná. Az ukrán kapitány vezető védője vélhetőleg a Hableány vezetőjének felelősségét akarja majd kidomborítani a későbbiekben; erre utal, hogy az elhunyt kapitány hozzátartozóit mindenképpen meg akarja hallgatni, akiknek a rokoni kapcsolaton kívül nincs közük a történtekhez. A védő sorozatos felszólalásai egy folyamatos, a bíróval folytatott közjátékba torkolltak szerdán a bíróságon, ezek egyikében a védő kijelentette: Jurij C.-nek még a felmentése esetén is úgy kellene leélnie hátralévő életét, hogy nevét összefüggésbe hozták a hajókatasztrófával. Tóth M. Gábor álláspontja szerint még ma sem tudható igazán, hogy mi történt a balesetkor, és ezt csak a bizonyítékok újabb értékelésével lehetne eldönteni. A védő szerint az ügyben eljáró kórboncnokok meghallgatása is szükséges, mert ez eldönthetné, hogy kin lehetett volna egyáltalán segíteni a mentés idején; ennek vélhetőleg a segítségnyújtás elmulasztása nagyságrendjének megállapításánál lehet jelentősége.

Jurij C. jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt él Budapesten, miután korábban már többször letartóztatták, illetve újra kiengedték. A vádirat tartalmazza azt is, hogy a Viking Sigyn magyar személyzete közül néhányan a kapitány parancsa nélkül kezdték meg a mentést, és ők is kimentettek többet abból a hét emberből, akik túlélték a balesetet. A halálos áldozatok közül egy dél-koreai állampolgár holtteste még mindig nem került elő. A szerdai tárgyaláson kiderült, hogy Jurij C.-t egészségügyi gondjai miatt kezelik Magyarországon. A megindítandó bizonyítási eljárásban a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak egy hónapja van arra, hogy elbírálja a védelem szinte minden körülményre kiterjedő bizonyítási indítványait.

Cikkünket később videóval frissítjük!