Így néz ki a kihalt Velence: kristálytiszta a csatorna vize

Teljesen kiürült Olaszország. Nemcsak a turisták tűntek el a máskor zsúfolt városból, hanem a korlátozások miatt az olaszok is otthonaikba szorultak. Van pozitívuma is a karanténnak. Az Ill Gazettino Facebook oldalára feltöltött videón úgy látható a máskor nyüzsgő Velence, ahogy még soha. A Szent Mark téren csendesen andalognak a galambok, a csatorna vize olyan tiszta, hogy szinte a fenekére látni.

A videót a ragazze.hu magyar nyelvű olasz portál is megosztotta. Mint írják, a civilizált világ jelenleg azon küzd, hogy dacoljon a koronavírussal, mely világjárvány bedöntötte a turizmust is. Eközben a bolygó egyik legnépszerűbb utazási célpontja is kiürült. Visszatér a természet.

Az Adria gyöngyszeme még jó darabig nem lesz látogatható, ugyanis egész Olaszország lezárta a határait. A vírus hozott valami… gyönyörűt is – fogalmaz a portál.

Forrás: ragazze.hu