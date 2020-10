Jelentős fizetésemelést szavazna meg magának a II. kerületi képviselő-testület

Ma délután dönthetnek arról a javaslatról a II. kerületben, amely szerint az önkormányzat képviselőinek tiszteletdíját 54,7 százalékkal emelnék. A napirendi pont már csak azért is különösen érdekes, mert az ellenzéki kerületek folyamatosan azzal kürtölik tele a médiát, hogy nincs elég pénzük a gonoszkormány miatt, akik a járvány elleni védekezésre elvonták tőlük a gépjárműadó összegét. Bár tény, hogy a II. kerületben eddig sem fukarkodtak a közpénzek szétosztásával – emlékezetes, hogy az Őrsi Gergely vezette képviselői testület négy (!) alpolgármesterrel is büszkélkedhet, ami százmilliós plusz terhet jelent az önkormányzat büdzséjének –, mégis meglepő, hogy a pandémia idején erre fordítanak jelentős összeget, nem pedig a járvány elleni védekezésre.

Látványos fizetésemelések, a tisztségek számának növelése, egymás pozícióba hozása – kulcsszavakban így lehetne összefoglalni az ellenzék elmúlt egy évnyi teljesítményét azokban a kerületekben, ahol hatalomra kerültek. A legnagyobb képviselői fizetések Zuglóban születtek, az alpolgármesterek száma a II. kerületben emelkedett a leglátványosabban, a nepotizmus újkori hazája Rákospalota lett, több ellenzéki kerület pedig az elítélt bűnözőt, Czeglédy Csabát foglalkoztatja borsos áron. A bukott Gyurcsány-világ – élén a mindenhez is értő Karácsony Gergellyel – visszatért Budapestre. A szocialista Őrsi Gergelyre már a megválasztását követően azonnal felfigyelhettünk: négy alpolgármestert nevezett ki maga mellé – bár azt a pártpolitikai osztozkodáson kívül semmi nem indokolta, hiszen az elmúlt 13 évben egyetlen alpolgármester látta el a tisztséget –, ami több százmillió forintos többletköltséget jelent ötéves távlatban az önkormányzatnak. A polgármester nemrégiben a Demszky-karókkal feltűnősködött, miközben az LMBTQ-s propaganda szekerét sem felejtette el látványosan tolni. Igaz, végül a közfelháborodás miatt mégsem tartotta meg azt a mesematinét, ahol ő – tehát a polgármester – óvodásoknak olvasott volna fel az érzékenyítő tartalommal átitatott könyvből. Majd most itt az újabb “remek” ötlet: a járvány idején emeljük meg a képviselők tiszteletdíját… Miért is?

A pandémia nem számít, a II. kerületben a képviselők tiszteletdíjának emelését szorgalmazzák lelkesen

A II. kerület évi költségvetése 23,5 milliárd forint, ebből 330 milliót von el a kormány, hogy a befolyt gépjárműadó összegét a járványelleni védekezésre használja fel. Eddig azt hallottuk, hogy már ez is igencsak megviseli a budai kerület büdzséjét, így nem kicsit meglepő az a napirendi pont, amelyről a mai testületi ülésen szavaznak a képviselők. A javaslat szerint ugyanis a képviselői tiszteletdíj 54,7 százalékos korrekciójára kerülne sor. És ez még nem minden.

A tiszteletdíjak a jövőben a minimálbérhez kapcsolódnak, ezzel a továbbiakban elkerülhető az egyszeri nagyobb mértékű korrekció. A javaslat szerint a képviselői alap tiszteletdíj a mindenkori minimálbér és az 1,3-as szorzószám összegével egyezik meg, a bizottsági elnöki tiszteletdíj annak 80 %-a, a bizottsági tagi tiszteletdíj annak 35 %-a (külsős bizottsági tagok esetén annak 45 %-a), a bizottsági tiszteletdíjak betöltött tisztségenként járnak (bizottsági elnök esetén az adott bizottságra vonatkozóan csak az elnöki tisztségért jár tiszteletdíj).

Indoklásuk szerint

a Mötv. 35. §-ának rendelkezései szerint a Képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, részére magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselők számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Az önkormányzati képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa számlával előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Igen, jól olvasták. Abban a kerületben, ahol a 2019-es választások előtt egy alpolgármester helyett most négy alpolgármesternek fizetnek az adófizetők havi apanázst, most a képviselő-testület tagjai is plusz pénzt vihetnek haza, a bizottsági pozíciókért pedig külön juttatás is jár ezen felül. Remek hír viszont, hogy a javaslat indoklásában az is szerepel: a tiszteletdíjak nem veszélyeztethetik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását – tehát a II. kerületnek erre van elegendő fedezete.

A PestiSrácok.hu közérdekű adatigénylést nyújtott be a kerülethez, ebből viszont az is kiderül, hogy a II. kerület kasszájában átadáskor 11 067 065 457 Ft volt, majd ez az összeg 2019. november elsején 10 855 853 495 Ft-ot tett ki, míg 2020. október 12-én 10 432 540 324 Ft volt a számlán.

Folytatjuk!

Fotó: PS/Horváth Péter Gyula