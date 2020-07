Dobrev Klára lebukott – Karácsonyék bénázása miatt egy 1 milliárd forintos uniós támogatástól esett el a főváros

A Karácsony Gergely vezette főváros újabb óriási bakit követett el, ami ezúttal egy uniós támogatásba került. A “szakértő” vezetés egy elhibázott tervezése miatt 900 millió + Áfa forrástól esett el Budapest, amely 85 százalékos intenzitás mellett egy milliárd forintot jelentett volna a fővárosnak – tudta meg lapunk. A csepeli gerincút első szakaszát még a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat valósította meg. A Fővárosi Közgyűlés idén februárban el is fogadta a pályázatot a gerincút második és harmadik szakaszára, sőt még az önrészt is biztosította, azonban mostanra kiderült, hogy Karácsonyék óriási hibát követtek el a beadvány elkészítése során, így most úszott az uniós támogatás is. A történet már csak azért is érdekes, mert az összes ellenzéki politikus – Dobrev Klárával az élen – hangosan kampányol azért, hogy az uniós pénzeket az önkormányzatoknak kell adni. Most itt lett volna egy alkalom, hogy uniós támogatásból fejlődhessen egy kerület, de Karácsonyék bénázása miatt elúszott a lehetőség. Érdekes módon emiatt már nem emel szót sem Gyurcsányné, sem pedig a brüsszeli ellenzéki politikusok. Lehet, hogy az zavarja őket, hogy Csepelen fideszes vezetés van? Érdekes lenne…

Ezzel lehetősége nyílt a fővárosnak 900 millió + Áfa forrás megpályázására, amelyet kikötőfejlesztésre költhettek volna. A Fővárosi Közgyűlés a februári döntésén el is fogadta, hogy pályázzanak és biztosította hozzá az önrészt. A csepeli gerincút első szakaszát Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat és Németh Szilárd vezette Csepel Önkormányzata megvalósította. A 2. és 3. szakasz tervezésére, előkészítésére Borbély Lénárd Csepel polgármestere és Talós István megállapodása alapján 400 millió forint saját fővárosi forrást biztosítottak. Ez a munkák elkezdéséhez elegendő volt, de a teljes kiviteli tervek elkészítéséhez már nem. Ezért a kormány, fontosnak ítélve ezt a fővárosi fejlesztést és Budapestet támogatva befogadta az Unió által finanszírozott CEF projektlistába A Fővárosi Közgyűlés a februári döntésén el is fogadta, hogy pályázzanak és biztosította hozzá az önrészt.

Csakhogy a pályázat elkészítése során durva hibát követett el a Karácsony-féle vezetés, ugyanis nem kikötőfejlesztésre, azaz a kikötőhöz kapcsolódó, annak megközelítését szolgáló útfejlesztésre pályáztak, hanem simán beadták, mint útfejlesztés. Ezért – érthető módon – az Európai Bizottság a kiértékelési jelentésben nem tesz említést a Főváros és a BKK csepeli gerincút befejező ütemeinek teljes előkészítését célzó projektjavaslatról, mivel téves benyújtás miatt azt részletesen nem értékelték, mivel “Kikötő” helyett a “Közút” alprioritásba került benyújtásra, ahol a pályázat nem volt támogatható.

Demszky 1993-ban megígérte, Tarlós 2012-ben megvalósította, Karácsony 2020-ban elcseszte

A gerincút már egy régóta küzdelmes témája a kerület önkormányzatának. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a PestiSrácok.hu-nak elmondta: a gerincút megépítése egy 1993-as történet, amit még Demszky Gábor ígért meg.

Minden választási kampányban megígérte ezt. Aztán jött Tarlós István főpolgármestersége és akkor az ő támogatásával megépült a gerincút első szakasza 2012-ben

– mondta a kerület fideszes polgármestere.

Hozzátette: az építést három szakaszra bontották. A következő önkormányzati ciklusra 2014 és 2019 között – amikor már Borbély Lénárd volt a polgármester-, akkor Tarlós Istvánnal megállapodtak abban, hogy a gerincút további szakaszainak megépítésére folytatják a tervezést. Erre 400 millió forintot elkülönített a főváros a költségvetésében. Mint mondta: azt már lehetett látni, hogy ez a pénz nem lesz elegendő a projekt teljes tervezésére. Úgy döntött az önkormányzat, hogy a második és a harmadik szakaszt összevonják és egyben fogják terveztetni és kivitelezni is majd. Erre jött egy olyan pályázati lehetőség, amit az Európai Unió nyitott meg. Ez egy úgynevezett CEF-es pályázat, ahol kikötőre és kikötővel kapcsolatos fejlesztésekre lehet pályázni. A kormány felismerte, hogy a gerincút egy fontos infrastrukturális beruházás a kerületnek és Budapestnek is.

Éppen ezért a kormány befogadta a gerincutat a projektlistába, amivel lehetőség nyílt arra, hogy pályázhassanak az uniós támogatásra. Erről februárban született egy közgyűlési döntés. A pályázatot úgy kellett volna beadni, mint kikötőhöz vezető infrastrukturális fejlesztés, ami teljes mértékben megállja a helyét, hiszen a gerincúton keresztül egy könnyű eljutási lehetőség lenne biztosítva a csepeli szabadkikötőhöz

– mondta lapunknak Borbély Lénárd.

A helyzet azonban az, hogy a fővárosi „szakértők” úgy adták be a pályázatot, mint egy sima útfejlesztést, aminek semmi köze nincs a kikötőhöz. Éppen ezért tartalmi értékelés nélkül egyértelműen elutasították ezt a pályázatot.

Ilyen durva szakmai hibát azt hiszem, hogy nagyon ritkán lehet elkövetni, én úgy gondolom, hogy akár szándékosság lehet a dolog mögött. Nem tudom elképzelni, hogy más legyen

– tette hozzá Csepel polgármestere. Elmondta: azt fogja kérni Karácsony Gergelytől, hogy mivel ezt a pályázatot így sikerült beadni, és nettó 900 millió plusz ÁFA támogatási lehetőségtől elesett a kerület, ezért a főváros a költségvetéséből különítse el ezt a pénzt a további tervezésre és pótolják ki a szükséges fedezetet.

Borbély Lénárd elmondta, hogy amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, azóta a csepeli önkormányzat tudta nélkül a belváros központjába egy hajléltalanszállót akart már telepíteni, ráadásul a főpolgármester kihúzta az önkormányzatot az összes, a ciklusban lehetséges útfelújításból is, megvétózta egy nagy P+R parkoló megépítését, továbbá elvonta az európai uniótól nyert bicikliút-hálózat fejlesztésből a pénzt is. (Ez utóbbit nemcsak Csepeltől, hanem másik két kerülettől is megvonta.)

A kerületem nevében elvárom a főpolgármestertől, hogy álljon helyt, ha már így adták le ezt a pályázatot és fizesse ki a fővárosi önkormányzat a tervezés további költségeit, hiszen eleve fővárosi beruházásról van szó

– mondta lapunknak a polgármester.

Dobrev Klára az “uniós pénzt az önkormányzatoknak” szlogen anyja most csöndben van

Az eset abból a szempontból is érdekes, mivel az ellenzék, élén Gyurcsány feleségével állandóan azt harsogja, hogy nem jut elég uniós pénz a magyar önkormányzatokhoz, különben se “Orbán osztogasson”. Dobrev Klára DK-s EP-képviselő már tavaly szeptemberben azzal kampányolt, hogy:

akik a demokratikus, közös ellenzéki jelöltekre szavaznak, biztosak lehetnek abban, hogy nemhogy nehezebb, hanem még talán könnyebb is lesz forrásokhoz jutni.

Gyurcsányné egyik legfrissebb posztjában pedig azzal dicsekszik, hogy a DK-s újbudai önkormányzat sikeresen pályázott az Európai Unióhoz. 1,5 milliárd forintot nyertek egy online kulturális közösség felépítésére. Most azonban csendben van, nem szólal fel a fideszes csepeli önkormányzat ügyének érdekében. Úgy tűnik, ha nem ellenzéki önkormányzatról beszélünk, akkor az már se Karácsonynak, se Dobrevnek nem fontos.

Az ügyben megkérdeztük Dorosz Dávidot is, aki jelenleg a fővárosi önkormányzat klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettese, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

