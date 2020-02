“Kifelé a méhemből, b*meg!” – Gyermekmentességet hirdető blog “érzékenyít” a gyermekvállalás ellen

Egyre nagyobb teret hódít manapság a tudatos gyermektelenség ideája. Fontos leszögezni, hogy természetesen mindenkinek joga van nem vállalni gyereket, és az is egyértelmű, hogy ezt nem büntetheti egy normális állam. Létezik azonban egy Gyermekmentes Övezet Facebook-oldaluknak , a hangnemük pedig igen éles. Sok kommentelőjük azt hirdeti, hogy megbélyegzik, gyűlölik őket, számkivetettek és csupán megtűrt állampolgárok. Ehhez képest ők azok, akik gúnyos, ironikus és dehonesztáló módon beszélnek azokról, akik gyermeket vagy gyermekeket vállalnak. Szerintük a gyerek csak nyűg és undort keltő kolonc, és még természetesen káros is a bolygóra. Hamis “önpajzsolásuk” közben persze csak azt felejtik el, hogy a családtámogatás nem büntetés, hanem előny annak, aki élni szeretne vele; aki nem így gondolja, az sem kerül börtönbe darócruhában. Most, az elöregedő és 1981 óta közel egymillió főt vesztő magyar társadalom túlélését jelentik a gyermekek; sok magyar fiatal tervez családot, ők ehhez kapják a támogatást, hogy ezek a gyermekek meg is szülessenek. A blog szerint azonban a túlnépesedés miatt amúgy sem érdemes, sőt, káros gyermeket szülni. Veretes elemzéseikből azt sajnos kifelejtik, hogy Európa majdnem minden országában fogy a népesség, míg Afrikában és Indiában népességrobbanás zajlik jelenleg is. A túlnépesedést tehát nem hazánkban kellene megállítani.



Én, én és én

Az önző és hedonista viselkedés nem az értéket látja a gyerekvállalás ösztönzésében, nem az egészséges gondolkodást; nekik csupán az ÉN, az ÉN és az ÉN számít. Hozzászólásaikból kiderül: irigylik ezeket a támogatásokat, nem értik, hogy miért nem ők kapják meg ingyen, a semmiért. Persze nem kötelező gyereket vállalni, de gyermekek nélkül nincs nemzet, társadalom és jövő, és bármilyen fájó a nem így gondolkodóknak, sokaknak ezen kívül örömet okoz a gyermekáldás, nem feladatként tekintenek rá, hanem az élet kiteljesedéseként, céljaként.

A blog irányítói és szerzői nyíltan és egyáltalán nem leplezetten azt sugallják: legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, nagyokat aludjanak, ne keltse föl őket az óbégató kölök, akit tisztába kéne tenni, el tudjanak utazni akadálytalanul nyaralni, ehhez pedig elég, ha kutyát vagy macskát tartanak, az nem gyilkolja le őket úgy, mint a gyerek.

Úgy tűnik, hogy sokan ehhez az életmódhoz várnak támogatást az államtól, mert szerintük az nem igazságos, hogy a gyereket vállalók kapnak segítséget, ők nem; ezt a pénzt az állam nyugodtam fordíthatná rájuk is.

Az állam azonban nem bélyegzi meg ellenségeiként azokat, akik nem vállalnak gyermeket. Sokan egyszerűen lemondtak a gyermekvállalásról, más életet élnek, szívük joga – de talán ne sajnálják azoktól a támogatást, akik szeretnének gyereket. Bármilyen félelmetes is számukra, sokaknak fontos még az, hogy ne roppanjon össze a társadalom és egyszerűen ne haljon ki a magyar nemzet, mert vannak emberek, akiknek nemcsak az ÉN számít.

Senki sem bántja a gyermekteleneket

Az is nyilvánvaló, hogy a tudatos gyermektelenségnek valóban sok oka lehet, ami egyszerűen magánügy; senki sem akar ebben turkálni. Valaki genetikai okokból, betegségtől félve nem vállal gyermeket, valaki egyszerűen úgy érzi, hogy ez nem neki való, mások pedig nem találják meg hozzá a megfelelő embert, valaki pedig kényelmesnek gondolja a gyermektelen életet, saját magát fontosabbnak tartja, mint a családja fennmaradását. Nincs kinn a szégyentáblán az arcuk, senki sem bántja őket, az pedig mindenkinek a magánügye, hogy mit gondol ennek a morális hátteréről. Az viszont egyszerűen félelmetes, hogy egyesek, mint a blog és sok olvasója sértett gyűlölettel szól a családtámogatásról, a gyermekvállalás ösztönzéséről, és rettentő undorral beszélnek a kisgyermekekről, miközben ők beszélnek kirekesztésről. Legyen meg a véleményük nyugodtan, de ne várják el, hogy ez legyen a mainstream. Ők elvárják, hogy tiszteljék és megértsék őket, miközben napi szinten írják a viccesnek szánt, ám sértő és gusztustalan posztokat, amelyekben a gyermekeket kvázi “szargombócnak” tartják, a több gyermeket vállalókat tenyészállatoknak. És természetesen a jelenlegi kormány agymosott katonáinak, a felhergelődött kommentelők pedig nem egyszer rákosista politikának állítják be a gyermekvállalás támogatását. Újra és újra visszaköszön a világszerte mindenütt agresszív, magát liberálisnak nevező kisebbség agresszív retorikája.

Túlnépesedés vagy elfogyó magyarság?

A gyűlölködőknek azonban nem árt egy kis történelmi lecke: a Ratkó-korszak abortusztilalma, a rengeteg születő gyermek egészen más ideológia, egy diktatúra eszköze volt, egy egészen más szituációban és korban. Ostobaság összehasonlítani a hatvan évvel későbbi, mai helyzettel. Közel negyven éve fogy az ország lakossága: 1981-ben még 10,7 millió polgára volt Magyarországnak, ma ez a szám már csupán 9,8 millió fő körül van. Egy 10 milliós országnál negyven év alatt 1 millió fős veszteség az több, mint riasztó. Aki úgy gondolja, hogy a gyermekvállalás ösztönzése, a demográfiai problémák megoldása egy személyes ambíció, rákosista őrület, mert szerintük a túlnépesedő bolygó haldoklik az emberek miatt, annak komoly tudásbeli és morális adóssága van. Ez úgy tűnik semmi másra nem jó, csak a saját önzés és kisstílű irigység elfedésére.

“Ne turkálj a méhemben”

Többször elhangzó jelmondat a blog olvasó és kommentelői között, hogy “ne turkáljanak a méhükben”. Ebben az esetben jobb, ha egyenlő mércével mérünk: ők se tegyék ezt másokkal, és ne mondják meg, hogy miért NEM kell szülni gyereket. Pedig ezen a blogon és Facebook-oldalán nagyon sokszor ez történik, tényként említve zavaros teóriákat, bolygóvédő mantrákat. Aki ellent mer mondani nekik, azt némely kommentelők ízekre szedik, agymosottnak, sőt, fehér felsőbbrendűnek titulálják, miközben alapvető tényekkel nincsenek tisztában. Többen fontos oknak tartják a bolygó védelmét, hiszen a gyerek születése csak ront a jelenlegi “klímahelyzeten”. Amikor valakinek eszébe jutott a kommentelők között, hogy Európa és alapvetően a nyugati, fehér társadalmak fogynak, a harmadik világ népességrobbanás közepette van jelenleg is, akkor jött aztán az igazi ledorongolás. Persze egy oldal nem vállalhat felelősséget minden kommentelőért, azonban az visszatetsző, ha azt üzenik, hogy tartsuk egymást tiszteletben, azonban krédójukkal ellentétben gyalázkodnak, amit fekete humorként adnak el. Olvasóik közül sokan megbántott és megsértett gyerekként, agresszívan támadnak vélt ellenségeikre, a gyerekeket preferálókra, ehhez pedig a blog nem csupán asszisztál, bátorítja is őket. Hiába a szép, liberális megfogalmazás, a gyűlölködés folyamatos, ahogy egyes posztok egyértelmű politikai üzenete is.

Azért nekünk is vannak kérdéseink

Miért fáj nekik, hogy mások mégis vállalják azokat a “terheket”, ami őket undorral tölti el? Miért kell azokat lesajnálni, kigúnyolni és ostobának tartani, akik akár több gyermeket is nevelnek? A gyermek sokak szerint a legnagyobb csoda; ha a blog olvasóinak lelke nem is így van bekötve, miért gyűlölik azt, akinek ez fontos? Miért kell a sok viccesnek szánt gagyi és gyermekellenes bántó poszt, geg és gif?

Ilyen és ehhez hasonló “poénok” után vajon miért gondolják, hogy őket támadják, hogy az ő méhükben turkálnak? Persze az oldal szerint ez csupán humor, időnként fekete humor. Az agresszió és a gyűlölet mégis süt a posztokból, kommentekből, ám talán remélhetjük, hogy ez csak egy törpe kisebbség. Ők ugyan általánosítanak, azonban óriási hiba lenne az ilyesmi azok részéről, akik szerint a gyermektelenség, a szándékos gyermektelenség nem csak tragédia, hanem hiba is.

Ha a valódi liberalizmus talaján maradunk, akkor arra érdemes azért emlékeztetni még egyszer a blogot, hogy senki sem kényszeríti őket arra, hogy gyereket vállaljanak, ezért ők se gúnyolják azokat, akik ezt megteszik, főleg ne nézzék másodrendű állampolgárnak. Valahogy nem rémlik, hogy a nagycsaládosok szervezeteiben, blogjain azon röhögnének napi szinten, hogy milyen gyászosak a gyermektelenek, és abból csinálnak sértő és gúnyos poénokat, hogyha valaki nem akar gyermeket szülni, akkor ezért már maga a sátán. Ahogy más álliberális és agresszív csoportok esetében, úgy itt is rendkívül látványos az áldozatszerep hangoztatása, “munkásságukkal” azonban pont a gyermektelen embereknek ártanak a legtöbbet.

Forrás: Gyermekmentes Övezet; Vezető fotó: formazioneturismo.com; Fotók: Gyermekmentes Övezet blog Facebook-oldala