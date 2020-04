Kép forrása: somagnews.com

Korona helyett az emberélet az új svéd pénznem

A járvány elől egy ország sem menekülhet, de azt mindegyik maga döntheti el, hogy mivel fizeti meg a válsághelyzet kibekkelését. A legtöbb helyen – így Magyarországon is – gazdasági visszaeséssel, vagyis kieső pénzzel fizetjük meg a járvány árát, legyen szó akár az államról, akár a munkahelyüket vagy a fizetésük egy részét elvesztő emberekről. Már Nagy-Britannia is megbánta, hogy mindent egy lapra, a nyájimmunitásra tett fel, és ezzel igencsak pórul járt. Nem úgy Svédország, ahol az emberélet, és főleg az őslakos, idősebb svédek (nevezhetjük őket boomereknek is) élete nem ér annyit, mint a gazdaság pörgése.

Svédországban egymillió főre 91 áldozata van a járványnak, míg Finnországban 11, Norvégiában 25, és Dániában is alig fele, 49. Ez minden bizonnyal az ottani enyhe óvintézkedések következménye, és a svédek még ezeket se tartják be rendesen. A fertőzés rohamos terjedése és a magas halálozási arány már kényszerűen szemet szúrt az illetékeseknek, úgyhogy kénytelenek komolyabb intézkedésekkel is számolni. A Time magazin nemrég interjút készített egy stockholmi kórház főorvosával, aki attól tart, hogy a jelenlegi megközelítés „valószínűleg történelmi mészárlással egyenértékű”.

Ahogy arról beszámoltunk, egy svéd orvos szerint az időseket és a szegényeket érinti legrosszabbul a svéd járványkezelési módszer. Ez főleg annak fényében visszataszító, hogy a svéd hatóságok hetekig ismételgették, hogy a stratégiájuk legfontosabb célja az idősek védelme. Stefan Löfven miniszterelnök nemrégiben a Svenska Dagbladet újságnak adott interjúban elismerte, hogy

Svédországnak nem sikerült megvédenie időskorúit.

Nagy visszhangot kapott az Aftonbladet lap által nyilvánosságra hozott dokumentum, amelyet a stockholmi Karolinska Egyetemi Kórház küldött ki a vezető orvosainak. Ez meghatározza, hogy helyhiány esetén mely páciensek milyen ellátásban részesülhetnek a koronavírus-járvány közepette. A 80 év fölötti, továbbá a 70 fölötti és egynél több krónikus szervi betegséggel élő, illetve a 60 fölötti és kettőnél több krónikus szervi betegséggel élő embereket nem utalják be az intenzív osztályra, és pláne nem kerülhetnek lélegeztetőgépre. Ilyen krónikus szervi bajnak számít például a légzőrendszer, a keringési rendszer vagy a kiválasztórendszer betegsége, azaz a szív-, tüdő- vagy veseproblémák. Még súlyosabb, hogy a már intenzív osztályon kezelt betegek esetében is megszakítható a kezelés, amennyiben valamelyik meghatározásba esnek. Tehát ha a bravúros svéd járványkezelési módszernek köszönhetően elfogynak a helyek az intenzív osztályon, akkor nemcsak nem veszik fel, de ki is dobják a legsúlyosabb, legidősebb krónikus betegeket. Aki esetleg két krónikus betegséggel fekszik az intenzív osztályon, és időközben betölti a hetvenet, az is repül. Ilyen, amikor a felvilágosultság kimutatja a foga fehérjét.

Már megváltoztak, különben is csak parancsot teljesítenek

Az ember már alig lepődik meg, főleg, ha a fényességes germán világról van szó, de még ezt is tudják fokozni. Az életkort ugyanis nem a naptári életkor, hanem a biológiai életkor, vagyis a szervezet tényleges állapota alapján határozza meg a gumiszabály. Érdekes, hogy ugyanabban az országban, ahol még az ageizmus is főbenjáró bűnnek minősül, sőt, mindenki szabadon eldöntheti, hogy milyen nemű és hány éves akar lenni, most hirtelen figyelmen kívül lehet hagyni még a tényleges naptári életkort is. Mindezt teljesen önkényesen, egy sima SS-parancsnoki… izé… orvosi döntéssel. Az zsidó öreg, aki szerintük az. Megnyugtató látni, mennyire megváltoztak már, és eltűnt a germán kultúrkörből a nácizmusra való hajlam.

Mielőtt jóhiszeműen kórházi túlkapásra gondolnánk, a svéd egészségüggyel valóban komoly gondok vannak. Itt most nem arról van szó, hogy a harmadik világra emlékeztető állapotok uralkodnak náluk. Hanem arról, hogy az öregekről lemondó intézkedés alapjául az Országos Egészségügyi és Jóléti Tanács irányelvei szolgáltak. A rendkívüli helyzetben alkalmazandó intenzív kezelésről szóló szövegben ugyan nem szerepelnek tárgyszerű életkori utasítások, mindössze annyi, hogy „figyelembe vehető a páciensek biológiai életkora”, de nem állítható fel ez alapján fontossági sorrend, ahogy a kórház alkalmazza. De hát ilyenek ezek a nácik felvilágosult, progresszív demokraták: fél szavakból is megértik egymást. A kórház azzal mentegetőzött a sajtómegkeresésekre, hogy a gyógyászati elsőbbséget mindig az alapján állapítják meg, mennyi felépülése esélye van a páciensnek:

Nem vethetjük alá nagyon erős kezelésnek a pácienseket, hacsak nem igazolja ezt a prognózis.

A kórház és Stockholm megye egészségügyi igazgatója is azzal a kifogással hozakodott elő, hogy mindez csak súlyos helyhiány esetére vonatkozik. Öt nappal ezelőtti adat szerint 79 szabad hely volt még a kórház 300 ágyas intenzív osztályán, de elnézve a svéd járványkezelési modellt, ez hamar betelhet. További mentegetőzési alapként utalgattak rá, hogy az egész az Országos Egészségügyi és Jóléti Tanács szüleménye, és a kórház, illetve Stockholm megye tulajdonképpen csak parancsot teljesít.

Közcsodálat tárgya, a liberális mintaállam

Sokan fognak ott meghalni olyanok is, akiknek a halála elkerülhető lenne, de Svédországban legalább nem kell aggódni a jogállamiságért – a halálra ítélt helyieket is biztosan felvidítja ez. Kíváncsian várjuk, Vágó Istvánból is előtör-e valami magvas gondolat a svédországi nyugdíjasok szándékos kiirtásáról. Vagy ez más, mert ez Svédország? Súlyos válsághelyzetben nemcsak a liberális vezetés tehetetlensége, hozzá nem értése ütközik ki, hanem a globalizmus iránti militáns szolgalelkűségük is, amellyel éppen ők és a függetlenobjektív propagandistáik szokták vádolni a jobboldalt.

Ez egyébként ugyanaz a Svédország, amely a ’60-as évek végétől a szexuális szabadosság ünnepelt központja volt. Csak hát ez természetszerűleg nem önmagában állt, hanem a beetetés volt. A videómagnó 1970 körüli megjelenésével nemcsak a pornó, de az 5-6 éves kisgyerekekkel forgatott pedofilpornó virágkora is azonnal beköszöntött az északi germán államokban (Dánia, Svédország, Hollandia). Mindez teljesen legálisan, Svédországban például 1980-ig. És ugyanennek, az akkori világot fenekestül felforgató szabadosságnak az egyenes következménye a mai világot fenekestül felforgató szabadosság – az a megvalósult utópia, ahova a liberalizmus juttatta Svédországot az óvodai genderérzékenyítéssel, a határtalan migrációval és a migránsok kötelező imádásával, illetve most már az őslakos, idős svédekről való lemondással.

Mindez azért fontos, hogy folyamatában lássuk mindazt a progresszív eszmeiséget, amely markában tartja a nyugati világot, és amelynek ez az egyik előrehaladott, ünnepelt kirakata. Olyan erős ez a propaganda, hogy a „gazdag és szociálisan érzékeny” Svédországot reflexszerűen csodálja a fejlett világ. Amikor a svéd köztévé hazudik rosszhiszeműen Magyarországról, az idehaza is sokaknak sorvezetőnek számít, amikor viszont idehaza jelenik meg elmarasztaló vélemény róluk, az nem kevés emberből azt váltja ki, hogy ilyet nem lehet mondani, hiszen Svédország az mégiscsak Svédország. Hát ennyit ér Svédországnak lenni: ha krónikus beteg vagy, illetve a szervezeted rosszabb állapotban van a naptári életkorodnál, akkor nyugodtan elpusztulhatsz, mert a fiatal bevándorló újsvédek értékesebbek nálad.