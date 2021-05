Your browser does not support the video tag.

Előállítottak egy nagykanizsai férfit, aki azt terjesztette, hogy egy faluban mindenki meghalt az oltástól – Frissítés: Megszólalt a falu polgármestere! (videók)

Frissítve: A Pesti TV-nek nyilatkozott elsőként Sztojka Zoltán, az érintett szatmári falu, Rozsály polgármestere, amelyről a vakcinaellenes hecckampány részeként a múlt héten elterjesztették, hogy mindenki meghalt, miután beoltották. Ma jelentette be a rendőrség: rémhírterjesztés miatt egy nagykanizsai férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárás alá vont, mert a férfi azt a rémhírt terjesztette egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésében, hogy egy Nyíregyháza melletti kis faluban mindenki meghalt a védőoltás beadását követően. A bejegyzés rendkívül gyorsan terjedt az interneten, és a helyiek megnyugtatására a polgármesternek kellett közleményben cáfolnia a tényként állított valótlanságot – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség ügyeleti központjának vezetője az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője elmondta, hogy ma kezdődik a regisztrált és időpontot foglalt 16–18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Magyarország az első uniós ország, ahol széleskörűen megkezdődhetett a fiatalok oltása. Galgóczi Ágnes hozzátette: a mai napon 144 ezer regisztrált kap SMS-t arról, hogy ők már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban péntek és kedd közötti napokra.

Kiss Róbert rendőr alezredes a rémhírterjesztés miatt eljárás alá vont férfi ügyével kapcsolatban elmondta az operatív törzs tájékoztatóján, hogy a férfinak nem volt semmilyen alapja ilyen valótlanságot állítani, azzal csupán minél nagyobb figyelmet akart elérni. A cselekménye viszont bizalmatlanságot és félelmet keltett az emberekben, ezért az alkalmas volt a járvány elleni védekezés akadályozására. A férfinél házkutatást tartottak, elállították, majd a férfi elismerte tettét, így az eljárás további részében szabadlábon védekezhet.

A Pesti Riporterben már múlt kedden megszólalt Rozsály polgármestere

A Pesti TV élő adásából május 4-én Skype-on értük el Sztojka Zoltánt, a rémhírterjesztés áldozatává vált közösség választott első emberét, a beszélgetésrészletet fent külön is közreadjuk.

Your browser does not support the video tag.

Jelentősen csökkent a fertőzöttek száma

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője elmondta, hogy 1416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 795 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 82, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 600 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 165 769 főre csökkent. 2782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 354-en vannak lélegeztetőgépen. Galgóczi Ágnes szerint az elmúlt hét járványügyi adatai kedvezőek. Országosan 35 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma az elmúlt héten. Tolna megyében 50 százalékos volt a csökkenés mértéke. Azt is hozzátette, hogy ha valakinek panasza van a gyógyulás után, akkor megkezdheti a rehabilitációt, ha jelzi ezt a háziorvosánál.

Magyarország az első uniós ország, ahol széleskörűen megkezdődhetett a fiatalok oltása

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 420 767 fő, közülük 2 584 879 fő már a második oltását is megkapta – mondta el az osztályvezető. Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt. Ma kezdődik a regisztrált és időpontot foglalt 16–18 évesek oltása kórházi oltópontokon. Őket arra kérik, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot – tette hozzá. Magyarország az első uniós ország, ahol széleskörűen megkezdődhetett a fiatalok oltása. Galgóczi Ágnes hozzátette: a mai napon 144 ezer regisztrált kap SMS-t arról, hogy ők már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban péntek és kedd közötti napokra. Emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik-oltásokat foglalni. Hozzátette: Szputnyik-vakcinából az utolsó szállítmány érkezett meg hazánkba, és aki ezzel élni szeretne, az tegye meg. 30 ezer adag Janssen-vakcina is érkezett tegnap, ami a háziorvosokhoz kerül. A háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Az Operatív Törzs legutóbbi sajtótájékoztatója ITT nézhető vissza.

A koronavirus.gov.hu oldal tájékoztatása szerint az országos oltási munkacsoport döntése nyomán a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható. A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy kizárólag csak az SMS-értesítést kapók tudnak foglalni Pfizer-oltásra.

Forrás: koronavirus.gov.hu; Kiemelt kép: koronavirus.gov.hu/kormany.hu