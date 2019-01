A liberális kanadai diákok megtalálták az internetes gyűlöletkeltés ellenszerét

A sértődékenység és a túlérzékenység nem ismer határokat, a nyugati fiatalok között ma már alig akad olyan, aki ne omlana össze lelkileg, ha olyat mondanak neki, ami kívül esik az igen szűkös tűréshatárán. A téboly a Facebook cenzúráival (melyet kollégáink például letiltások formájában tapasztalnak leggyakrabban), a Twitter erkölcsrendészkedésével és az amerikai egyetemek safe space-eivel olyan szintre jutott, ahonnan nem igazán vezet vissza út. Most pedig, hála a progresszív kanadai diákok egy kis csoportjának, még látványosabban érezhetjük csak ölelésre és szeretetre vágyó teletubbie-nak magunkat egy szoftver segítségével. A leleményes fiatalok olyan programot alkottak, amely automatikusan elrejti a felhasználók elöl az olyan kommenteket, amely esetleg a lelkükbe gázolhat.

“Soothe”, magyarul: “enyhítés”, “csillapítás”. Így nevezik a legújabb liberális sértődés-kivédő programot, amely már működik a Facebookon és Twitteren. A szoftver lényege, hogy elrejti a felhasználók elöl azokat a hozzászólásokat, amelyek valamilyen oknál fogva megsérthetnek egy haladót azzal, hogy rámutatnak az őket körülvevő valóságra.

A Google Chrome kiterjesztésének működési elve nagyon egyszerű. Különböző kategóriákba (homofób, szexista, rasszista, agresszív, transzfóbiás) rendezve betápláltak rengeteg szót előre a programba, amely feltelepítve automatikusan érzékeli ezeket, és kihúzza a kommentek, vagy cikkek azon részeit, amelyekben a nem kívánatos szavak megtalálhatóak. A fejlesztők szerint a YouTube felhasználói a legkirekesztőbbek a világon.

Szerkesztőségünk tesztelte az alkalmazást a hazánkban most rendkívül népszerű Milo Yiannopolous honlapján, hátha a Soothe is gyűlöletkeltőnek tartja, és akkor nekünk is el kell hinnünk, hogy talán tényleg az. Kiderült, hogy igaz. Az oldal egyik friss cikkében a következő mondatot cenzúrázta a program:

Trump elnök szétszedte az észak-koreai zsarnokot, Kim Jong Unt, miután a “Rocket Man” azzal fenyegetőzött, hogy elszabadítja az Egyesült Államok elleni nukleáris háborút.

Nem világos, hogy ez a szexista, vagy az agresszív kategóriába tartozik-e. Ugyanabból a cikkből a következő mondat tűnt még el:

Trump ismételten “Rocket Man”-nek és “Little Rocket Man”-nek nevezte a diktátort. A kommunista zsarnokot az elnök “őrültként” és “beteg kiskutyaként” is említette. Kim Jong Un állítólag pazarló életmódot él, míg az emberei éhen halnak. Az észak-koreai rezsimek kritikusai azt állítják, hogy szexrabszolgákként tart tizenéves lányokat, és kivégezteti az embereket a személyi kultuszának megsértése miatt.

Van esetleg olyan olvasónk, akit ezek a mondatok megbántottak?

Sajnálatos módon a program még nem tud magyarul, tehát Orbán Viktor Facebook-oldalát, a magyar kormány holnapját, portálunkat és a 888.hu-t hiába ellenőriztük. Donald Trump Twitterén nem talált a Soothe semmi kivetnivalót, nem szerette viszont az altright.com-ot. Minden erőfeszítésünk ellenére a Breitbarton sem találtunk semmi cenzúrázni valót.

Az egyébként nem jutott senkinek eszébe, hogy simán csak ne olvassák el az arra érzékenyek a kommenteket, vagy olyan cikkeket, amelyek nyomokban valóságot tartalmazhatnak? Nagyjából olyan könnyedséggel áthidalva a problémákat, mint amikor az amerikaiak milliókból fejlesztettek tollat, ami tud írni az űrben, az oroszok viszont felvittek inkább egy ceruzát. És ez még akkor is vicces, ha csak urbánus legenda.

Forrás: Independent; Vezető kép: Infowars