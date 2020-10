Ligetvédés a javából: mélygarázs helyett luxusszállodát építenének Karácsonyék a Városligetbe

Eladná a Városliget egy darabját, hogy egy magánbefektető szállodát építhessen – legalábbis ez a fővárosi szándék körvonalazódik abból a dokumentumból, amelyet csütörtökön szivárogtatott ki a HVG.hu. Ezután Karácsony Gergely sebtében rögtönzött sajtótájékoztatón próbálta meg kifejteni, miért nem része a Városligetnek az érintett terület. Az igencsak kínos magyarázkodásban a főpolgármester kitért arra is, véleménye szerint miként egyeztethető össze az új építkezés azzal a főpolgármesteri elvvel, miszerint azért kell megakadályozni a Liget Projekt befejezését, hogy ne épüljön semmilyen új létesítmény a Városligetben.

Csavar recsegtette meg csütörtökön a balliberális médiagépezetet, a HVG ugyanis kiszivárogtatta a fővárosi Biodóm befejezésével és jövőjével kapcsolatban készített belső jelentést, így Karácsony Gergelynek olyan sajtótájékoztatót kellett tartania a Városligetben, amelyen még az általuk nyilvánosságra sem hozott dokumentumról kellett beszélniük. A HVG cukormázas cikkéből, illetve valójában a Karácsonyék által készíttetett jelentésből több meghökkentő elképzelés is kiderült, így például az, hogy

valójában a 26 milliárd forint helyett csak 16,4 milliárd forint hiányzik a Biodóm befejezéséhez, amelyből csak 5 milliárd forintnak nincs fedezete;

a költségcsökkentési elképzelések szerint nem épülne meg (a Kormánnyal lényegében egyetértésben) a Hermina Garázs, így szabadulna fel például 5,7 milliárd forint;

külön pikáns, hogy ugyan garázst nem építene a főváros, annak helyére – állítólagosan a Biodóm bevételeinek emelése céljából – luxusszállodát húznának fel, amit természetesen magánerőből építene egy “független ingatlanfejlesztő”, méghozzá úgy, hogy a főváros 1,5 milliárd forint értékben adná el a területet;

a dokumentumban kitérnek arra, hogy külön céget hoznának létre az Állatkert és a Biodóm gazdaságos és egységes működtetése érdekében, ami – mint a HVG megjegyzi – “nem jelenti, hogy ne maradna önkormányzati tulajdonban”.

A dokumentum számos ellentmondást vet fel Karácsony Gergely eddig szavakban kifejezett politikája és a valóság között. Elsősorban azt, hogy miközben a főpolgármester tűzzel-vassal küzd a Liget-projekt még fel nem épített elemeinek elkaszálása érdekében, ettől függetlenül lazán építene saját épületet, egy abszolút magánérdekeket szolgáló szállodát a Városligetbe, ráadásul annak egy részét magánbefektetőknek adná el. Az SZDSZ-es időkre hajazó privatizációs szándék ráadásul abban is megmutatkozik, ahogy külön cégbe szerveznék ki a Városliget és a Biodóm üzemeltetését, lehetővé téve a magántőke beszivárgását egy fővárosi fenntartású, annak bevételt generáló cégbe. Szintén érdekes, hogy a Hermina úti garázs helyére építendő szálloda alá nem kerül-e ugyanúgy mélygarázs, hiszen a szálloda vendégeinek parkoltatását valahol meg kell oldani, így azonban a beharangozott forgalomcsökkentés elmarad.

Vajon miért a HVG szivárogtatta ki a részleteket?

Mint arról portálunk is nemrégiben beszámolt, meglehetősen komoly falatként akadt a Karácsony Gergely vezette főváros torkán a Biodóm kérdése. Már augusztusban megírtuk, hogy a Biodóm jövőjével kapcsolatban Karácsony Gergely – aki zuglói polgármestersége alatt folyamatosan támadta a beruházást – az időhúzás mellett döntött, és négy-hat hónapot adott magának a felelős döntés meghozatalára, de ez már két hónapja is lejárt. A döntést az Enviroduna Kft. vizsgálatai alapján hozta volna meg a főváros – a HVG most éppen ezt szivárogtatta ki, ráadásul úgy, hogy annak kommunikációjára Karácsony Gergely és csapata egyáltalán nem készült fel. A Biodóm jövőjével kapcsolatban korábban is egyértelművé vált, hogy a “mindenkor csóró” fővárosi önkormányzatnak nem akaródzik pénzt kiadni a beruházás kivitelezésére, így a balliberális médiakörök több helyen is megszellőztették, hogy az államnak – amely csak egy darabig volt hajlandó lépést tartani a költségek folyamatos emelkedésével – bizony mégiscsak be kellene szállnia az építkezés véghajrájába.

Szintén erősen pikáns, hogy a Főváros a Liget-projekt befejezését megakadályozandó a Városligeti Építési Szabályzatot (VÉSZ) is hajlandó volt módosítani, kimondva ezzel azt, hogy nem lesz új építkezés a Városligetben Karácsony Gergely uralkodása alatt. A szándék őszintesége azért is megkérdőjelezhető, mivel a VÉSZ-módosításban maga a Karácsony-garnitúra ismerte el, hogy a Liget Projekt teljes megvalósulása esetén is 5,8 százalékkal nőne a Városliget zöldfelületének aránya, miközben kvázi azzal nyert választást Zuglóban és később a fővárosban, illetve médiakörével karöltve azzal kampányoltak, hogy a kormány alig várja, hogy lebetonozza a Városligetet, ami miatt drasztikusan csökkeni fog a zöldfelület. A VÉSZ-módosításából az is kiderült, hogy a még meg sem kezdett beruházások elgáncsolásával pusztán további 0,9 százaléknyi zöldfelületet nyernek, amely barátok között sem tekinthető kiemelkedően magas zöldítési eredménynek.

Ha Karácsony luxusszállodát akar építeni, akkor az már nem a Városliget területe

Mindezek után Karácsony Gergely, valamint Kerpel-Fronius Gábor és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek tartottak rögtönzött sajtótájékoztatót a Városligetben a HVG által kiszivárogtatott, ám még mindig nem nyilvános dokumentumról, amelyről ilyen formán semmilyen további konkrétumot nem is mondtak el. Újdonságként Karácsony Gergely annyit mondott el, hogy október 15-én szeretnének a kormánnyal tárgyalni, mégpedig lényegében arról, hogy a hiányzó 5 milliárd forintot az állam biztosítsa a Biodóm befejezéséhez. Az Állatkert és a Biodóm működtetésének egy cégbe szervezésével kapcsolatban az átláthatóságra és a hatékonyságra hívták fel a figyelmet, a későbbi privatizáció lehetőségéről azonban nem bocsátkoztak részletekbe. Karácsony Gergely ugyanakkor kínos magyarázkodásba kezdett a tervezett hotel megépítése kapcsán arról, hogy miért nincs a terület a Városligetben, és hogy miért is lehet oda építkezni, ha különben a főváros építkezési stoppot rendelt el. Megjegyzendő: ha a Hermina úti mélygarázs területe nem része a Városligetnek, érthetetlen, hogy Karácsony Gergely miért tüntetett annak megépítése ellen évekig…

Forrás: hvg.hu/PestiSrácok.hu; Vezetőkép: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu