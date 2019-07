Ez pedig csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a 14 és 18 éves kor közötti sávban drasztikusan megugrik az elkövetések száma: a hatóságok 819 olyan esetről értesültek tavaly, ahol az elkövető(k) már elérték a büntethetőségi korhatárt, de még nem voltak nagykorúak. Ráadásul ez a szám sem tükrözi jól a valós helyzetet, hiszen gyakran, az esetek mintegy felében fény sem derül az erőszakra.

Nincs megfelelő szankció

A szakértők nem értenek egyet a közvéleménnyel; a Stern-nek nyilatkozó Dr. Mithu M. Sanyal például kifejtette: szerinte ha az elkövetőket a klasszikus büntetőeljárásban elítélnék, a börtönben megerőszakolhatják, ami után ők is újra erőszakolni fognak. Ezután pedig, szabadlábra kerülésük után ismét erőszakot fognak elkövetni mások ellen, kompenzálandó a börtönben szerzett lelki sérüléseket. Szerinte a fiatal elkövetőknél egy pszichológiai beavatkozás sokkal célravezetőbb lehetne.

A valóságban azonban a pszichológiai segítség sem feltétlenül elégséges. Kiderült ugyanis, hogy a múlt pénteki erőszak miatt elfogott egyik fiú 2018-ban már részt vett egy “Kanyarvétel” nevű programban, ennek ellenére ismét visszaesett. Ugyanez a fiú korábban már kétszer is erőszakoskodott; akkor még nem töltötte be a 14-et, most azonban őrizetbe került.

A hatóságok gyakorlatilag tehetetlenek

Volker Wiebels, a mülheimi önkormányzat szóvivője csütörtökön azt mondta: megpróbálnak lépéseket tenni azért, hogy kontrollálják a gazdasági céllal bevándorló családoknak a szabad mozgását az EU-ban, és hogy visszaküldhetik-e őket a hazájukba. Mára azonban kiderült: EU-s állampolgárokkal szemben – amilyenek a múlt pénteki elkövetők voltak – ez nem lehetséges. Így Németországnak nem marad más, mint hogy helyben lépjen a migránsbűnözés ellen, és mentse, ami még menthető.

Fotó: Getty Images