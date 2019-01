Az MSZP-s delegált beismerte: nem találtak választási csalásra utaló jeleket

Csütörtök óta összesen 22.000 jegyzőkönyvet néztek át eddig az ellenzéki pártok, de nem találtak csalásra utaló bizonyítékot – közölte péntek délelőtt az ATV. Még Karácsony Gergely is azt mondta, az ellenzék becsapja magát, ha tömeges választási csalásra fogja a vereséget. Erre ugyanis semmilyen jel nem utal. Ennek ellenére szombaton tüntetéssel egybekötött hisztikézés lesz a fővárosban, amelyre a hírek szerint Gulyás Márton elhívta német anarchista haverjait, az „Antifákat”.

Az ATV összefoglalója szerint csütörtökön délben vette át MSZP-és delegáltja a Nemzeti Választási Irodában CD lemezeken. Ugyan így jutott hozzá a többi ellenzéki párt is. Ezeket is átnézik, éppen úgy, mint az egyéni eredményeket rögzítő jegyzőkönyveket, amelynek feldolgozását már szerdán elkezdték a pártok. Egyébként bármely kétkedő számára a valasztas.hu-n is elérhetők a jegyzőkönyvek minden egyes szavazókörből, bárki ellenőrizheti, átnézheti azokat. Litresits András a Nemzeti Választási Bizottság MSZP delegáltja az ATV-nek azt mondta, eddig nem találtak visszaélésekre utaló jeleket a dokumentumokban. Karácsony Gergely, aki néhány napja még kormányalakításra készült, szerdán este, szintén az ATV-n pedig arról beszélt, szerinte becsapja magát az ellenzék, ha a választási csalásra fogja a vereséget.

Valahogy meg kell magyarázni, hogy a mi világunk ilyen kicsi, a másik meg ilyen nagy és belekapaszkodunk ilyen tudatmódosító szerekbe, hogy akkor elcsalták a választást – fogalmazott.

A Momentum is átvette a jegyzőkönyvek másolatát, de eddig Fekete-Győr András sem állt elő panaszokkal. A hivatalos végleges eredményt szombatra ígérte a Nemzeti Választási Iroda, utána a jogorvoslati határidőkön belül lehet még panasz benyújtani a választás miatt.

