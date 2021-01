Megszavazták a Donald Trumppal szembeni vádeljárást

Az amerikai képviselőház szerdán megszavazta a republikánus párti Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium ostroma miatt.

232:197 arányban a washingtoni szövetségi képviselőház szerdán megszavazta a határozatot Donald Trump alkotmányos elmozdításáról, az úgynevezett impeachmentről. (A felmentés mellett 10 republikánus is szavazott.) Trump az első elnök az Egyesült Államok történetében, akivel másodszor is megtörténik ez. A most elfogadott dokumentum szövege szerint Donald Trump lázadást szított, folyamatos veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, a demokráciára, illetve az alkotmányra, és amit tett, teljes összeférhetetlenségben áll a kormányzás és a jogállamiság alapelveivel.

Az egyszerű többséget igénylő képviselőházi szavazás után a szenátusnak kétharmados többséggel kell döntenie és kimondania, hogy Donald Trumpot váltsák le. Ez azt jelenti, hogy a republikánus többséggel rendelkező, százfős felsőházban legalább 17 republikánus szenátornak kellene megszavaznia Trump felelősségre vonását.

Mitch McConnell szenátusi elnök hivatala szerdán jelezte, hogy a szenátus január 19-ig biztosan nem dönt az ügyről. Donald Trump hivatalosan már csak egy hétig megválasztott elnök, a demokrata Joe Biden január 20-i beiktatásáig marad hivatalban.

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök még a képviselőházi vita elején kijelentette, hogy

Donald Trump egyértelmű és közvetlen veszélyt jelent, eljárást kell indítani ellene, el kell ítélni és el kell távolítani.

Pelosi szerint azok, akik január 6-án megszállták a kongresszus épületét,

nem hazafiak, hanem terroristák voltak. Trump fegyveres lázadásra bujtott fel a nemzet ellen, mennie kell.

A képviselőházi republikánusokat vezető Kevin McCarthy ugyanakkor a vitában azzal érvelt, hogy az impeachment nem segít a jelenlegi helyzetben, bár elismerte, hogy Trumpot felelősség terheli a kongresszus épületénél kitört erőszakért.

Forrás: MTI, Index; Fotó: MTI