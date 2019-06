Mesterséges hús

Most már hetente érkeznek Brüsszelből olyan hírek, amelyek az ott tartózkodók megőrüléséről tanúskodnak. Például a felére csökkentené a hús-, a hal- és a tojásfogyasztást az Európai Unió állatjóléttel foglalkozó csoportja, és mit tesz Isten, az erről szóló terveket a szocialisták és a zöldek is támogatják.

EU-s evési irányelvek

Magam is voltam egy darabig vegetáriánus, egyszerűen nem kívántam a húst, aztán a dolog elmúlt, egy szép napon szembetalálkoztam valami gusztusos húsétellel és kész. Azokban a boldog szabad időkben a kilencvenes évek elején sokan rácsodálkoztak erre a szokásra, de nem szenvedtem helyrehozhatatlan lelki sérülést ezek következtében, többek között azért, mert vegetáriánus kaja a konferenciákon sokszor jobb volt, mint amit a pórnép kapott. Viszont sem nekem, sem másnak nem jutott eszébe, hogy beleugasson abba, hogy a másik mit eszik.

A liberalizmus világméretű győzelméig kellett várnunk ahhoz, hogy a hordákba tömörült elmebetegek már azt is el akarják dönteni, hogy mit lehet enni és mit nem. A gondolkodásmódjukat ismerve hamarosan kötelező lesz azt és csak azt enni, amit a fővegán a napiparancsban meghatároz.

A vegán rajzfilmvalóság

Persze a szocialista és zöld pártokba tömörült elmebetegek mögött most is felsejlik a nagytőke, amely annak idején a szintén vegetáriánus Hitlert hatalomra segítette. Mondjuk Hitler legalább nem követelte meg a környezetétől, hogy ők is vegetáriánusok legyenek, sőt a zöldségeit hússzerűen tálalták fel, hogy ne zsenírozzák a vendégeit. A gyengeelméjűek kedvéért ideírom, hogy most nem Hitlerről akartam jót mondani, hanem a szocikról, a zöldekről és az SJW vegánokról rosszat.

Hogy a szocialisták, szociáldemokraták mennyire elhülyültek, azt mi magyarok a Horn Gyula-Tóth Bertalan leszármazási sor megtapasztalóiként elég jól be tudjuk lőni, de az, hogy az állítólagos „környezetvédők” miért váltak ostoba, gonosz náci-kommunista véglényekké, megér pár mondatot.

Ez a “környezetvédelem” ugyanis városi ideológia, olyanok művelik alapvetően, akiknek a leghalványabb fogalmuk sincs a környezetről, legfeljebb a balkonláda-kertészetről olvasnak egy blogot. Semmit nem tudnak az állatokról, amiket meg akarnak védeni és az állatos rajzfilmek alapján képzelik el, hogy mi zajlik a baromfiól kakas uralta fasiszta világában. Az evolúció-elméletből nem értenek egy kukkot sem, viszont ellenzik. Nem az elméletet, hanem magát az evolúciót. És készek tüntetni ellene.

Egész véletlenül ipari élelmiszergyártók finanszírozzák őket

A hülyeségeket megszokja az ember, például teljesen komolyan használjuk az élelmiszeripar kifejezést, pedig az élelmiszer és az ipar kifejezések kizárják egymást. Azért, amit ma az élelmiszergyártók megetetnek velünk még, száztíz éve is agyonverték volna a gyártót és a boltost is, aki forgalmazni meri. Sőt, attól tartok még a szocializmusban sem gondolták mondjuk a guárgumit a joghurt alkotórészének.

Az első világháború és a felgyorsuló városiasodás következtében hatalmas pótanyag gyártó kapacitások jöttek létre, amelyeket meg akartak óvni a tulajdonosaik. Ezért aztán minden eszközzel megakadályozták, hogy a háborúk után az élelmiszer-termelés visszatérhessen a maga minőségi sztenderdjeihez. A különböző gyártók különböző kutatásokat finanszíroztak a WHO és a kormányok segítségével, hogy a termékeiket csodálatosnak és a természetes eredeti élelmiszereket károsnak, gazdaságtalannak és környezetszennyezőnek mutassák be. A csecsemőtápszer gyártók például „bebizonyították”, hogy a trutymójuk egészségesebb a csecsemőknek, mint az anyatej és megpróbálták lebeszélni a nőket a szoptatásról. A tojásról már legalább háromszor derült ki, hogy halálos méreg, most megint erről szól a nóta, valakik biztos sokat fektettek egy teljesen egészséges műtojást fejlesztő startup-ba.

Mesterséges húst biztos ehetnek a vegánok is

A mesterséges hús előállítása is jól halad, valakik nagyon sokat fektettek ezekbe a vállalatokba, némely gyorskajáldák már készülnek az átállásra. Arról nem is beszélve, hogy a mesterséges hús előállítása egyáltalán nem környezetszennyező, sokkal finomabb, mint az igazi és természetesen teljesen, száz százalékosan egészséges. Ezt azért kell sziklaszilárd tényként elfogadnunk, mert azok mondják, akik rengeteget fektettek ezekbe a vállalatokba. Csak egy megátalkodott hülye jobboldali gondolhatja azt, hogy ezek a csodálatos emberek nem a környezetért tesznek mindent, hanem pénzért.

Az elmebetegek és a pénzéhes gazemberek szövetsége soha nem vezet jóra

Ha ezek az elképzelések megvalósulnak, teljesen tönkreteszik Közép-Európa mezőgazdaságát és kénytelenek leszünk ipari élelmiszert enni mi is, itt a világ legjobb adottságú élelmiszer-termelő vidékén. Ez a javaslat önmagában drasztikusan, 20-30 százalékkal csökkentené az életszínvonalunkat, ami persze a helyi patrióta, nemzeti kormányok bukását okozná, hogy jöhessenek a lejáratódott liberálisok helyett a zöldek, a „környezetvédők”. Azok a „környezetvédők”, akik a teljesen elhülyült Németországban a bezárt atomerőművek energiatermelését barnaszén elégetésével helyettesítik.

Most szólok, hogyha nem állunk ellen, akkor ezek 10 év múlva akasztani fognak egy szalonnás rántottáért. Túlzásnak tűnik? Tíz éve gondoltad volna, hogy a nyugati államokban szexuális szadista perverz elmebetegek tartanak szexuális felvilágosítást a törvény erejére támaszkodva az óvodákban? Ugye nem.