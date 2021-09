Összellenzéki roncsderbi – Demagógiával a demokrácia ellen

Szeptember 12-én, vasárnap este az ATV Voks 2021 című műsorában ültek le – valójában álltak – először egymással vitázni az ellenzéki roncsderbi miniszterelnök-jelölt-jelöltjei. Simon András – „független-objektív” minőségben történő műsorvezetéséről tanúbizonyságot téve – azzal kezdte a kilencven perces műsort, hogy úgy lenne az igazi a vita, ha Orbán Viktor is ott lenne, de ő „tizenöt éve nem hajlandó leülni vitázni”. Ezt követően demagógiát láthattunk demagógia hátán, de azért el lehetett kapni néhány freudi elszólást is, élén Dobrev Klára azon kijelentésével, miszerint „nem fog megremegni a térde”, amikor a kétharmados törvényeket feles törvényekkel fogják felülírni. Fekete-Győr András sok száz mondatából volt egy, amire érdemes figyelni: visszahozná a besúgórendszert, ugyanis fizetnének azoknak, akik feljelentik azon honfitársaikat, akik szerinte közpénzből „gazdagodtak”.

Az első megszólaló Jakab Péter volt, aki elárulta: az állami felsővezetők „az ajtaja előtt kopogtatnak majd”, Polt Pétert pedig minden bírósági eljárás lefolytatása nélkül, azonnal „lecsuknák” – természetesen mindezt a demokrácia jegyében. Érdekes felfogással rendelkezik a pártelnök a jogállamiságról, amennyiben tényleg komolyan gondolja, hogy például az Állami Számvevőszék elnökét a miniszterelnök jelöli ki, pláne egyszemélyi döntés keretében, a saját irodájában. A legfőbb ügyésszel szemben egyébként olyan rágalmakat fogalmazott meg, amiket semmilyen jogerős bírósági ítélet nem alapoz meg – ezt még a műsorvezető is szóvá tette –, várjuk tehát a szélsőjobboldaliból a pénz hatására szélsőbalossá vált politikus ellen indított pert. Jakab megszüntetné a mentelmi jogot, szembemenve minden hazai tradícióval és nemzetközi standardokkal. Vajon mit gondol erről a tervről a Czeglédy Csabát évek óta mindig mentelmi pozícióba helyező DK?

Karácsony lesepertetné a padlásokat

Karácsony Gergely UTASÍTÁSÁRA, már amennyiben miniszterelnöknek választják, mindenkinek a bankszámláját zárolnák, akik közpénzből gazdagodtak, tehát akkor a tanárokét és a közalkalmazottakét is, ugyebár. Szerinte az adóhivatal a kormány utasítása alatt áll (!), így erre a lépésre minden lehetőség megvan – javasoljuk a nyelvzseni főbalek-polgármesternek az alkotmányjogi alapvetések tanulmányozását, mert a hiányosságai itt legalább olyan óriásiak, mint a városvezetési kompetenciák terén. A főpolgármester jó kommunistaként, a Rákosi-féle „Fizessenek a gazdagok!” alapelvet követve megadóztatná a félmilliárd forintot meghaladó vagyontárgyakat. Vajon mit szól ehhez a sok radikálisan liberális, budai villában élő, jóemberkedő milliárdos, akik széles mosollyal húzták be az X-et Karácsonyra 2019-ben, és írtak alá neki szeptemberben országszerte?

Fegyőr visszahozná a besúgórendszert

Fekete-Győr András – teljes alkalmatlanságáról, komolytalanságáról és demagóg mivoltáról másodpercek alatt meggyőzve a hallgatóságot – elmondta: egyik kezdő intézkedésük, amit a kormányzásuk első (!) napján meghoznának, az, hogy a Karmelita kulcsát odaadnák a korrupcióellenes ügyészségnek. Tudják, annak az ügyészségnek, aminek az élére a borostás pártelnök az állatorvos végzettségű Hadházy Ákost állítaná – ismét a jogállamiság eszményének keretében. A pártelnök kóros elmeállapotához lassan már kérdés sem férhet, hiszen egy ilyen, új intézmény felállítása hónapokat vesz igénybe, nem megfeledkezve arról a tényről, hogy kétharmados többségre is szükségük lenne az Országgyűlésben ennek a véghezviteléhez, mivel ezen intézkedés Alaptörvény-módosítást igényelne. A pólóban vitázó, elegáns és megnyerő miniszterelnök-jelölt visszahozná a besúgórendszert, ugyanis fizetnének azoknak, akik feljelentik azon honfitársaikat, akik közpénzből „gazdagodtak”.

Közös ellenzéki minimum a hazaárulás

Hazánk szuverenitásának a feladása az ellenzéki oldalon, mint azt tudjuk, alapvetés; ezt az Ellenzéki Közös Alap program is tartalmazza, többek között, amikor leírják, hogy csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez. Ezt a fantasztikus ötletet Fekete-Győr, Jakab és Karácsony is elsők között mondták. Itt érdemes megjegyezni, hogy az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése értelmében Magyarország független, demokratikus jogállam. Szuverén államként pedig nem engedhetjük meg, hogy egy szupranacionális szervezet kénye-kedve szerint indíthasson eljárást magyarokkal szemben. Az ügyészségről szóló törvény 3. § (1) bekezdése is deklarálja, hogy az ügyészség független, kizárólag a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Nos, ez a rendelkezés sem teszi lehetővé az uniós ügyészséghez csatlakozás blődségét. Fontos hozzátenni, hogy ezen szövetségi ügyészséghez nem csatlakozott Dánia, Írország, Lengyelország és Svédország sem, de persze az ő esetükben ezzel nincs semmi baj, az ő kormányukra nem nehezedik sem bel-, sem külpolitikai nyomás.

Gyurcsányné követné a családi hagyományokat és trükközne

Dobrev (Gyurcsány felesége) Klára szerint okosan, trükközve kell kormányozni. Nos, igen, a trükkök százaival történő országvezetést már ismerjük, a férje jóvoltából. Az Apró–Dobrev-klán Szovjet- és Európai Unió-párti csillaga ugyanazt a politikát vinné tovább, mint a kedves (?) szemkilövető férje. Aki lopott, azokat börtönbe kell zárni, a lopott vagyont pedig el kell kobozni. Nos, amennyiben a DK élasszonya csak egy százalékban is komolyan gondolja az itt elmondottakat, a férjének biztos sok álmatlan éjszakája lesz a választásokig, szurkolva, nehogy a felesége kerüljön hatalomra. Dobrev Klára nyíltan kijelentette, hogy „nem fog megremegni a térde”, amikor a kétharmados törvényeket feles törvényekkel fogják felülírni. Köszönjük a félpercnyi őszinteséget; ha eddig bármi kétségünk lett volna, oszlassunk el minden kétséget, a Gyurcsány–Dobrev páros visszahozná a legsötétebb kommunista diktatúrát.

Márki-Zay adót emelne, de ez még titok

Márki-Zay Péter elárulta: „adóemelésről most, legalábbis a közös választási győzelmünk érdekében szó se essen”, mert az emberek szeretik Orbán Viktorban, hogy csökkentette a munkáltatók és a munkavállalók adóit. Értjük, a hódmezővásárhelyi „sztárpolgármester” ugyanúgy átverné a választókat, ahogy Karácsony Gergely, aki egy német lapnak adott interjújában elmondta, hogy a migránsokat valójában beengednék, de ezt nem rakják ki a plakátokra, mert azzal nem lehet választást nyerni. Jakab Péternek feltette a kérdést Simon András, hogy mit tenne a pedofiltörvénnyel. A Jobbik frakcióvezetője elmondta: a pedofilok ellen szigorúbban fellépne, mint a Fidesz, még a kasztrálástól sem riadnának vissza – megint az a fránya jogállam és az emberi jogok –, ugyanakkor a törvényből kivenné azokat a passzusokat, amelyek – szerinte – a homoszexuálisokra vonatkoznak. Még szerencse, hogy a Jobbik – a kormánypártokkal együtt – megszavazta ezt a jogszabályt. Micsoda következetesség…

Folytatódik a demagógia-licit

A vita, ahogy arra számíthattunk, korántsem volt kontradiktórius, mindenben egyetértettek, csak a demagógiában próbáltak egymásra licitálni. Az egyetlen, aki egy percig is belekötött a másikba, Jakab Péter volt, aki feltette a valóban elgondolkodtató kérdést Fekete-Győr Andrásnak: „Ha ti tényleg azonnal megtennétek Hadházy Ákost a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének, akkor miért indítjátok országgyűlési képviselőjelöltnek?” Erre – semmi meglepetést nem okozva – nem adott érdemi választ a demagógia és a reakcióképtelenség koronázatlan királya, Fekete-Győr András. A következő összellenzéki vita szeptember 24-én lesz, az ATV-hez hasonlóan elfogulatlan RTL Klubon. Figyelemre méltó, hogy a miniszterelnök-jelölt-jelöltek vitájához nem lehet hozzászólni az ATV műsorának felvételén.

Forrás: atv.hu/PS; Fotó: atv.hu