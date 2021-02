Össztűz alá vonták a filozófusnőt, mert azt mondta, hogy a transznők férfiak

Szabadság, ha kimondhatjuk: kettő meg kettő négy – szól Orwell klasszikusa, amely talán sosem volt annyira időszerű, mint napjainkban. Kathleen Stock filozófust, az angliai Sussexi Egyetem tanárát most munkatársai és diákjai vonták össztűz alá, mert ki merte mondani: a transznők férfiak – ismét szép példát adva arra, hogy mi történik egy nyugati “jogállamban”, ha valaki fel meri vállalni a véleményét és olyat mond, ami a liberális mainstream szemében égbekiáltó bűn.

Stockot már korábban is többször támadta a genderlobbi, mert a filozófusnő országos szinten az egyik legnagyobb ellenzője annak a nézetnek, amely szerint az egyének megválaszthatják és megváltoztathatják saját nemüket. 2020 novemberében a Twitteren kampányt indítottak ellene, hogy eltávolítsák a Royal Institute of Philosophy éves vitáján felszólalók listájáról. Habár 6300 kedvelést kapott a kampányt népszerűsítő poszt, célját mégsem érte el. A filozófusnőt csak annyiban érintette, hogy kapott öt felháborodott e-mailt, de a felszólalók listájáról nem tudták eltávolítani. Kollegái rendszeresen hivatalos panaszleveleket írtak az egyetem vezetőségének, amelyek szerint a baloldali ideológiáját hűen képviselő Sussexi Egyetemen nem hangoztathatná Stock nézeteit. A filozófusnő diákjai pedig rendszeresen egyértelművé tették, hogy nem látják szívesen az egyetemen.

Eléggé ellenséges környezetben találom magam nap, mint nap. Többek szerint bigott nézeteim miatt azonnal el kellene, hogy bocsássanak

– nyilatkozta Kathleen Stock. A támadások oka pedig annyi, hogy egy 2018-as posztjában a filozófus ki merte mondani a nyilvánvalót, hogy a transznők férfiak:

Legtöbbjüknek továbbra is férfi nemi szervük van. Legtöbbjük továbbra is nők felé vonzódik. Ezek tények. Számos olyan dokumentált eset van, amikor transznők nőket bántalmaznak. Ha törvényesen megengedjük, hogy transznők a női mosdókat használják, előfordul majd, hogy néhány transz bántalmazni fog néhány nőt. Teljes mértékben elképzelhető, hogy ilyen esetek fognak történni.

Stock a kritikák és fenyegetések ellenére sem tántorodott el attól, hogy véleményét hangoztassa 24 ezer fős követő táborának a Twitteren és más internetes platformjain. Fontosnak tartja, hogy továbbra is képviselje azoknak a nőknek a véleményét, akiket még maga a gondolat is megrémiszt, hogy szó nélkül el kell fogadniuk, hogy volt férfiak szabadon használhassák a női mosdókat, öltözőket. Kathleen Stock esete nem egyedi. Az Egyesült Királyságban nemcsak egyetemeken, hanem már a középiskolákban is diszkriminálják azokat a tanárokat, akik a radikális baloldal ideológiájától eltérő véleményeket hangoztatnak.

Forrás: danubeinstitute.blog.hu; Fotó: PS