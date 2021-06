Saját emberét áldozta be Fegyőr: Berg Dánielt Tordai javára léptette vissza

Első körben nehezen érintett, hogy visszaléptettek – ezzel kezdte beszédét Berg Dániel, akit Tordai Bence javára léptetett vissza a Momentum. A döntésről Fekete-Győr András, Karácsony Gergely, Tordai Bence és Berg Dániel közös sajtótájékoztatón számolt be, így a Momentum visszalépteti jelöltjét, és beállnak a nanomanópárt Párbeszéd mögé. Szavaik szerint Tordai Bence nemcsak azért a legjobb jelölt, mert “fiatal és lendületes”, hanem mert “az Orbán-rendszer egyik legádázabb ellenfele és ami talán még fontosabb, most is rengeteget tesz a budai polgárokért.” Példaként említette, hogy “legutóbb Szijjártó Péterrel tárgyalt, hogy 30 budai család lakhatását megóvja, de sokat tett a Radetzky-laktanya megóvásáért is.” Ez tényleg bravúros teljesítmény, nem vitás. Ja, nem.

“Nekünk arra van szükségünk 2022-re, hogy mind a 106 választókerületben egyetlen egy közös ellenzéki jelölt álljon, és arra, hogy egy közös miniszterelnök-jelöltünk legyen. Október 23-ig ez be fog következni, meg fog történni” – fogalmazott Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje vasárnap. Ezután közölte, hogy Budapest 4-es számú választókörzetében nem a “nagyágyúnak” számító Daniel T. Berg, hanem az alig 1 százalékos támogatottsággal rendelkező Párbeszéd jelöltjét, Tordai Bencét indítják közös ellenzéki jelöltként. Berg Dánielt jól láthatóan nem érintette túl jól, hogy nanomikromanópárt jelöltje, Tordai Bence javára visszaléptették, a hír egyébként valóban meglepő annak tudatában, hogy a Momentum II. kerületi alpolgármesterének karrierje fényévekre van Tordaiétól, akinek legnagyobb politikai bravúrja vélhetően az volt eddig, hogy rá szabták ki a legnagyobb összegű büntetést a Házszabály megszegéséért. (Egészen májusig, amikor Jakab Péternek sikerült túlszárnyalnia és elnyernie a képzeletbeli “Ki a legnagyobb tahó a parlamentben?” verseny babérkoszorúját.) Fekete-Győr András a döntést azzal indokolta, hogy a Momentum most úgy tehet jót a Rózsadombon, ha nem megosztják a budai választókat, két hasonló karakterű, gondolkodású fiatalemberrel, hanem egyesítik őket. Ez pedig úgy lehetséges, ha a Momentum is Tordai Bencét támogatja az előválasztás során – fogalmazott. Itt tekintsünk el attól, hogy a helyiek mennyire örülhetnek annak, hogy ilyen “két, hasonló karakterű” politikai entitással is “büszkélkedhetnek”: Berg Dániel egyenesen az Egyesült Államokból ejtőernyőzött a CEU-tüntetések vezérszónokaként Budapesten 2017-ben, majd kaposvári lokálpatriótaként indult az országgyűlési választásokon, végül 2019-ben II. kerületi alpolgármesteri székbe landoltatta az ellenzéki összefogás. A CEU-t annyira elüldözte a magyar kormány, hogy még mindig Budapesten van, ellenben Berg kaposvári lokálpatriótából alig másfél év alatt már a II. kerületért lángoló ifjú titánként tűnt fel, majd lett alpolgármester. Közben egyébként megválasztották az ALDE elnökségi tagjának is. A férfi az amerikai álom európai megtestesítője lehetne, akinek életútja egy hollywoodi filmben is megállná a helyét.

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk: Berg Dániel politikai karrierje egy üstökös sebességét is megszégyenítő módon ívelt felfelé: budapesti feltűnését követően néhány hónappal már a Momentum elnökségi tagjává választották az addig ismeretlen, amerikai születésű fiatalembert. Az 1988-ban, New Yorkban született férfi életútjának 2017 előtti időszakáról szinte semmi nem található meg, kivéve a korábbi cikkünkben említett, az exberliner.com-on fellelhető írásai. Berg saját állítása szerint azért kezdett politikai aktivitásba 2017 tavaszán, mert szívén viselte a CEU ügyét. Úgy egyébként ez megható is lehetne, bár azt némiképp nehéz elképzelni, hogy egy amerikai magyar akkora elhivatottságot érez egy felsőoktatási intézmény sorsáért, hogy rögtön politikusként kezd roadshow-zni a tüntetéseken. Azt pedig egy angol nyelvű interjúból sikerült végül kihámoznunk, hogy Bergék bár New Yorkban éltek, a rendszerváltást követően hat évre visszaköltöztek Magyarországra. Az interjúban az édesanyját említi, aki azzal bocsátotta útnak, hogy „csak ne politizálj”. A nem éppen szófogadó ifjú olyannyira nem politizált, hogy rögtön a tüntetések élére állt, majd tagja lett annak a küldöttségnek, akik a magyarországi diktatúra működését mutatták be Washington D.C.-ben. A budapesti közép-európai egyetemet (CEU) képviselő delegáció több amerikai törvényhozóval és magas rangú állami tisztviselővel találkozott Washingtonban azzal a törekvéssel, hogy felhívja a figyelmet az egyetem helyzetére, Berg pedig még az amerikai külügyminiszternek is írt egy aggódó levelet a magyarországi tarthatatlan helyzet miatt. Az interjúban nem felejt el egy-két mondatot mondani Soros védelmében, a magyar kormányt szidalmazva. Az pedig hab a tortán, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin mellett ő is hobbiszinten uszított külföldön Magyarország ellen. Egy angol nyelvű interjúban elkottyintotta, hogy szülei a ’70-es években emigráltak, ő pedig Kaposvárra költözött haza (ott is indult jelöltként, de alig néhány szavazatot kapott).

“Tordai az Orbán-kormány legádázabb ellenfele”

Mindezek tudatában nem meglepő, hogy Berg nem fogadta kitörő lelkesedéssel, hogy helyette Tordai Bencét támogatja a Momentum. Persze a cél szent, a gonoszZorbánkormány t le kell váltani, erre pedig csak egyetlen esélyt látnak, ha az ellenzék egyetlen jelöltet indít a kormánypárti jelölttel szemben.

Őszinte leszek, első körben kicsit nehezen érintett a párt döntése, hogy visszalépjek, mivel minden kampányban, most is arra készültünk, hogy megnyerjük ezt a választást. Viszont nagyban megkönnyíti a helyzetemet, hogy egy olyan jelöltet támogathatunk ezzel a lépéssel, mint Tordai Bence

– mondta Berg Dániel, a II. kerület alpolgármestere. Majd megtudhattuk, hogy Tordai Bence nem csak azért a legjobb jelölt, mert fiatal és lendületes, hanem mert az Orbán-rendszer egyik legádázabb ellenfele. Azért ezt mégiscsak jó tudni. Berg szavai szerint:

Tordai Bence nem csak azért a legjobb jelölt, mert fiatal és lendületes, hanem mert az Orbán-rendszernek az egyik legádázabb ellenfele és ami talán még fontosabb, most is rengeteget tesz a budai polgárokért.

Ezután arról beszélt, hogy Tordai már most sokkal többet tett a kerületért, mint Varga Mihály. Példaként említette, hogy “legutóbb Szijjártó Péterrel tárgyalt, hogy 30 budai család lakhatását megóvja, de sokat tett a Radetzky-laktanya megóvásáért is.” Ez tényleg bravúros teljesítmény, nem vitás. Ja, nem.

Saját emberüket áldozta be a Momentum

A momós fiatalok tevékenységükkel egy nagyon is régi, posztkommunista elitet, Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné hálózatát segítik – most például az önkormányzati hatalomba. Akik eddigi munkásságuk során (lásd az SZDSZ-MSZP-kormányokat, vagy a Gyurcsány-féle nagyvállalati elit tevékenységét) a legkisebb érdeklődést sem mutatták a fenntartható fejlődés és a környezetbarát életvitel iránt, egészen mostanáig. A Momentum minden tevékenysége csupán egyetlen célt szolgál: a demokratikusan megválasztott kormányt megbuktatni, bármilyen módon, bárhogyan. És mint látjuk, még attól sem riadnak vissza, hogy a “szent cél” érdekében még saját embereiket is beáldozzák.

