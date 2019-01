Szinte kizárólag jobboldali portálok kerültek fel a Microsoft “álhírelhárító” alkalmazására

Egészen új távlatok nyílnak ezentúl az álhírek felismerésében, magyarra fordítva a konzervatív tartlamak letiltásában. A Microsoft Edge mobilos verziója ugyanis megkönnyíti a felhasználó dolgát, hiszen önkényesen megmondja, szerinte melyik hír igaz, és melyik nem. A NewsGuard fekete listáján máris olyan oldalak szerepelnek, mint a Breitbart News, a The Drudge Report, a Daily Mail, illetve a WikiLeaks. Ez azért is vicces, mert a Drudge Report volt az a portál, amely először számolt be a múlt héten arról, hogy vége a kormányzati leállásnak Amerikában, amit a szoftver szintén álhírnek értékelt, csak azért, mert egy jobboldali portálon volt olvasható. Természetesen a CNN, a New york Times és a Washington Post zöld jelzést kap szinte minden esetben.

A NewsGuard korábban már létezett a Microsoft böngészőjében, most azonban mobilra is megérkezett, és jobban navigál az (ál)igazság és a (ál)hazugság között, mint bármi. Legalábbis a haladók szerint. Az alkalmazás látszólag borzalmasan egyszerűen működik, a funkciót a program beállításai/Hírek értékelése menüpont alatt lehet aktiválni, ez után pedig a címsorban minden weboldalon megjelenik egy jelzés, amely vagy piros, vagy zöld, attól függően, hogy a szoftver hogyan értékeli a hír és a forrás megbízhatóságát. A NewsGuard emellett arra is lehetőséget ad, hogy a felhasználók maguk jelentsék a problémásnak vélt híroldalakat. Az üzemeltetők ilyenkor tudományosan megvizsgálják a kifogásolt tartalmat, erről a folyamatról pedig tudjuk, hogy a Facebook esetében is rendkívül “objektívan” működik.

Obama-Clinton tengely

Nagyon érdekes, hogy a NewsGuard mögött egy Obama-Clinton párti, főleg neokon, és Trump-gyűlölőkből álló alkotói-tanácsadói csapat áll, többek között a korábbi nemzetbiztonsági főnökkel, Michael Haydennel az élvonalban. De persze megtaláljuk a listán Tom Ridge-et, aki korábban George W. Bush belbiztonsági minisztere volt. Aki még ismerős lehet, az Condoleezza Rice, volt külügyminiszter.

A szoftvert alapítók között olyan neveket is találunk, mint L. Gordon Crovitz, a Wall Street Journal korábbi publicistája, aki olyan neokon agytrösztöknek is a tagja, mint a Council on Foreign Relations, illetve az American Enterprise Institute (AEI). Ez utóbbinak szintén tagja volt az a Richard Perle, illetve Paul Wolfowitz, akik az iraki háború egyik hatalmas szurkolói és támogatói voltak. Crovitzról még annyit érdemes tudni, hogy a hírhedten baloldali Business Insidernek és a Wired-nek is az elnökségi tagja.

Gazdag arab országok is tettek bele pénzt

Nyilván ezek után nem meglepő, hogy a Weekly Standard zöld jelzést kap, ami a megbízhatóságot illeti. Ez a lap volt az, amely 2003-ban az iraki háború idején keverte a dolgokat és összekapcsolta az ottani rezsimet a biológiai fegyverekkel és az Al Khaidával. Egy másik fontos partner egy bizonyos Publicis Groupe, egy Párizsban működő multinacionális cég, amelynek több leányvállalatát olyan kommunikációs cégek adják, amelyek között megtalálható egy bizonyos Qorvis Group. A társaság ügyfelei között van például Szaúd-Arábia és a Bahrein Királyság. A cég a szeptember 11-i támadásokat követően képviselte Szaúd-Arábiát, amikor kiderült, hogy a gépeket eltérítő terroristák között szaudi állampolgárok is vannak. Az szoftver egyelőre főleg angol nyelvű oldalak esetében működik, de feltehetőleg nem kell sokat várnunk, amíg az összes haladó hazai lap is helyet kaphat a megbízható források között. Azt is sejtjük, hogy melyek lesznek azok a médiumok, amelyeket a NewsGuard pirossal fog jelölni.

Forrás: Breitbart, Daily Mail, The Guardian;