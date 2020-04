Tihany polgármestere beintett a kijárási-korlátozást megszegő kirándulóknak: lezáratta a község parkolóit

“A kijárási korlátozás lehetővé teszi a rekreációs célú gyalogos közlekedést, de nem engedi meg az autós turizmust. Az itt élők egészségének védelmében arra kérjük a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és sétáljanak a lakóhelyükön és annak környékén. Ne sodorják saját magukat és másokat veszélybe” – írta hétfőn délután kiadott közleményében Tihany polgármestere. Tósoki Imre aláhúzta azt is, hogy a kirándulók visszatartása érdekében lezárták a Balaton-parti település belvárosi parkolóit.

Lezáratta a város parkolóit, és felszólította az autóval érkező túristákat arra, hogy saját lakóhelyükön sétálgassanak rekreációs célból a tihanyi polgármester. Tósoki Imre a PestiSrácoknak azt mondta, Tihanyban a nyaraló tulajdonosokkal nincs probléma, az üdülők körülbelül 30 százalékába érkeztek meg a tulajdonosok, de ők együttműködőek. A kellemes tavaszi időjárás beköszöntével tömegével megjelentek azonban a kirándulók, akik egymásra és a helyi lakosságra is veszélyt jelentenek. A veszélyhelyzet kihirdetése óta egyébként több polgármester is jelezte, hogy elözönlötték a nyaralótulajdonosok a Balaton-partot, a településeken megduplázódott a lakosság száma, ami nemcsak azért jelent plusz terhet, mert ebben az időszakban még nincsenek felkészülve rájuk az ellátásban, hanem azért is, mert sokan a kényszerszabadságot egyfajta üdülésként élik meg és úgy járnak-kelnek, korzóznak a tóparton, fagylaltoznak, vagy épp a parkokban, a kávézók teraszain ücsörögnek, mintha csak vakációra érkeztek volna.

Nálunk is megerősödött a nyaraló tulajdonosok jelenléte, de nem drasztikus mértékben. Olyan 30 százalékra tehető azoknak az üdülőknek a száma, amelybe megérkeztek a tulajdonosok. Alapvetően nem is ezzel van probléma. Ők együttműködőek és nem is teszünk különbséget nyaraló tulajdonos és helyi lakos között, már csak azért sem, mert a vészhelyzetet követően is egymás mellet fogunk élni

– mondta a PestiSrácoknak Tihany polgármestere. Tósoki Imre a szép időben víkendezők, kirándulók miatt kényszerült drasztikus lépésre. Hozzátette: a hétvégén, a kellemes tavaszi időben megteltek a város parkolói. Tömegesen jelentek meg emberek olyan közkedvelt helyeken mint a Belső-tó, az apátság épülete, a Pisky sétány, a termelői piacok környéke, ami viszont komoly egészségügyi kockázatot jelent. Egyes helyeken annyira sokan voltak, hogy a másfél méteres ajánlott távolságot nagyon nehéz volt tartani, ha tartották egyáltalán.

Nagyon örülünk annak, hogy a kirándulók közkedvelt célpontja vagyunk, de nem most. Szívesen látunk mindenkit a vészhelyzet elmúltával. Én úgy értelmezem a kijárási korlátozást, hogy rekreációs céllal sétálni, a szabadban tartózkodni lehet, de ez nem jelenti azt, hogy átutazunk sétálgatni más településekre. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy ezt ne tegyék

– fogalmazott a polgármester.

Csopakon is helyi korlátozásokra kényszerül a polgármester

Ennél feszültebb a helyzet Csopakon. Ott a polgármester március 20-án jelezte, hogy megkétszereződött a település lakossága és az ellátórendszerük erre nem volt felkészülve, ezért mindenkitől türelmet és főleg az egymásra való odafigyelést kérte, valamint azt, hogy ne vakációhelyszínként tekintsenek Csopakra. Elmondása szerint bár sokan megértik a kérést és betartják az azóta elrendelt kijárási korlátozást, de még mindig túl nagy számban vannak renitensek, ami komoly konfliktust eredményezett a nyaralótulajdonosok és a helyi lakosok között. A csopaki önkormányzat folyamatosan gyártja a maszkokat, amit éppúgy megkapnak a nyaralótulajdonosok, mint a csopakiak. Mivel az üdülőknek szemétszállítása csak a nyári időszakban van, szemeteszsákokat kaptak, hogy abba gyűjtsék körültekintően a hulladékot. A hétvégén mégis úgy teletömték a közterületi kukákat, hogy “kifolyt belőle a szemét”. A helyi lakosok persze azonnal a nyaralótulajdonosoknak feszültek, hogy “csopaki ilyet nem csinál” és “ha, baj lesz, az a nyaralók tehetnek róla”. Ambrus Tibor folyamatosan igyekszik tompítani a feszültséget és együttműködésre bírni a két tábort, de a veszélyeztetést senkitől sem tűri.

Csopak most menedék, mindannyiunk menedéke, viselkedjen mindenki akként

– hangsúlyozta többször. A hétvégén mégis megtelt a part és sokan pecáztak is annak ellenére, hogy ezt a polgármester rendeletben megtiltotta.

Később azzal is “fenyegetnie” kellett, hogy más területeken is hasonló helyi korlátozásokat fog bevezetni, ha továbbra is tapasztalja, hogy egyeseknek az egyéni érdekei fontosabbak a közösségénél.

Azonban sajnos vannak néhányan olyanok, akik inkább a kontroll hiányát érzik a kiürült utcákon vagy a strandon, és a közösség érdekeivel szemben a saját érdekeik és igényeik legrövidebb és legegyszerűbb módon való kielégítését választják. Konkrétan eldobálják a szemetet, buszmegállóinkat szemétlerakónak használják vagy illemhelynek tekintik a strand féltőn gondozott területét”

– írta Ambrus Tibor. Hozzátette, nagyon sajnálja, ha azokat is korlátoznia kell, akik egyébként szabálytisztelően jártak el eddig is, de a hasonló korlátozások szükségszerű bevezetését csak úgy lehet megelőzni, ha egymásra is figyelnek az emberek, és “figyelmeztetik azokat, akik a közösség érdekeivel ellentétes módon viselkednek”.

Tömegek kirándulnak szerte az országban

Tihany és Csopak csak két példa, gyakorlatilag minden turisztikai szempontból vonzó településen hasonlóak a tapasztalatok és nem csupán a Balatonnál. A hétvégén egészen döbbenetes fotók jelentek meg a zsúfolásig megtelt Velencei tó-parti parkolóról vagy éppen Szentendréről, ahol úgy sétálgattak az emberek csoportosan, mintha csak egy kellemes tavaszi hétvége lenne, nem pedig súlyos világjárvány. A fenti jelenség tükrében pedig gyakorlatilag a csodával határos, hogy egyelőre a Dunántúl a legkevésbé fertőzött terület az országban. Veszprém megyében mindösszesen 10 koronavírusos beteget regisztráltak, Zala és Somogy megyékben valamennyivel több, 11, illetve 15 a COVID-19 a fertőzöttek száma. Fejér megyében pedig (ide tartozik a Velencei-tó környéke is) 24 igazolt koronavírusos megbetegedésről tudnak a hatóságok.

Vezető kép: Facebook