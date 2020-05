Tüttő Kata egészen érdekes dolgot árult el arról, hol is van munkaidőben

Tüttő “Szia, Kata vagyok. Van egy szavazatod?” Kata, vagyis Karácsony Gergely főpolgármester-helyettese az utóbbi időben eléggé visszahúzódott és csendes üzemmódban végzi bokros teendőit… valahol. Ma azonban váratlanul előrukkolt egy igen fontos poszttal, amiből kiderült: harminc szalamandrával találkozott egy völgyben sétálva.

Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes rendkívül informatív poszttal örvendeztette meg követőit, akik így megtudhatták, mit is csinál munkaidőben, és hogy azt egészen biztosan nem a Városháza épületében teszi.

Úgy tűnik, a főpolgármester helyettese rendkívül szorgalmasan látja el teendőit, amelyek között vélhetően az is szerepel, hogy hegyen át, völgyön át sétálgasson – legalábbis erről tanúskodik a közösségi oldalára feltöltött fotó. Tüttő Kata ugyanis munkaidőben posztolt a szalamandrák számáról és arról, hogy milyen szép vidéken jár. Ezt az információt ezúton is nagyon szépen köszönjük a főpolgármester-helyettesnek, aki azért arra is szokott időt szakítani, hogy a Klubrádióban beszéljen az önkormányzatokat sújtó kormányzati döntésekről, amelyek – mint tudjuk – ellehetetlenítik a működésüket. Az interjúban arról is beszélt, hogy az önkormányzati választás szerinte arról szólt, hogy az emberek jó része szabadabb lakóhelyen szeretne élni, és most a hatalom hadüzenetet küldött a szabad városoknak – jelentsen ez bármit is.

Nyilvánvaló, hogy a kormányhű településeket valamilyen módon ki fogja majd segíteni, a látszólag mindenkire vonatkozó megszorítások tehát csak az ellenzékieket érintik.

Ezt ő sem gondolja komolyan – vagy igen? Tüttő szerint a szabad városok vezetői azonban nem tehetik le a fegyvert; a választóktól kapott felhatalmazás biztosítja a legitimációjukat. Budapest is keresi a partnereket és az eszközöket, hogy szembe tudjon szállni a hatalommal. A részletekről még korai lenne beszélni. Azonban a fővárosban élők is nemzet részei – hangsúlyozta Tüttő Kata.

Forrás: Facebook/Klubrádió; Kiemelt kép: Tüttő Kata/Facebook