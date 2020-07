Újabb botrány a szegedi városházán: adócsalással gyanúsíthatják Botka egyik emberét

Adócsalás gyanújával hallgatta ki a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Joób Márton szegedi család-, szociálpolitikai és sportért felelős tanácsnokot – tudta meg a PestiSrácok.hu. Joób Botka László ex-szocialista polgármester csapatában, az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben nyert képviselői mandátumot tavaly októberben. A 37 éves világbajnok kenusnak két cége van, amelyekben feleségével közösen tulajdonosok. Tavaly robbant a hír, hogy az egyik, reklámújság terjesztéssel foglalkozó cégnél a NAV vásárolt számlák miatt nyomoz.

A 11 gyermekes apa, egykori élsportoló az MSZP szegedi politikusa. 2014 óta vesz részt a helyi közéletben. Önkormányzati képviselőként ez a második ciklusa. A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke, e mellett a Szegedi Sport és Fürdők Kft. önkormányzati tulajdonú cég felügyelőbizottsági tagja. Botka abszolút támogatását bírja. 2018-ban a polgármester biztatására indult el jelöltként az országgyűlési választáson is.

2020-as vagyonnyilatkozata szerint Joób Mártonnak közel 1 millió forint a havi jövedelme: 498 ezer forint a képviselői tiszteletdíja, a felügyelő bizottsági tagság után havi 48 ezer forintot kap, továbbá egyik cége, a Műsorkalauz Kft. ügyvezetői feladataiért havi 400 ezer forint illeti meg. Egyébként két cégben érdekelt, a Műsorkalauz Kft.-ben 66, a Salem Kft.-ben 70 százalékos részesedése van.

Ezek a cégek adják ki és terjesztik a Szeged és környéki ingyenes hirdető újságot.

Az Opten szerint a Műsorkalauz Kft.-nek 2014 és 2018 között évente 200-300 millió forint bevétele volt. Az adózás előtti eredménye egyszer érte el a 10 millió forintot. A másik családi cég, a SALEM Kft. árbevétele 2018-ban ugrott meg jelentősen, néhány százezer forintról előbb 133, majd 2019-ben 326 millióra. Adózás előtti eredményük még ebben az évben sem érte el a 10 millió forintot.

Úgy tudjuk, a túlzottan nagy összegű költségszámlák miatt kezdett vizsgálódni az adóhatóság. Ezzel egybevág, hogy egy éve a Fidesz szegedi alelnöke sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy számlákat vásárolhatott adócsökkentési céllal az önkormányzati képviselő. Tápai Péter arra szólította fel Joóbot, hogy tisztázza magát. A szocialista politikus nemcsak a Fidesz alelnökének nem reagált, hanem a sajtómegkeresések elől is bujkált. A Szegedma.hu azt írta, hogy hiába hívták többször is az önkormányzati képviselőt, nem vette fel a telefonját, nem kaptak visszahívást és a képviselő az e-mailben küldött megkeresésekre sem reagált. A legutolsó hírek szerint őrizetbe is vette a NAV.

Megkerestük a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságát és megkérdeztük, megerősítik-e információnkat, miszerint adócsalás gyanújával kihallgatták a képviselőt és, ha igen, mekkora összeg elcsalása a gyanú? Joób Mártonnak is írtunk. Nemcsak a reagálását kértük, hanem azt is megkérdeztük, az ügyről beszámolt-e a jegyzőnek és, ha valóban meggyanúsították, lemond-e a mandátumáról?

A NAV illetékes igazgatósága megkeresésünkre azt közölte, hogy folyamatban lévő ügyről nem nyilatkoznak.

Amint további válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.

Egyébként ez nem az első olyan botrány a Botka vezette szegedi városházán, amelyben a polgármester emberei büntetőügybe keverednek. A VIP parkolóbérletek miatt a korábbi címzetes főjegyzőt, egy alpolgármestert és Botka kabinetvezetőjét is elítélték.

Vezető kép: Szegedma.hu