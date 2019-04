Ujhelyiék törölték a patkányirtós videót és most nagyon sajnálni kellene őket

Levette a patkányirtós videót a közösségi oldaláról Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője és EP-kampányfőnöke, aki mindezt kedd délelőtti Facebook-posztjában jelentette be – írja az Origo. Ezzel a szocialisták gyakorlatilag beismerték, vállalhatatlan volt Bangóné Borbély Ildikó patkányozása és az azt követő gyűlöletkeltő reakciójuk. Ehhez Frans Timmermansnak, az európai szocialisták csúcsjelöltjének kritikája kellett, aki úgy fogalmazott egy tegnapi vitán, hogy “olyan Európáról álmodik, ahol a politikusok nem patkányozzák le egymást”.

Mint ismert: miután múlt hét pénteken Bangóné Borbély Ildikó a Fidesz szavazóit patkányoknak minősítette az ATV-ben, pártja, az MSZP egy patkányozós videóval állt elő, amelyben patkánykormányról beszéltek, és egy kommentelőt idézve azt vágták be az anyagba, hogy szükség van az irtásra, főleg a Lendvay utcában és környékén. A sorozatos patkányozás miatt többen is élesen bírálták az MSZP-t. Még Tamás Gáspár Miklós balliberális filozófus is lemondásra szólította fel Bangónét. A Nézőpont intézet friss felmérése szerint pedig az MSZP képviselőnőjének kijelentését az összes megkérdezett 78 százaléka elítéli, köztük az ellenzékiek kétharmada is. Az Origo azt írja, hogy talán ezektől sem független, hogy az MSZP ma meghátrált, és váratlanul törölte a patkányirtós videóját.

A válaszvideónk, a figyelemfelhívó üzenetünk elérte célját és célzottjait, a mai nappal le is vettük az oldalainkról

” – ezt írta a közösségi oldalon Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője és EP-kampányfőnöke, miután leszögezte, hogy kampányfőnöknek lenni nem könnyű feladat. Írásának nagy részében saját magát mentegette, többek között olyanokat írva, hogy nem abból a fából faragták, amelyik meghajlik vagy megroppan a teher alatt, ugyanakkor – saját bevallása szerint – békeszerető és békességet hirdető embernek tartja magát. Az ellentmondásokkal bővelkedő írásban Ujhelyi egyrészről kijelentette, hogy az MSZP nem hagyja magát, másrészről – félmondattal később – arról írt, hogy meghallotta és megértette közösségük “véleményformálóinak féltő szavait is”. Gondolatmenete az előzőekből következően oda futott ki, hogy kampányfőnökként úgy döntött, leveszi a patkányirtós videót. Ezzel tehát az MSZP beismerte, hogy vállalhatatlan volt Bangóné Borbély Ildikó patkányozása és az azt követő gyűlöletkeltő reakciójuk.

A Fidesz nem hagyta szó nélkül a történteket, és vasárnap országos tájékoztató kampányba kezdett a szocialista gyűlöletkeltés ellen. Hétfőn a patkányirtós videóra is reagált a Fidesz, Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy az MSZP-ben mindig van lejjebb. Hozzátette, hogy egészen elképesztő szánalmas mélypontja ez a magyar baloldalnak.

A tegnapi nap első felében a szocialista párt még teljes erővel kiállt a patkányozás mellett, hétfői sajtótájékoztatójukon Tóth Bertalan MSZP-elnök és Ujhelyi István még arról beszéltek, hogy pártjuk kiáll Bangóné Borbély Ildikó mellett, és fellép “a kiforgatott mondatokat használó gyűlöletkampánnyal szemben, és megvédi a közösségét”. Ekkor a szocialista politikusok még bőven patkányoztak, egész pontosan úgy fogalmaztak, hogy ez “egy patkánykormányzás patkánykampánya“. Hétfő estére valami történt, ugyanis Ujhelyi az ATV vendégeként már csak egy reakcióvideónak nevezte a patkányirtós anyagot, a műsorvezető meg is jegyezte, hogy mintha visszavett volna a hévből. Kedd délelőttre még ennél is visszább vett a szocialista kampányfőnök, a Civil Rádió reggeli műsorában már úgy nyilatkozott, ez nem kampány, csak visszaütöttek. Feltehetően onnan is fúj a szél, hogy Frans Timmermans, az európai szocialista pártcsalád csúcsjelöltje komoly kritikát fogalmazott meg a szocialisták patkányozásával kapcsolatban. Tegnap délután az Európai Bizottság szocialista alelnöke egy vitán úgy fogalmazott, olyan Európáról álmodik, ahol a politikusok nem patkányozzák le egymást.

Mint ismert:Bangónétól azt kérdezték a múlt héten az ATV reggeli műsorában, hogy miért nő a Fidesz támogatottsága, amire úgy válaszolt, hogy szerinte sok a patkány az országban. A szocialista politikus ezzel a kijelentésével majdnem 3 millió magyar embert patkányozott le.Hatalmas botrány lett a szocialista politikus szavaiból, azonban a szocialisták ennek ellenére nem hagyták abba a gyűlölködést, és egy újabb patkányozós videót töltöttek fel hivatalos Facebook-oldalukra. Ebbe azt vágták be egy kommentelőt idézve, hogy „szükség van az irtásra, főleg a Lendvay utcában és környékén”. Mint ismert, a Fidesz székháza a Lendvay utcában található. Ezt a videót vették most le – írja az Origo.

