Vizoviczki mindent borított: elismerte a bíróságon, hogy megvesztegette a rendőrség korábbi csúcsvezetőit

Miként azt a PestiSrácok.hu elsőként megtudta, a vesztegetéssel vádolt Vizoviczki László a vádiratban felsorolt bizonyítékokat nem tagadva, beismerte bűnösségét a megismételt perének keddi, zárt tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken. A korábban adócsalásért hét évre ítélt diszkócsászárt, több egykori főrendőrt és társaikat bűnszervezetben, folytatólagosan és üzletszerűen, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetéssel vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az elsőfokú pert lassan öt (!) éve még Debrecenben kezdték tárgyalni, de a bíró betegsége miatt elölről kellett kezdeni az eljárást, így még hosszú éveket kell várni arra, hogy a korrupciós ügy jogerősen befejeződjön. Vizoviczki egyébként nagyon el akarta kerülni, hogy a vádlottak padjára kerüljön, ezért korábban megpróbált alkut kötni és Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos bűnügyi információkat adott át az ügyészségnek, de végül a hatóságok nem egyeztek meg vele.

A Vizoviczki elleni nyomozás a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) titkos információgyűjtésen alapuló feljelentése után kezdődött 2012 februárjában, majd május végén fogták el az első gyanúsítottakat. Az eljárásban huszonkét vádlott, köztük hét volt rendőrtiszt – öten vezető beosztású, volt rendőrfőtisztek –, volt tűzoltó százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőr főhadnagya, egy önkormányzati köztisztviselő és egy közegészségügyi felügyelő szerepel. Ilyen súlyú hatósági korrupciós büntetőügy a rendszerváltás óta nem volt a magyar igazságszolgáltatás előtt. Vizoviczkiék perét 2015. január 14-én titkosított eljárásban kezdte tárgyalni a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa. Az eljárás sokáig csigalassúsággal haladt, a hadbíró két-három havonta tűzött ki kettő, jobb esetben négy napra tárgyalási határnapokat, amelyeken délelőtt, csupán egy-másfél órán keresztül tárgyaltak. A már kihallgatott tanúk közül Vizoviczki egykori jobbkezének, Varga Istvánnak a meghallgatása tartott a legtovább, már csak azért is, mert a vád jó része az ő vallomására épül, amely 1100 oldalt tesz ki.

Vizoviczki beismerte a bűnösségét

Ebben az évben változtattak a tempón és idén minden héten két, egész napos tárgyalást tartottak, márciusig több mint száz tanút meghallgattak, és júliusra tervezték a tanúbizonyítás befejezését, ám a bíró betegsége miatt Budapestre került az ügy és elölről kellett kezdeni a már Kiss Károly hadbíró által vezetett eljárást, amelynek kedden volt az első határnapja a Fővárosi Törvényszéken, ahol a PestiSrácok.hu információi szerint Vizoviczki László a – kedden újból felolvasott– vádiratban felsorolt bizonyítékokat elfogadva, lényegében beismerte a bűnösségét, így elismerte azt is, hogy rendőröket vesztegetett meg. Az ügyben megkerestük a Fővárosi Törvényszék sajtóosztályát is, Szabó József Tamás, a törvényszék szóvivője portálunknak elmondta: a per keddi tárgyalásán Vizoviczki és három vádlott-társa olyan nyilatkozatot tett, hogy a vádiratban szereplő bizonyítékokat (tanúvallomások, okirati bizonyítékok, hang- és videofelvételek – PS) nem vitatják, elfogadják, így azokkal kapcsolatosan nem kell további bizonyítási eljárást lefolytatni a bíróságon, megismétlésüktől eltekintenek. Úgy tudjuk, azok a korábban a Nemzeti Nyomozó Irodában (NNI) és a BRFK-n dolgozó főrendőrök, akik szintén a vádlottjak padján ülnek, továbbra is tagadják a bűnösségüket, azonban az, hogy Vizoviczki a vádirattal egyezően nyilatkozott, a védekezésüket nem könnyíti meg.

Sokáig rács mögött marad

Információink szerint, noha nem előkészítő ülésen történt a beismerés, mégis van arra lehetőség, hogy a diszkópápával és három társával összefüggésben hamarabb hozzon ítéletet a bíróság, így az adócsalás miatt már jogerősen hét évre elítélt Vizoviczki élhet az összbüntetés lehetőségével, amivel kedvezőbb helyzetbe kerülhet, igaz, ezzel együtt is hosszú ideig rács mögött marad. A bíróság portálunkat arról is tájékoztatta, hogy a törvényszék 150 tárgyalási napot tűzött ki, az első határnapon a vádat ismertették, majd a következő, jövő januári határnapokon a vádlottak kihallgatását tervezi a bíróság. Emellett meghallgatják többek között a vádiratban indítványozott tanúkat, illetve hanganyagokat játszanak le, amelyek előre láthatóan negyven tárgyalási napot vesznek igénybe – közölte a törvényszék sajtóosztálya. Az, hogy Vizoviczki nem tagadja a vádakat, annyiban nem meglepő, hogy 2013 nyarán az ügyészeknek egyszer már elismerte, hogy biztonsági főnökén, Varga Istvánon keresztül megvesztegette a BRFK és az NNI főrendőreit, de állítása szerint azért, mert zsarolták. Az egykori vendéglátós azt sem tagadta, hogy kapcsolatain keresztül lehetetlenítette el a konkurenciáját, és arról is beszámolt, miként intézte el a nem fizető külföldieket a neki dolgozó belvárosi rendőrökkel.

Gyurcsányról is beszélt volna

Fontos még kiemelni, hogy Vizoviczki mind az adócsalási, mind a vesztegetési ügyében szerette volna elkerülni a felelősségre vonást, amiért cserébe politikusok fejét ajánlotta az ügyészségnek. 2014 decemberében például terhelő információkat adott át Gyurcsány Ferencről és Juhász Ferenc egykori honvédelmi miniszterről a Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF), majd felajánlotta, hogy a háttérbe húzódva, a nyomozati és bírósági szakból is kimaradva, operatív együttműködőként segítené a hatóságok munkáját a két politikus ügyében. Az alkut azonban nem kötötték meg, ahogy egy évvel korábban sem tudott megegyezni az ügyészséggel Vizoviczki, aki azzal is fenyegetőzött, hogy jobboldali politikusokról is terhelő adatokkal rendelkezik. Arról, hogy Vizoviczkiék csápjai a politikáig értek, Orosz István, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bűnszervezetek elleni osztályának egykori vezetője is beszélt két interjúban portálunknak (interjúk itt és itt). Visszatérve az alkuhoz, azt a legfőbb ügyész is elismerte, hogy az éjszaka császára politikusokat érintő információkat bocsátott az ügyészség rendelkezésére annak érdekében, hogy megállapodást kössön. Az egyezség Polt Péter szerint azért nem köttetett meg, mert Vizoviczki a vád szerint bűnszervezetben követte el a terhére rótt, kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményeket, ezért az ügyészség úgy döntött, hogy fontosabb a diszkócsászár megbüntetése, mint a vele való együttműködés.

