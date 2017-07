A Közép-Európai Egyetemen tanít, és ezért a munkáért pénzt kap – erről beszélt Bokros Lajos tegnap este. A volt pénzügyminiszter korábban vezető pozíciót is töltött be a Soros-egyetemen. A napokban arról írt az interneten Bokros Lajos, hogy hazugság, amit a kormány állít Soros Györgyről, és a Soros-féle bevándorláspolitikáról.

Elismerte Bokros Lajos, hogy Soros György egyetemétől kapja a pénzt – a politikus az ATV műsorában beszélt arról: büszke rá, hogy CEU-n taníthat – írja a Híradó.

„Én a közép európai egyetemen munkát végzek. a munkámért kapok fizetést. a fizetést nem Soros Györgytől kapom, hanem a Közép-európai Egyetemtől. amelynek az alapítója egyébként ténylegesen Soros György”

– fogalmazott Bokros Lajos. Bokros Lajos hétfőn saját közösségi oldalán állt ki Soros György mellett: szerinte ugyanis hazugság az, hogy a

“zsidó bankár, aki tönkretette Angliát, aki a népek zsírján hízik, és aki aláássa a nemzetek szuverenitását, most a magyar nemzet életére tör”.

Mint fogalmaz: szerinte ez egy nyílt antiszemita propaganda, amely egyenlő a fasizmussal.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ válaszában azt közölte: Bokros Lajos a Soros-hálózat tagja, Soros György pénzéből fizetik, és Soros György pénzéből él. Bokros Lajos korábban Soros György egyeteménél vezető pozícitót töltött be: 2005-ben a CEU gazdasági irányításáért felelős vezérigazgatójává nevezték ki. Ezt a posztot 2008-ig töltötte be, közben mindvégig tanított is az egyetemen. A Fidesz frakciószóvivője úgy fogalmazott: Bokros Lajos Soros György egyik alapemberének számít Magyarországon.

Azt szeretné, ha Soros politikája valósulna meg. Bokros azt szeretné, hogyha a Soros által erőltetett migrációs politika valósulna meg és elárasztanák Magyarországot és Európát is a migránsok milliói. Bokros Lajos Soros György pénzéből él és fizetett katonként bírálta a miniszterelnököt és Magyarországot”

– mondta Halász János.

Nem először fordul elő az sem, hogy a Moma elnöke kiáll Soros György mellett. A Válasz.hu 2014-ben arról írt, hogy Bokros Lajos már 1989-től, akkori friss MSZP-sként összebútorozott néhány kanadai-amerikai üzletemberrel, köztük Soros Györggyel az Első Magyar Befektetési Tanácsadó Rt. igazgatóságában.

A cikk szerint 1995-ben különös szívességet is tehetett volna Soros Györgynek: a milliárdos ugyanis váratlanul ajánlatott tett az OTP bank 25 százalékára. Bokros Lajos pénzügyminiszterként a cikk szerint a Horn-kormányban azért lobbizott, hogy az OTP-t Soros Györgynek adják el, ám ezt végül Horn Gyula megakadályozta -írja a Híradó.