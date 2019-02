A brit családjog része lett a saría

Először ismerte el az iszlám vallásjogot a bíróságok jogalkalmazói tevékenységében egy brit bíróság, amely egy válási ügyben hozott mérföldkőnek számító döntést csütörtöki brit sajtóbeszámolók szerint.

Szakértők szerint a szerdán meghozott ítélet megváltoztathatja a saría szerinti házasságok kezelését az Egyesült Királyságban. A londoni felsőbíróság úgy rendelkezett, hogy a nikah vallási szertartásra, amelyen annak idején a pakisztáni származású pár egybekelt, érvényes a brit családjog. Ez azt jelenti, hogy a feleség bíróság elé viheti a válás ügyét, és igényt tarthat a vagyonmegosztásra. Korábban erre nem lett volna lehetősége. Indokolásában a bíróság kimondta: a nő és üzletember férje házasságát el kell ismerni, mert a pár, amely húsz éve kelt egybe Londonban a vallási ceremónián, férjként és feleségként élt, úgy is mutatták be egymást, ugyanúgy éltek, mint azok, akik polgári esküvőt is tartottak. Az ügynek nagy jelentősége lehet azon muszlim nők számára Nagy-Britanniában, akik csak a saría szerint mentek férjhez, polgári házasságkötésük azonban nem volt. Az ítélet ugyanis megteremtette számukra a hivatalos válás és a vagyonmegosztás lehetőségét és a gyorsabb ügyintézés esélyét.

Egy idén közzétett brit kormányzati jelentés szerint a muszlim házasságban élő nők közül sokan nincsenek tisztában azzal, hogy nem védi őket a jog, hacsak nem kötnek polgári házasságot is a nikah mellett. Az iszlám vallásjog értelmében a nőknek gyakran – főképp férfiakból álló – saría tanácsokhoz kell fordulniuk, ha véget akarnak vetni a házasságuknak, és számos engedményre kényszerülhetnek. A férfiaknak nincs ilyen kötelezettségük. A válás sokat emlegetett téma lett a brit közéletben az utóbbi időszakban, különösen, miután a fellebbviteli bíróság a múlt héten megtagadta egy hatvannyolc éves nőtől, hogy boldogtalanságra hivatkozva elválhasson férjétől, aki nem akarja felbontani a négy évtizede tartó házasságukat. Tini Owens az ítélet értelmében csak 2020-ban kezdeményezheti a válást. Az angol-walesi jog szerint ugyanis – amennyiben nem bizonyítható, hogy a házasság hűtlenkedés, ésszerűtlen viselkedés vagy szakítás miatt ért véget – közös megegyezés híján csak úgy lehet kezdeményezni a válást, ha előtte öt évig külön élnek a felek. Közös megegyezés esetén is kétévi különélést ír elő a sokak által elavultnak tartott törvény, Tini Owens azonban csak 2015 februárjában költözött külön férjétől.

Forrás: MTI. Fotó: PS