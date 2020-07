A hétfő este esti műsorának végén, Tucker Carlson, a Fox News Channel népszerű műsorvezetője arról beszélt, hogy a New York Times a egy olyan történet nyilvánosságra hozatalára készül, amelyben a konzervatív véleményvezér otthonát is bemutatják. Az elmúlt hetekben több támadás is történt a baloldali elit számára “problémás” közszereplők ellen, mint például Ester Salas, akinek fia az életével fizetett , miután a bírónőhöz rendelték