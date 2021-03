A Riporter – Demszky Gábor börtönt is megjárt egykori tanácsadója pénzelheti a Telexet Indonéziából? (Videó!)

Baloldali üzleti körökben folyamatosan visszatérő szóbeszéd, hogy valójában kik állnak a Telex mögött. A Pesti TV – A Riporter című műsora több forrásból is úgy értesült, hogy Mesterházy Ernő, illetve Jaksity György pénzelheti a távozó indexesek lapját.

A tavalyi nyár egyik baloldali slágertémája az Index megszűnése volt, a portált annyira bezárta Orbán Viktor, hogy a mai napig él és virul, sőt kormánykritikusabb, mint valaha. A kivéreztetett magyar sajtószabadságban a távozó indexesek néhány hét alatt összedobtak egy újabb portált, amely a Telex nevet kapta. Külön érdekesség, hogy a július 24-én felmondott újságírók új cégét a Van Másik Kft. megalakítására a papírokat már július 31-én kora reggel be is adták a cégbírósághoz. Magyarán egy hét alatt lefektették az új cég alapjait, ami médiavállalkozások esetében viszonylag gyorsnak tekinthető. Valójában inkább az történhetett, hogy a terv már a felmondások előtt kész volt. Gyanús az is, hogy a vállalkozás megalapításához hárommillió forintos alaptőkét biztosított Kárpáti Márton, amelyet készpénzben fizetett be a cég házipénztárába, hiszen kinek nincs otthon felesleges három gurigája. A hősköltemény írása nem állt meg itt, ugyanis a Telex azt állítja magáról, hogy csak az olvasók mikroadományaiból tartja fenn magát.

Mesterházy Ernő lehet az egyik mecénás

Ezt amiatt is nehéz elképzelni, mert egy ilyen kaliberű lap, ahol az impresszum szerint több mint nyolcvan ember dolgozik, ebből tíz csak a lap vezetéséhez tartozik, bizony elég sok pénzbe kerül, a legfinomabb becslések szerint is körülbelül nyolcvanmillió forintba havonta. Ahhoz pedig jó sok mikroadomány kell, vagy esetleg komolyabb támogatók. Baloldali üzleti körökben azt a hivatalosan meg nem erősített információt rebesgetik, hogy a Telex mögött nagytőkével rendelkező üzletemberek állhatnak. Az egyik mecénás ezen infók szerint Mesterházy Ernő lehet.

Mesterházy Ernő neve onnan lehet ismerős, hogy a Demszky Gábor vezette főváros idején a főpolgármester tanácsadója is volt. A Városháza szürke eminenciását, Demszky jobbkezét a BKV több vezetőjével, illetve Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettessel együtt vették őrizetbe. Az ügyészség az elhíresült BKV-üggyel kapcsolatban felbujtóként elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsította Mesterházyt. Miközben Demszky egykori tanácsadója börtönben volt, 2010 májusában százhatvanhárommillió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel is meggyanúsították. Mesterházy Ernő mindig is kiváló MSZP-s és SZDSZ-es kapcsolatokkal rendelkezett. Amolyan igazi háttérember volt, aki személyi kérdésekről döntött. Mesterházy Ernőtől egyébként nem áll messze a média, hiszen 2007 és 2008 között a TV2 igazgatóságának is tagja volt, illetve a kilencéves évek óta dolgozik a filmiparban, több filmnek is ő volt a producere.

Az indonéz kapcsolat

A Riporter Mesterházy Ernőt telefonon próbálta elérni, az üzletember nem vette fel, ugyanakkor a többszöri próbálkozások után véletlenül érkezett egy visszahívás, amelyet Indonéziából indítottak. A Privátkopó 2014-es információi szerint Demszky Gábor volt főtanácsadója öt önálló, minden igényt kielégítő luxusvillából álló pihenőkomplexum tulajdonosa Indonéziában, a villapark Bali szigetén található. A bűnügyi portál több forrása megerősítette, hogy a Hagyó-per másodrendű vádlottja Lombok szigetén és a Gili-szigeteken is ingatlanokat vásárolt, azzal a céllal, hogy a földterületeken üdülőparkokat létesítsen, szóval könnyen elképzelhető, hogy Mesterházy Ernő jelenleg is Balin van. Mindenesetre a támogatásról szóló információ nem nyert bizonyítást, de azt nem is cáfolták, marad a találgatás.

Jaksity György nem nyilatkozik

A Riporter információi szerint a másik támogató Jaksity György lehet. A tőzsdeguru kiváló baloldali politikai kapcsolatokkal rendelkezik. 2009-ben az MSZP és az SZDSZ háza táján még az is felvetődött, hogy ő lenne a legalkalmasabb miniszterelnök Gyurcsány Ferenc után. Jaksity végül nem vállalta el a pozíciót és Bajnai Gordon lett a befutó. A közgazdász a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója és ügyvezető igazgatója. Jaksityot a cége sajtóosztályán keresztül tudta megkérdezni A Riporter az esetleges támogatásról. Ez a válasz érkezett:

Társaságunk kiterjedt társadalmi felelősségvállalási tevékenységet folytat, melyről bővebb információt a honlapunkon, valamint az éves jelentésünkben talál, de a tulajdonosok egyéni támogatási preferenciáiról nem áll módunkban információval szolgálni.

Jaksity esetében fontos azt is megjegyezni, hogy a pénzügyi szakember már szerzőként is feltűnt a Telexen, amikor a „szegény gazdagokról” értekezett a lapban.

Titokzatos adományozók

A Telex tulajdonosa a Van Másik Kft., amely Kárpáti Márton tulajdona. A Riporter személyesen kereste fel a Telex első emberét, aki azt mondta, nincs tudomásuk arról, hogy kik támogatják őket, amely azért nem lehetséges, hiszen pont a Telex a saját honlapján hívja fel a figyelmet, hogy a „támogatás-nyújtással” kapcsolatban milyen adatokat kezelnek, amelyek a vezeték- és keresztnév, vagy becenév, e-mail cím, támogatási összeg a teljesítési időponttal, egyedi banki átutalás esetén a forrásszámla száma.

Kárpáti egyébként nem is olyan rég létrehozott egy újabb céget, amely a Ne Hallgassunk Nonprofit Kft. nevet viseli. Hogy erre miért volt szükség e-mailben válaszolt a Telex tulajdonosa.

A Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-t Munk Veronika és Dull Szabolcs, a Telex két főszerkesztője, illetve én, a Telex kiadójának vezetője elsősorban azért hoztuk létre, hogy a független magyar nyilvánosságot és a sajtószabadság érvényesülését támogassa. A nonprofit cégnek a jövőben fontos szerepe lesz adományok és pályázati pénzek megszerzésében

– nyilatkozta Kárpáti Márton. A Telexet tehát lényegében egy közbeiktatott cégen keresztül finanszírozzák, hogy erre pontosan miért van szükség, az nem teljesen derült ki. Szintén levélben válaszolt A Riporter kérdéseire Munk Veronika, a Telex főszerkesztője is:

Bárki is támogat bennünket, az újság készítésébe, tartalmába nincs, és nem is lehet semmilyen beleszólása, azonban mivel sem az alkalmi, sem a rendszeres, sem a kis összegű, sem a nagy összegű támogatóink kilétéről nincs kimutatásunk, így nem tudom, hogy a kérdésben említett emberek támogatják-e a Telexet, vagy sem.

Érdekes – talán ez a legfinomabb jelző, amivel le lehet írni azt, hogy a Telexnél senki nem tudja, hogy kik támogatják a portált. Mindenesetre baloldali üzletemberek ritkán finanszíroznak médiavállalkozásokat csupán jófejségből.

Forrás, videó: Pesti TV; Vezető kép: Facebook