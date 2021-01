Amerika máris a haladás útjára lépett: a demokraták betiltják az „anya, apa, fia, lánya” kifejezéseket

A demokrata házelnök, Nancy Pelosi, és a Törvényalkotási Bizottság elnöke, a szintén demokrata James McGovern pénteken ismertették a 117. Kongresszus szabályait, amelyek „jövőorientált” javaslatokat tartalmaznak, ideértve a nemekkel kapcsolatos kifejezések felszámolását, így kitiltva az „apa, anya, fia, lánya” szavakat – adta hírül a Breitbart.

Ez a csomag, amely az új Kongresszus összehívása után kerül bemutatásra és szavazásra, átfogó etikai reformokat tartalmaz, növeli az elszámoltathatóságot az amerikai nép irányába, és a Képviselőházat a történelem legbefogadóbb képviselőházává teszi – írta a törvényalkotási bizottság a közleményében. Pelosi házelnök kijelentette: örömmel csatlakozik Jim McGovern elnökhöz „ennek a látványos szabálycsomagnak a bevezetésében, amely tükrözi a történelmileg sokszínű, demokratikus többségű Képviselőház teljes spektrumának nézeteit és értékeit”.

McGovern elnök és vezetésének és tagjainknak köszönhetően a demokraták példátlan, merész reformok csomagját dolgozták ki, amelyek a Képviselőházat és a munkánkat elszámoltathatóbbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik az amerikai emberek igényeinek kielégítése érdekében

– mondta Pelosi.

Ezek a jövőre összpontosító javaslatok tükrözik pártunk és országunk prioritásait

– tette hozzá a házelnök. Végülis valóban, a világ vezető nagyhatalmának nem is kell, hogy bármi fontosabb legyen a legalapvetőbb kifejezések és a normalitás felszámolásánál. Kíváncsian várjuk, mikor születik meg az első javaslat az amerikai álom megvalósításának körében a magántulajdon eltörlésére a kapitalizmus fellegvárában.

A javaslatok között szerepel a „Gazdasági Különbségek és Növekedésbeli Méltányosság Választott Bizottsága” létrehozása, amely előírná a Kongresszus számára, hogy „tiszteletben tartsa az összes nemi identitást azáltal, hogy a Házszabályban a névmásokat és a családi kapcsolatokat nemi semlegességgel változtatja”.

Bravó!

A XXIII. szabályzat 8. § c) pontjának 3. alpontjában olyan nemek szerinti kifejezések szerepelnek, mint „apa, anya, fiú, lány, testvér, nővér, nagybácsi, nagynéni, unokaöcs, unokahúg, férj, feleség, após, anyós, meny, vej, sógor, sógornő, mostohaapa, mostohaanya, mostohafiú, mostohalány, fiú és lány unoka” stb. Ezeket távolítanák el. Bizonyára sértik egyesek jóérzését, mint ahogy a betlehem állítása másokét, az Európai Parlament szerint. A felsorolt kifejezéseket olyanokkal helyettesítenék, mint „szülő, gyermek, testvér, szülő testvére, unokatestvér, testvér gyermeke, testvér házastársa, mostohaszülő, mostohagyermek, unoka” és társaik. Hiánypótló módosításnak lehetünk szemtanúi.

A fenti sorok is bizonyítják, hogy a józan ész a huszonnegyedik órában van, ha még valamit tenni akar, a neoliberálisnak nevezett posztkommunisták ugyanis jó úton haladnak afelé, hogy tényleg végleg eltöröljenek mindent, ami jó, ami normális, ami értékes. Nancy Pelosi és James McGovern javaslatát olvasva eszembe jut, milyen előrelátó és bölcs döntés volt a magyar Országgyűlés részéről a legutóbbi alaptörvény-módosítás. Na persze nem az egész parlament szavazta meg – ezek szerint vannak olyan képviselőink, akiknek az anyjuk férfi, vagy az apjuk nő. Elég furcsa, de ugyanakkor talán ezzel magyarázhatóak a számlájukra írható magatartási problémák.

Varga Judit a parlamenti expozéjában és a közösségi médiában is elmondta, hogy az anya és az apa nemének rögzítése, valamint annak a deklarációja, hogy Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, prevenciós okkal került be a nemzeti alapokmányunkba. Normális ember ezeket nem vitatja. Azonban a nyugati társadalmak vitái gyakran jócskán túlmutatnak a normalitáson (vagy elmaradnak attól). Ha ne adj’ Isten Magyarországon kormányváltás lenne, akkor a balliberális ellenzék, piros pontra vadászva Kamala Harrisnél és az Európai Parlamentnél, bizonyára ratifikálná az Isztambuli Egyezményt. Vagyis azonnal elfogadná mind a 93 (?) nem létezését, és ezt a társadalom legkisebb tagjaira is ráerőszakolná. Kétharmados felhatalmazás nélkül, ami az Alaptörvény megváltoztatásához szükséges, szerencsére ez csak hiú ábránd lehet a számukra. Így nálunk marad az „anya, apa, lányom, fiam”.

Nekünk pedig annyi a feladatunk, hogy védelmezzük a racionalitást és a normalitást, hiszen ha mi nem gondolkodunk józanul, akkor ki fogja megtenni helyettünk, talán Gyurcsány Ferenc?

Vezető kép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq