Brutális felvétel: megalázza, üti-vágja gyengébb társát a kaposvári diákotthon lakója (Videóval frissítve!)

Felkavaró videót küldött egy olvasónk, ami egy napja terjed a közösségi médiában. A pár hetes, decemberi felvételt – amelyen megörökítik, hogyan veri az egyik gyerek a másikat – az egyik kaposvári gyermekotthon fiatalkorú lakója töltötte fel. A felvételen az látható, hogy egy idősebb, sportosabb testalkatú cigány fiú nekifutásból rúg fejbe, majd ütlegel, megaláz egy másik fiút, aki a földön összekuporodva könyörög, hogy ne bántsa. A látottak már csak azért is elgondolkoztatóak és azonnali cselekvést követelnek, mivel egyre jobban elterjedtek a hasonló bántalmazások. Ugyanitt a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ egyik intézményében pedig egy éve terrorizálta brutális módszerekkel három fiatal egy társukat, az ügyben csoportosan elkövetett önbíráskodás miatt vádat is emeltek a bántalmazókkal szemben. Korábbi híradások szerint 2016-ban már ombudsmani jelentés is megállapította, hogy komoly bajok vannak a Somogy megyei intézményekben. Többek közt azt, hogy a fiatalok terrorizálják egymást. A jelek szerint mi sem változott azóta. Egy hete egyébként az esztergomi gyermekotthonban történtek borzolták a kedélyeket, amikor nyilvánosságra került, hogyan késelte meg az egyik fiatalkorú a másikat. A videót a szereplők kitakarásával hamarosan közzétesszük.

A másfél perces videó tizedik másodpercénél látható a mackós testalkatú fiú, aki már akkor a fejét fogja. Majd megjelenik egy másik, félmeztelen fiú, aki nekifutásból egyenesen fejbe rúgja. A bántalmazott fiú egyensúlyát veszíti és nekiesik az ajtónak. Összehúzza magát a földre guggolva és kérleli a társát, hogy ne csinálja. De a nagyobb fiú nem áll le, kézen ragadja és húzza a menekülni próbálót: “Gyere csak, mint az óvodások, tudod”, és újból megüti.

Ezek után még újabb rúgások, ütések következnek, miközben a gyengébb, kövér fiú már azért könyörög a társának, hogy az ne törje el a karját. A többiek a háttérben nem csak videóznak, hanem nevetve szurkolnak: “csináljad már”. Egy kicsavart kéz mellett lapockára bevitt ütésnél konstatálják is, hogy “na most beszaladt a háta”, de még ez sem elég, a földig hajlott, megalázott fiú még egy orrba rúgást is kap. A videó akkor ér véget, amikor a fiú sírva mutatja, hogy ömlik a vér az orrbából.

Megkerestük az ügyben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, valamint a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy tudnak-e az ügyről és van-e folyamatban vizsgálat, nyomozás? A rendőrség azt válaszolta, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást, mást az üggyel kapcsolatban egyelőre nem kívántak mondani.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központtól azt is megkérdeztük, miután nem ez volt az első ilyen eset, hogy mit tesznek a hasonló brutalitások, terrorizálások, bántalmazások elkerülése érdekében. Legutóbb egy éve, 2019 februárjában volt nagy port kavart ügy az egyik kaposvári gyermekotthonban. Akkor három fiú terrorizált, ütött-vert folyamatosan egy náluk több évvel fiatalabb, gyengébb negyediket. Társukat az akkori sajtóhírek tanúsága szerint kavicson térdepeltették, cigivel égették és rendszeresen verték.

A Kaposvári Járási Ügyészség akkor csoportosan elkövetett önbíráskodás, rablás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat három 16-17 éves fiúval szemben. Megjegyzendő, hogy 2016-ban az ombudsman súlyos visszaéléseket tárt fel ugyancsak egy kaposvári gyermekotthonban. A jelentést a Magyar Nemzet mutatta be, amely kitért többek közt a gyermekekkel szembeni jogsértésekre, de a fiatalkorúak közötti bántalmazásokra, terrorra is.

Az ombudsman megállapította, hogy az elvileg zárt otthonból sokszor hetekig nem engedik ki a fiatalokat, előfordul, hogy a szüleikkel sem tarthatják a kapcsolatot. Az ellenőrzés idején 32 lakóból 9-en voltak szökésben. A disszociális zavarokkal küzdő fiatalok, gyerekek akkor azt mondták a vizsgálatban, “ütni kell, hogy elfogadják őket”. Az ombudsman rögzítette, hogy az intézményben elterjedt, általánossá vált a biofű használata és az erőszak is. Feltártak többek közt szexuális erőszakot is, amikor az egyik fiatalkorú orális szexre kényszerítette a társát.