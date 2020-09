Dráma Németországban: 5 kisgyermekével végzett egy 27 éves anya

Holtan találtak öt gyermeket egy bérlakásban Németországban, Solingen városában csütörtökön délután. Az áldozatok közül három kislány – 1, 2 és 3 évesek –, kettő pedig 6 és 8 éves fiú. Testvérük, egy 11 éves fiú azért maradt életben, mert rokonoknál volt. A rendőrség az anyát gyanúsítja gyermekei meggyilkolásával. A 27 éves nő Düsseldorfban vonat elé vetette magát, de túlélte, és jelenleg kórházban van – írják német lapok. Egyelőre a gyilkosságok indítéka és módja sem ismert a hatóságok előtt.

A rendőröket a nagymama értesítette, mivel nem jutott be a lakásba. Az egyenruhások feszítővágóval hatoltak be, majd a szomszédok elmondása szerint sírva jöttek ki a lakásból. A gyilkosságok indítéka egyelőre ismeretlen. Azt sem tudni, hogyan végzett anyjuk az 1 és 8 év közötti kicsikkel. A rendőrség tájékoztatása szerint külsérelmi nyomok nem voltak a gyermekeken, ezért felmerült a mérgezés lehetősége. A holttesteket toxikológus is vizsgálja. Tim Kurzbach, Solingen főpolgármestere csütörtökön este ellátogatott a dráma helyszínére és gyertyát gyújtott a kicsi áldozatokért. Azt kérte a város lakóitól, hogy ők is tegyenek így.

Érthetetlen, felfoghatatlan ez az egész

– írta Facebook-oldalán a főpolgármester. A Bild megkérdezett egy pszichológust a történtekről. Dr. Bernd Roggenwallner a lapnak azt mondta: ha nincs a háttérben pszichiátriai betegség, akkor valamilyen olyan veszélyhelyzet, kilátástalan helyzet lehet az indok, amelyben az anya beszűkült tudatállapotba került és nem látott más kiutat.

Vezető kép: Facebook/Tim Kurzbach