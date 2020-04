A vezető képen Gajda Péter és Karácsony Gergely főpolgármester látható. Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

Ezúttal egy tizennyolcmilliós telekmutyi miatt van a rendőrség a kispesti szocialisták nyomában

Újabb ügyben nyomoz a kispesti szocialistákat érintő gigabotránnyal összefüggésben a rendőrség, miután nyilvánosságra került, hogy áron alul értékesíthetett a szocialista önkormányzat egy csaknem kilencezer négyzetméteres területet, amit a Mr. Negyven Százaléknak nevezett, a kispesti vagyonkezelőt irányító Kránitz Krisztián ügyvédje vett meg – tudta meg a PestiSrácok.hu. Úgy tudjuk, a mutyigyanús ügyletet abban az eljárásban vizsgálják, ami azután indult, hogy tavaly nyilvánosságra került egy felvétel, amin Gajda Péter MSZP-s polgármesternek juttatott kenőpénzről, mesés külföldi ingatlanokról és százmilliós vagyonokról beszélt kólának nevezett zacskónyi fehér por társaságában Lackner Csaba baloldali önkormányzati képviselő.

A Hír TV március elején számolt be arról, hogy jóval áron alul értékesíthetett a szocialista önkormányzat egy közel kilencezer négyzetméteres területet, amit a helyi szocialisták között csak Mr. Negyven Százaléknak nevezett Kránitz Krisztián ügyvédje vett meg. A telket a kispesti önkormányzat tavaly februárban adta el, amiért összesen több mint tizennyolcmillió forintot kaptak. A terület eladáskor még csak sport- és rekreációs célra volt használható, azonban az év elején életbe lépett kerületi építési szabályzat már lakóövezetbe sorolta át, ami alapján oda akár már lakóingatlan is építhető.

Újabb kispesti ügyet vizsgálnak

Az ügyben Tényi István tett hűtlen kezelés gyanújával feljelentést, ám a birtokunkba került rendőrségi határozatból kiderül, hogy ezt az ügyet a már vesztegetés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő – a kispesti szocialistákat érintő – eljáráshoz csatolták. Ez a nyomozás azután indult, hogy tavaly október elején a Hír TV és a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozta azt a kép- és hangfelvételt, amin korrupcióról, százmilliós vagyonokról, külföldi ingatlanokról, kerületi pénzek visszaosztásáról beszélt kólának nevezett zacskónyi fehér por és alkohol társaságában Lackner Csaba baloldali önkormányzati képviselő. A kispesti gigabotrányt kirobbantó, nyilvánosságra hozott felvételeken a kerületi vagyonkezelőt irányító Kránitzot Gajda Péter kispesti szocialista polgármester embereként említik. Kránitz tavaly tagadta, hogy visszaélés történt volna az általa kezelt kispesti vagyonnal, Gajda ugyanakkor nemrég vizsgálatot rendelt el.

Kábítószer birtoklás és adócsalás miatt is nyomoznak

Az önkormányzatot érintő nyomozásnak több szála van, köztük az az eset, amikor egy feljelentés szerint Lackner kétmillió forintot tett zsebre a kerület egyik terének felújításából. A Magyar Nemzet birtokába egyébként több olyan számla is került, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a kispesti közbeszerzéseken induló cégek úgy szereznek extraprofitot, hogy túlárazzák a munkákat, a szálak pedig a szocialista érdekkörökben futnak össze. Lackner Csaba egy olyan esetről is beszélt a felvételeken, hogy vélhetően a szocialista polgármesternek, Gajda Péternek is kellett pénzt visszaosztania, majd az is kiderült, hogy – egy spanyolországi luxusingatlannal is rendelkező – Kránitz Krisztián azzal haragíthatta magára a szocialistákat, hogy nem osztott nekik vissza a pénzekből. Mindezek mellett – ugyancsak a kikerült kép – és hangfelvételek alapján – kábítószer birtoklás gyanúja miatt is nyomoz a rendőrség, de a NAV sem tétlenkedik, ők költségvetési csalást vizsgálnak a kispesti ügyekkel kapcsolatban.

Figyelemre méltó az is, hogy a kispesti mutyigyanús ügyekben nemcsak az önkormányzati szereplők jártak jól, Gajda Péter kispesti polgármester ismerősei, közeli barátai is telekhez jutottak a XIX. kerületben a Magyar Nemzet szerint. Az Ady Endre úti Csinszka kertet 2005-ben adta el az önkormányzat, amikor Gajda Péter alpolgármester volt, 2010-ben pedig már kerületvezetőként vághatta át a szalagot az avatáskor. Érdekes módon a kertben felépülő házban lett lakása Gajda Péter édesanyjának is, valamint a polgármester feleségének legjobb barátnője is itt nyitott szépségszalont. Annak tulajdonosa, P. Sz. és párja, R. I. a napilap szerint szívélyes kapcsolatot ápol Gajdáékkal, erre sok közös fotó is utal. R. I. jutányosan, mintegy 35 ezer forintos négyzetméteráron jutott hozzá egy Benczúr utcai telekhez. A telek R. I. cégéé, a Lux Vasdom Kft.-é lett kikiáltási áron, negyvenmillió forintért. A Vasdomot 2016-ban hozták létre, a cég az első két évben semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett az Opten adatai szerint azonban 2018-ban hirtelen megjelent egy 73 millió forintos tétel az eszközök között – írta a napilap, hozzátéve, hogy a Benczúr utcai telken azóta már újépítésű társasházak állnak.

Emellett a Magyar Nemzet szerint Gajda barátja lecsapott egy olyan ingatlanra is, amely a kispesti városházával szemben található. Az Árpád utcai, rossz állapotú családi házat 2018-ban, nyílt versenytárgyaláson vásárolta meg a Lux Vasdom Kft., az ingatlant azóta sem hasznosították, jelenleg is romosan várja sorsát. Ezt a házat és a telket is majdnem kikiáltási áron, 32 millió forintért vihette el Gajda Péter jó barátja. A Benczúr utcai telek adásvételi szerződésén, valamint az Árpád utcai ingatlan szerződésén is Gajda Péter és közeli barátja, R. I. aláírása szerepel. Érdekes a Kossuth Lajos utca 5–7. szám alatt található ingatlan története is, ahol a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztián édesanyjának is van lakása – emelte ki a lap.

Ezt a kispesti hangfelvételeken az „arabként” emlegetett R. W. vette meg, és az általa alapított Triad Real Estate Kft.-be apportálta, majd a telken új építésű társasházat húzott fel a cég. A társasház kezelője Lackner Csaba cége. A hangfelvételeken egyébként pont Lackner mesélte, hogy a polgármester és Kránitz is akart lakást szerezni ebben a társasházban, végül a kerületvezető bosszúságára „Krinyó” volt a gyorsabb kettejük közül

– írta a Nemzet. A sokadik botrány miatt megint csak Tényi István tett feljelentést hűtlen kezelés miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK), akik feljelentés-kiegészítést rendeltek el, ám információink szerint – saját kérésükre – kizárták őket a büntetőeljárásból, hogy az elfogultság látszatát is elkerüljék. Feltehetően ezzel az üggyel is a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fog foglalkozni, amelynek kétszer tizenöt napja lesz arra, hogy eldöntsék, elindítják-e a nyomozást.