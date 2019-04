Gyurcsány Ferencéknek nem érdeke, hogy ellenzéki főpolgármester legyen!

A felületes szemlélő azt gondolhatná, az ellenzék pártjai egységesen abban érdekeltek, hogy Budapesten az önkormányzati választásokon az ellenzéki főpolgármester-jelölt nyerjen. Ez egy olyan tévedés, amelyet láthatólag az összes ellenzéki párt vezetése is oszt, de úgy tűnik, még nem sikerült kiismerniük a Gyurcsány-Dobrev kettős észjárását. Nekik ugyanis a főhatalomhoz vezető elképzelt útjukon csak akkor jó egy ellenzéki főpolgármester, ha ezt a projektet segíti.

Az elemi logika ugyanis azt diktálja Gyurcsányéknak, hogy Tarlós István maradjon Budapest főpolgármestere, akár szolid kormánypárti többségű, akár ellenzéki többségű testület élén. Ennek oka az, hogy Tarlós István hiába a legalkalmasabb jelölt a fellelhetőek közül, illetve hiába irányítja elődjénél mérhetetlenül sikeresebben Budapestet, a Fidesz támogatottságán döntően nem fog javítani a fővárosban. Az országos folyamatok lesznek az irányadók: ha a Fidesz megőrzi az országos támogatottságát, akkor legfeljebb döntetlen-közeliek lesznek a budapesti eredmények 2022-ben, esetleg enyhe Fidesz-fölény alakulhat ki, mint 2010-ben.

Karácsony Gergely viszont ideális főpolgármester-jelölt a DK vezérei számára, hiszen szinte bizonyosan nem fog nyerni. Így nem kell számolniuk azzal, hogy az ellenzéki roncskoalíció élén, a Demszky-éra “legszebb” időszakát idézve rombolja az ellenzék 2022-es esélyeit a fővárosban. Akkor pedig az ellenzék országos győzelme akkor is veszélybe kerülhet, ha meg is történik a csoda és vidéken is nyernek kerületeket. Budapest szinte teljes megnyerése nélkül nem nyernek választást, az bizonyos. Karácsony nemcsak jelöltnek, hanem főpolgármesternek is alkalmatlan; időben meg kell még jobban gyengíteni, nehogy az inkompetens, magas, jóképű embereket kedvelő Demszky-nosztalgikus pestiek véletlenül megválasszák és újra miniszterelnöki ambíciói támadjanak. De az nagyon fontos Gyurcsányéknak, hogy ő legyen a jelölt, mert még a végén felbukkanhatna valaki, aki keresztbe tesz az Apró-klán terveinek.

A budapesti főpolgármester-jelölést mindig is befolyásolta az a körülmény, hogy az ország legerősebb, közvetlenül választott pozíciójáról van szó, amely egy tehetséges politikusnak ugródeszka lehetne a miniszterelnök-jelöltség és akár a győzelem felé is. Ezért amíg az MSZP erős volt, addig kényelmesen megtehette, hogy az SZDSZ-t a főpolgármesteri pozícióval fizesse ki, főleg úgy, hogy a veszélytelen Demszky birtokolta a posztot és hagyott mindenkit szabadon rabolni. Az MSZP és a baloldal káderállományát minősíti, hogy 2010-ben a már SZDSZ-mentes Budapesten képesek voltak Horváth Csabával nekiszaladni ennek a projektnek, majd 2014-ben Bokros Lajost voltak képesek kilopni valamelyik politikuselfekvőből. Karácsony Gergely illeszkedik ebbe a sorba: alkalmatlan, hibát hibára halmoz, valamint hasonlít arra a “vödrös balekra” is, akire csak halványan emlékszünk, és akit viszonylag egyszerűen vissza lehetett vonni a jelöltségből 2014-ben.

A liberális pártok sosem fognak erős, alkalmas főpolgármester-jelölttel előállni, mert egy ilyen csak annak a pártnak lenne az érdeke, amelyikből az érkezik; a többiek nem fognak asszisztálni ahhoz, hogy egy erős miniszterelnök-jelöltet Budapest élén felépítsenek.

Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben az EP-választások eredménye nagyon határozottan fogja befolyásolni az önkormányzati választások jelölt állítási esélyeit. Ha az LMP nem nyer mandátumot és Budapesten is gyengén szerepel, akkor minden maradék politikai érdekérvényesítő képességét elveszíti és tényleg nem lesz rá szükség ősszel. Tavaly a DK nem szerepelt túl jól Budapesten: az MSZP, az LMP, a Jobbik is alaposan megverte. De azóta mindhárom párt gyengült, és a DK nagyon bízhat az EP-választásokon a fegyelmezett szavazótáborában a 2014-es választási eredmények alapján. Az pedig nem nagyon jósolható, hogy Dobrev Klára listavezetősége milyen hatással lesz a szocialista szavazókra, a baloldali nyugdíjasokra. Nyilván nagyon számítanak Dobrev Klára azon delejes vonzerejére, amit az MSZP-és szavazótáborára gyakorol.

Amikor az MSZP-P, DK, Momentum kvartett az LMP-nek és a Jobbiknak szépen kitette a szűrét a budapesti összefogásból, nyilvánvalóan Gyurcsányék intenciói alapján cselekedett. Azt csak remélhették, hogy a két párt vezetése sértődötten nekiáll Puzsér Róberttel együtt panaszkodni, hogy milyen csúnyán elbántak velük, ezzel rombolva tovább a saját renoméjukat. A legtöbb ember csak komoly segítséggel tudná megmondani, hogy a négy párt tárgyalásán Gyurcsányon kívül kinek lehetett még szerepe; gyakorlatilag az LMP és a Jobbik, meg persze Puzsér is látványosan Gyurcsánynak könyörög. Ennek az „összefogásnak” nem közvetlenül az önkormányzati választásokra irányuló célja van, hanem pusztán gyengíteni akarja már most – egy választással korábban – a potenciális riválisokat. Nem győzöm hangsúlyozni: Gyurcsányék teljesen szabadon tárgyalhatnak, nekik nem kell a tagság értékválasztásaival, érdekeivel, mindenféle helyi politikusok érdekeivel foglalkozni; nekik feltétlen támogatottságuk van a pártjukban. A többiek azonban kénytelenek helyi érdekeket figyelembe venni. A Jobbik és az LMP esetében pedig a pártok belső kohéziója már most is annyira gyenge, hogy egy választási szereplés gyakorlatilag még a nyáron szétrobbanthatja őket. Az elárvult LMP-szavazókat pedig az eddig sokkal kezelhetőbbnek bizonyult Momentum gyűjtheti be az „összefogás” számára.

Gyurcsányék tehát tovább gyengítették a közös főpolgármester-jelöltet, illetve sikeresen minimalizálták a győzelmi esélyeit, hiszen ha Puzsér Róbert el is indul, akkor még akár a fővárosi közgyűlés fideszes többsége is meglehet. De van másik alternatíva is. Ha a DK jól szerepel az EP-választásokon, igazolja a Dobrev Klára által dominált lista, hogy Gyurcsány Ferenc felesége a baloldali pártok szavazótáborából képes jelentős számban szavazókat megszólítani Budapesten, akkor akár Dobrev főpolgármester-jelöltsége is szóba kerülhet. Ezzel az akcióval Gyurcsányék nemcsak a politikai karanténból törnének ki teljesen, hanem elérnék azt a céljukat, hogy ők legyenek az ellenzék vezető ereje.

Dobrevnek nem kell nyernie, csak fel kell építeni őt, mint „szimpatikus” női politikust, aki az ország első női miniszterelnöke lehet majd. Persze a DK-ban és úgy általában a budapesti liberális értelmiség berkeiben mindenki abban reménykedik, hogy a Fideszt elsöpri majd valamilyen gazdasági válság, vagy az EP-választások után a hetes cikkely alkalmazásával megzsarolják az országot, és a hatalmi űrbe pedig Klára asszony és az Apró-klán jó ütemérzékkel betüremkedhet.

Azt csak hiszik a budapesti ellenzéki szavazók, hogy a karrierépítgető és hatalommániás liberális politikusaikat a leghalványabban érdekli az ő életminőségük, az ő jólétük. Ők csak gyalogok a külföldi befolyás visszahozásában érdekelt politikusok és cégek pozícióharcában.

Emlékeztetni kellene a budapesti szavazókat, hogy idáig csak a Fidesz becsülte meg őket annyira, hogy alkalmas főpolgármestert állítson a város élére; a liberális pártok még jelölni sem hajlandók ilyet.

Az teljesen kiszámíthatatlan, hogy az ellenzék dzsungelharca milyen választási eredményre vezet májusban, és annak következtében milyen helyzetben futnak neki az önkormányzatinak, de már most az a legvalószínűbb, hogy Gyurcsányék jönnek ki belőle a legjobban.

Fotó: MTI/Varga György