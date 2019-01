Hány ezerszer 300 ezret érne meg az O1G a bíróság szerint?

Hadházy Ákos személyiségi jog megsértése miatt indított pert Bayer Zsolt írása miatt, amelyet első fokon 2018 márciusában megnyert, most a másodfokú döntés azt helybenhagyta, így jogerős lett. Ennek értelmében a perköltségen túl Bayer Zsoltnak 15 napja van, hogy fizessen 300 ezer forintot a független országgyűlési képviselőnek, illetve levélben kell bocsánatot kérnie, ezt a levelet pedig 30 napon át kell elérhetővé tennie a blogján, ahol a kifogásolt írás korábban megjelent.

A kifogásolt írásban Bayer Zsolt azt írta: “Hadházy geci, Szél Detti nyeli”, mire a független országgyűlési képviselő pert indított a publicista ellen. A másodfokú bíróság döntése azonban érdekes részeket foglalt magába:

Ennek értelmében pedig el lehet gondolkodni az ellenzék legújabb “brendjén”, az O1G-n is. Vajon hány ezerszer 300 ezer forintra lehetne megbüntetni minden közszereplőt, aki ezzel a kifejéssel él ezentúl? Nincs itt semmiféle meglepetés, csak a szokásos: az ellenzéknek mindent, a kormánypártnak semmit. Az Index egyébként a részletes riporthoz Hadházy Ákostól kapta meg a periratokat, akinek ügyvédje történetesen nem más, mint az Index.hu Zrt, igazgatóságának elnöke és a Zrt. tulajdonosának, a Magyar Fejlődésért Alapítványnak a kurátora.

Bayer Zsolt reakcióját változtatás nélkül közöljük:

Ilyen fényes győzelmet még senki sem aratott azzal, hogy elveszített egy pert.

Lássuk az előzményeket és a mindennél fontosabb következményeket:

Még 2017 májusában, a Tabáni Gösser sörözőben volt szerencsém találkozni mindenféle „civil” aktivistával, no és persze mindenféle ellenzéki politikussal, akik rátelepedtek a remek kis programra, amely azt igyekezett körüljárni, ki miket is szokott mondani a közbeszédben. E kérdéskörben amúgy roppant egyszerű a libsi-bolsi megközelítés: ők mindenkiről, mindent és bárhogyan mondhatnak, mi viszont senkiről, semmit sehogyan. Lásd a legutóbbi kis vihart a biliben, amelynek során egy gimnazista jövő reménysége „bajszos fasznak” titulálta a köztársasági elnököt és felszólította, hogy „bassza arcon magát”; e HP megnyilvánulásától elélvezett a komplett libsi-bolsi sajtó, tutujgatják, babusgatják, dicsérik fantasztikus bátorságát, ám amikor én le szar proliztam, azóta fuldokolnak és ájuldoznak a felháborodástól, miszerint hogyan lehet így beszélni egy „szegény gimnazista lánnyal”.

Pontosan ugyanerre a sémára húzható fel a 2017-es Gösser-béli eset, és annak utóélete.

Nos, az történt akkor és ott a sörözőben, hogy egyebek mellett felemlegettem a jelen lévő Szélnek (igen, annak), hogy mostanában olyan transzparensekkel szoktak tüntikézni a városban, amelyre például ez van felírva: ORBÁN GECI, ÁDER NYELI.

Érdeklődtem Széltől, hogy szerinte ez rendben van-e, hogy ne mondjam, „pc”-e, s ha ez belefér (mert soha, egyetlen egyszer sem határolódtak el a szar prolik ilyetén transzparenseitől), akkor mit szólna hozzá, ha olvasna egy ilyen feliratot valahol: HADHÁZY GECI SZÉL DETTI NYELI. S hogy ez jól esne-e neki?

Szél akkor és ott semmit sem reagált – amit megértek –, leginkább úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést.

Viszont, kapaszkodjanak meg, Hadházy beperelt, mondván, én gecinek neveztem őt!

Egy közepes képességű második osztályos tanuló teljes magabiztossággal meg tudja különböztetni egymástól a két kijelentés közötti ordító különbséget. A libsi-bolsi tüntetők ugyebár egy ocsmány és vállalhatatlan mondattal vonulgatnak, amelyre reagálva én rákérdeztem, hogy az ezekkel közösséget vállaló politikusok mit szólnának, ha az ő neveik szerepelnének abban a mondatban. Tehát: egész egyszerűen nem igaz, hogy gecinek neveztem Hadházyt.

Ám Hadházy beperelt, s mivel az ügyben eljáró bírók intelligencia szintje nem éri el egy második elemis, közepes képességű kisdiákét, vagy politikailag motiváltak, ezért ezt az ítéletet hozták.

Mi is az ítélet?

A bíróság ítéletében 300 ezer forint megfizetésére ítél, amely összeg Hadházy Ákost illeti (lesz végre új zoknija), továbbá arra kötelez, hogy kérjek tőle bocsánatot.

És hol itt a világraszóló győzelem?

Mondom: a bírósági ítélet indoklásában egyebek mellett a következőt mondja ki:

„A KIFEJEZÉS JELENTŐS NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI HASZNÁLATA PUSZTÁN AZ ÉRINTETT MEGALÁZÁSÁT, EMBERI MIVOLTÁNAK SÁRBA TIPRÁSÁT EREDMÉNYEZI”.

Nos, jelen pillanatban az a helyzet, hogy 2017-hez képest a libsi-bolsi ellenzék és a csürhéjük ezt a kifejezést emelte politikai programjának középpontjába. Ez az egyetlen mondandójuk (ezt is egy szétcsúszott, alkoholista gecitől lopták), ebből csináltak programot, logót, ezt firkálják a falakra, a hóba, ezt hurcolják transzparenseiken, ezt írják az égre repülővel, és ennek örvendeznek, aprókat sikkantgatva, a becstelen, utolsó gazemberekből álló sajtójuk is ennek örül, alig győzik a beszámolókat, hogy éppen hol is tűnt fel az O1G logó, majd beszarnak, úgy örülnek neki – s mindeközben elrohangálnak a bíróságra, hogy pert indítsanak, ha ők kerülnek ilyetén szövegkörnyezetbe, még akkor is, ha amúgy a helyzet az, amint fentebb vázoltam. És büszkén és kárörvendve számolnak be arról, hogy de bezzeg a szemét Bayer pert vesztett, mert gecinek nevezte Hadházyt (nem nevezte), és ez így, együtt belefér a világképükbe is, továbbá a nem létező becsületükbe is. És a változatosság kedvéért olykor „bajszos szaroznak” meg „bajszos faszoznak”, s mindjárt utána hörögnek kicsit, hogy jaj de csúnyán beszél a Bayer, azt mondta például, hogy „szar proli”.

Ismételjük csak meg:

„A KIFEJEZÉS JELENTŐS NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI HASZNÁLATA PUSZTÁN AZ ÉRINTETT MEGALÁZÁSÁT, EMBERI MIVOLTÁNAK SÁRBA TIPRÁSÁT EREDMÉNYEZI”.

Nos, ma ez lett a libsi-bolsi ellenzék meg a csürhe politikai védjegye. Mármint a miniszterelnök gecizése. Ez és ennyi, ami a lényegük. Mondhatni: ezek ők.

S most bíróság mondta ki, amit kimondott. Ez természetesen a legkevésbé sem fogja zavarni ezeket a patkányokat, továbbra is teli szájjal fognak gecizni (de szép ez a kép!), és ugyanolyan teli szájjal fogják üvölteni, hogy a Bayer csúnyán beszél.

Ez pedig a tökéletes győzelem.

Nekem, nekünk ezután semmi más dolgunk nincs, mit az ellenem –amúgy teljesen igazságtalanul és indokolatlanul- meghozott ítéletet kell mindig az orruk alá tolni, amikor megjelenik valahol az O1G.

S persze azért még néhány apróság következik a dologból:

1.: Hadházynak 5 forintosokban fogom kifizetni a 300 ezer forintot. Egy szép nagy zsákban fogom tanúk jelenlétében behajítani a kertjébe, szedegesse csak össze szorgalmasan, és vegyen zoknit a büdös lábára. Ehhez kérem is az önök segítségét, mert rengeteg 5 forintosra lesz szükségem. Kérek mindenkit, hogy hozzon, küldjön nekem 5 forintosokat, az ECHO-ba, Karc-ba, Magyar Időkhöz. Félre ne értsenek, nem pénzt kunyerálok, én nem Juhász Péter meg a Jobbik vagyok, hogy másokkal fizettessem ki a saramat, mindenkinek odaadom más pénzegységben, amennyi 5-öst ad nekem, csak egyedül nem tudok ennyi ötforintost összehozni.

2.: A bíróság arra kötelezett, hogy kérjek bocsánatot Hadházytól. Ez akkor fog megtörténni, amikor Hadházyék bocsánatot kérnek a miniszterelnöktől és a köztársasági elnöktől. Addig nem. Ugyanis:

„A KIFEJEZÉS JELENTŐS NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI HASZNÁLATA PUSZTÁN AZ ÉRINTETT MEGALÁZÁSÁT, EMBERI MIVOLTÁNAK SÁRBA TIPRÁSÁT EREDMÉNYEZI”.

Coki.