Itt van Orbán Viktor letiltott cikke: Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak

A legsötétebb totalitárius időket idézi a Project Syndicate nevezetű, nemzetközi politikai szaklap eljárása. Múlt héten ezen a felületen jelent meg az a levél, amelyben Soros György nyílt utasításokat ad az uniós vezetőknek, valamint felszólít a magyarok és lengyelek megbüntetésére. Amikor pedig a támadásra reagálna a másik érintett fél, már nem engedik megjelenni. Így tiltották le Orbán Viktor ellencikkét is a független és objektív portálnál.

Az írás helyette a Miniszterelnökség, valamint a kormányfő Facebook-oldalán jelent meg. A cikkben Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy bár a miniszterelnöknek nem tiszte gazdasági bűnözőkkel vitatkozni, néhány dolgot mégis tisztába kell tennie a tisztánlátás végett.

A kormányfő így például arról ír, hogy Európa nem kér abból a lázálomból, miszerint az egyes nemzetállamokat egy nagy, globális birodalommá fogják össze a nyílt társadalom nevében. Mint fogalmazott, az ilyen törekvések mind elbuktak,

A kormányfő szerint ismét nagy erők mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei megszűnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze alatt egyesüljön. Ennek mozgatórugója pedig Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet,

A miniszterelnök szerint az Európai Unió államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-hálózat jelenti. Mint fogalmaz, a “network” céljai nyilvánvalóak:

A kormányfő cikkében úgy vélekedett, hogy Európa komoly bajban van. Emlékeztetett, 2008-tól rég nem látott gazdasági krízis, 2015-től kezdődően migrációs válság, 2020-ban pedig egy pusztító világjárvány érte el.

– fogalmazott a kormányfő megjegyezve:

Orbán Viktor szerint most ennél is tovább megy Soros, és az általa irányított hálózat már a nyílt beavatkozástól sem riad vissza. Minden korábbinál nagyobb nyomás alá akarja helyezni a nemzetállamokat.

A kormányfő emlékeztetett, számos magas rangú uniós bürokrata Soros György hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik.

Ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, mely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, egységes kultúrát, egységes társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire. Elvéve azt a jogot, hogy minden nép saját maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szolgálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erősebb jogát (rule of majority) ismeri el