Befolyásolták a Google-algoritmust, hogy a Monsantót kínosan érintő cikkeket eltüntessék

A nemrégiben a Bayer vegyipari konszern tulajdonába került másik vegyipari óriás, a növényvédőszereiről és a génmódosított növények “nemesítéséről” híres Monsanto nagyobb összegeket fizetett a Google számára, hogy az őt kínosan érintő cikkeket a keresőmotorok érezhetően hátrébb sorolják, azaz gyakorlatilag eltüntessék – írja a Reuters.

A Monsanto, a világ egyik leggyűlöltebb cége, és gyakran áll az oknyomozó újságírók kereszttüzében. A vállalat ellen például több ezer ember indított pert most azért, mert a gyomirtójukat okolják a rákos megbetegedéseik miatt. A vegyipari óriás azonban annak ellenére sem akar mindig az áldozatainak fizetni, hogy már több pert is elbukott, és például Ausztria is betiltotta a cég glifozátot tartalmazó gyomirtóit , miután felmerült, hogy az anyag súlyosan rákkeltő. Az Európai Unióban 2022-ig engedélyezi a glifozát használatát. A cég gyomirtójának egészségügyi kockázatára egyértelmű tudományos bizonyíték egyelőre nem született.

A legfrissebb hírek szerint a Monsanto bizonyíthatóan nagyon sok pénzt költött arra, hogy az ellenük kritikát megfogalmazó újságcikkek hitelességét aláássa, ehhez pedig sokszor a Google asszisztált neki. A Reuters egyik újságírója például egy cikkben foglalkozott a Monsanto termékeinek egészségre gyakorolt káros hatásaival, ami után a cég ellenkampányba kezdett. Ebben eddig még nincs semmi meglepő, de a Guardian írása szerint kiderült, hogy nagyon sokat költöttek a Google-ön arra, hogy a keresőmotorok az általuk preferált, és persze az egészségügyi kockázatokat soroló cikk hitelességét romboló cikkeket sorolják előre. Ebből is egyértelműen kiderül, milyen egyszerűen lehet befolyásolni az online információáramlást.

A cég egy 23 lépésből álló akciótervet rakott össze, amely az újságíró állításainak aláásásának lépéseit tartalmazta, miközben egy másik kampányban azt reklámozták, hogy a termékeik mennyire biztonságosak. A tervek között szerepelt az is, hogy csinálnak egy weboldalt, amin a saját álláspontjukat hangoztatják, és a Google segítségével elérik, hogy ezt jobb helyen hozzák a keresőmotorok, mint azokat az oldalakat, amik a veszélyekre hívják fel a figyelmet. A cikket jegyző Carey Gillam arról is mesélt, hogyan próbáltak a cég munkatársai nyomást gyakorolni a szerkesztőségre, hogy hallgattassák el a munkatársukat.