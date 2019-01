Már hat gyanúsítottja van a metrókorrupciónak, Demszkyék még mindig szabadlábon

Újabb személyt gyanúsít vesztegetéssel a 4-es metróvonalra beszerzett francia Alstom-metrókocsik ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) – tudta meg a PestiSrácok.hu. A hat érintett között továbbra sincs közszereplő, annak ellenére, hogy már csak három hónapja maradt az ügyészségnek, hogy megnevezze és felelősségre vonja azokat a politikai döntéshozókat és tisztségviselőket, akik az MSZP-SZDSZ-kormányok alatt zajló korrupciós bűncselekmény tényleges haszonélvezői voltak.

Már hat embert gyanúsít vesztegetéssel az Alstom-metrókocsik beszerzésének ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) – tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t Kovács Katalin. A főügyészség helyettes szóvivője kérdésünkre elmondta, az újabb meggyanúsított személy – társaihoz hasonlóan – szabadlábon védekezik. Mint a főügyészség közölte, a gyanúsítottak egyike sem közszereplő, így a bűncselekmény valódi haszonélvezői egyelőre nem kerültek célkeresztbe, pedig csaknem egy évePolt Péter legfőbb ügyész is elmondta, nagyon nagy erőket mozgósítanak az ügyben. Polt hangsúlyozta, “remélik, az aktív vesztegetőktől el fognak jutni a passzív vesztegetőkig”. Vagyis, azokon a már meggyanúsított személyeken túl, akik a vesztegetési pénzeket átadták vagy átutalták, a nyomozás célkeresztjében vannak azok a tisztviselők és politikai döntéshozók is, akik a kenőpénzekből részesülhettek. Nos, erre már csak áprilisig van ideje a KNYF-nek, utána a törvény szerint le kell zárni a nyomozást, miután tavaly októberben letelt az első gyanúsításközléstől számított két év, amit egyetlenegyszer, legfeljebb hat hónapra lehet csak meghosszabbítani. Pár hónap múlva ez a határidő is lejár.

Nyolc éve nyomoznak

A metrókocsik beszerzésével összefüggésben 2011-ben vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt indult nyomozás, amely 2016. szeptember 16-án került a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hatáskörébe. Az ügyészség 2016 októberében hallgatta ki az első gyanúsítottakat, Terner Gézával szemben pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A férfi állítólag azóta Izraelben bujkál. Az ügyben azután indult vizsgálat, hogy a 2010-ben az Állami Számvevőszék átvilágította a 4-es metró beruházását és a járműbeszerzéseket. A számvevőszék jelentése szerint a beruházással a magyar államot és a fővárosi önkormányzatot jelentős vagyoni hátrány érte. Akkor hűtlen kezelés miatt az új városvezetés és a számvevőszék is feljelentést tett. Azóta az is kiderült, hogy az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala négy Alstom-vezetőt vádolt meg azzal, hogy 2006 januárja és 2007 októbere között bűnszervezet tagjaként összesen 2,3 millió eurónyi összeget juttattak a BKV tisztviselőinek, illetve az üzlet megkötésében közreműködő ügynököknek, hogy befolyásolják a Budapesti Közlekedési Vállalatot a francia társaság metrószerelvényeinek megvásárlása érdekében.

Az Alstom pénze Medgyessyék számláján

Az ügyben Medgyessy Péter volt miniszterelnök neve is előkerült, miután napvilágot látott, hogy családi cégéhez két részletben összesen több, mint 597 ezer euró áramlott az Alstomtól. A pénz nagy része végül Medgyessy felesége, Csaplár Katalin magánbankszámláján landolt. Borbély Lénárd, a metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság elnöke pedig arról beszélt korábban portálunknak, hogy Demszky Gábor, Budapest volt vezetője aki közvetlen utasításokat adott a 4-es metróval kapcsolatos ügyekben.

Százmilliárdos kárt okozhattak

Az Alstom-botránnyal párhuzamosan 2017. februárja óta egy másik – ismeretlen tettes ellen indult –nyomozás is folyamatban van. Ebben az ügyben a 4-es metró beruházásához kapcsolódó építési és tanácsadási szerződéseket, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos döntések jogszerűségét vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az OLAF szerint a szabálytalan szerződések a teljes összeg mintegy 60 százalékát, azaz közel 280 milliárd forintot érintenek, és 166,9 milliárd forint az, amit konkrétan elcsalhatott Budapest és az ország akkori, MSZP-SZDSZ-es vezetése.

A vezető képen Demszky Gábor volt főpolgármester a Budai Liberális Klub Alapítvány rendezvényén, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentéséről tartottak Budapesten 2017. február 13-án. Fotó: MTI