Megbüntetik Romániát, amiért nem akadályoztak meg egy tüntetést egy LMBT-filmvetítésen

Kártérítés megfizetésére kötelezte Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága június 1-jén, amiért 2013-ban a rendőrség nem védett meg egy LMBT-filmvetítést a szélsőjobboldali tüntetőktől – írja a Humen Online. Az ítélet szerint Románia nem szerzett érvényt a diszkrimináció tilalmának, illetve nem tartotta tiszteletben a magánélet védelméhez, valamint a gyülekezési szabadsághoz való alapjogot.

A film levetítése 2013-ban egy rendezvény része volt, amely ellen a közelben szélsőséges csoportok tiltakoztak. A rendőri jelenlét ellenére körülbelül negyvenöt tüntető megrohamozta a mozit, majd homofób kijelentéseket kiabálva fenyegették az ott résztvevőket. A rendezvényen egyébként kevesebb mint húsz fő vett részt. Az esettel kapcsolatos nyomozást a bukaresti ügyészség 2014-ben zárta le, és a támadást véleménynyilvánításnak minősítette. A tüntetés során használt fasiszta jelképek miatti nyomozást 2017 augusztusában szintén megszüntette az ügyészség, és a tüntetők egyike ellen sem emeltek vádat – részletezi a pár évvel ezelőtti eseményeket a Mandiner.

Az ügyet végül az ACCEPT nevű LMBT jogvédő csoport vitte Strasbourgba az Emberi Jogok Európai Bírósága elé. Itt megállapították, hogy a román hatóságok nem nyújtottak megfelelő védelmet a résztvevők méltóságát illetően, továbbá érdemben nem vizsgálták ki az ellenük irányuló inzultusokat. A strasbourgi székhelyű bíróság kötelezte a román államot, hogy fizessen 7500 eurót az eljáró egyesületnek, illetve még 9750 eurót a perben szereplő minden egyes sértettnek. Ezeken felül a 3264 eurós perköltséget is Romániának kell állnia.

Forrás: Mandiner; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu