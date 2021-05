Merkely: jelenleg nem kell harmadik oltás a kínai vakcinából

Merkely Béla professzor szerint jelenleg nem kell harmadik oltás a kínai vakcinából. A professzor azt mondta, hogy a vakcinák ellenanyagszinttől függetlenül, mindenkinél kialakítják a védettséget – írta a Magyar Nemzet. Merkely Béla azt mondta, hogy a Sinopharm-vakcinák beadása után az ellenanyag szintje akár a több százszorosa is lehet annak, mint ami egy fertőzöttséggel szerezhető meg. A Semmelweis Egyetem rektora közölte: náluk sem találtak olyan kínai vakcinával beoltottat, akinél ne mutatták volna ki két dózis beadása után az ellenanyagot.

Merkely Béla professzor a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy minden oltás sokkal erősebb immunválaszt vált ki, mint maga a betegség, ami a kínai oltóanyagra is igaz; ezt az egyetemen végzett laboratóriumi mérések is igazolták. A professzor azt mondta, hogy a Magyarországon alkalmazott hatféle oltóanyag teljesen eltérő technológiával készül, a kínainak a legenyhébb az oltási reakciója, és mivel teljes elölt vírust tartalmaz, a különböző vírusvariánsok ellen a Sinopharm adja a legszélesebb immunitást.

A szakember az oltóanyagok közötti különbségek tudományos hátterét ismertetve elmondta: jelenleg hatféle különböző vakcinát alkalmaznak Magyarországon, viszont ezek az oltóanyagok teljesen más technológiával készülnek, így egyszerre egy oltás nem tud mindenféle előnyt biztosítani. Tájékoztatása szerint a Pfizer és a Moderna egy teljesen új, a világon először decemberben alkalmazott, úgynevezett hírvivő RNS (mRNS) alapú oltóanyag, amely a koronavírus tüskefehérjéjének egy része ellen termeltet ellenanyagot azáltal, hogy a tüskefehérjének az adott részére vonatkozó információt viszi be a szervezetbe és épít föl fehérjét. Ezt követően – folytatta – vannak a vektor típusú oltóanyagok, ilyen a Szputnyik V, az AstraZeneca és a Janssen, amelynek az a lényege, hogy a nem fertőző, különböző adenovírusba beleteszik a tüskefehérjének az információját, a szervezet pedig ez ellen a tüskefehérje ellen termel ellenanyagot.

A rektor szerint jelenleg sem a Sinopharm, sem a Pfizer esetében nincs szükség harmadik dózisra. Merkely Béla közölte, hogy nincs egyenes arányosság a védettség és az ellenanyag szintje között. Az ellenanyagszinttől függetlenül a vakcinák felvétele után mindenkinél kialakul a védettség, vagyis azoknál is, akiknél alacsonyabb ellenanyagszintet mutatnak ki – írják.

Merkely szerint egyes médiumok és a közösségimédia-felületek sajnálatos módon néha elbizonytalanítják az embereket egyes vakcinákkal kapcsolatban – leggyakrabban az AstraZeneca- és a Sinopharm-oltásokat veszik célba –, amelynek következtében az emberek megfeledkeznek ezen vakcinák előnyeiről. Kiemelte, hogy a kínai vakcinának a legenyhébb az oltási reakciója, és mivel teljes elölt vírust tartalmaz, a kínai vakcina a vírusfehérjének teljes spektrumában véd, ami azt jelenti, hogy a különböző vírusvariánsok ellen a Sinopharm képes megadni a legszélesebb immunitást.

