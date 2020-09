Nem támogatta a választáson, szerződést bontott a medveotthon működtetőjével a veresegyházi polgármester

Veszélybe került a veresegyházi medveotthon, a különösen védett állatok sorsáról egyelőre nem született döntés –értesült a PestiSrácok.hu. Úgy tudjuk, hogy a kialakult helyzet a polgármesternek köszönhető, aki egyszemélyes döntést hozott arról, hogy a medvefarmot húsz éve nyereségesen üzemeltető vállalkozó és az önkormányzat közötti szerződést indoklás nélkül felbontsa. A helyiek szerint Pásztor Béla személyes bosszújáról lehet szó: a Medvefarm Kft. ügyvezetője ugyanis az önkormányzati választáson nem őt, hanem a kormánypárt jelöltjét támogatta.

Érthetetlen, miért döntött úgy a veresegyházi polgármester, hogy szerződést bont a Medvefarmot üzemeltető vállalkozóval, aki húsz év alatt az ország egyik legnevezetesebb állatotthonává tette azt. Az öt és fél hektár területen kialakított Veresegyházi Medveotthon Közép-Európa egyetlen medveotthona, ahová még 1998-ban telepítették át Gödöllőről az addig rossz körülmények között élő macikat. A terület kialakításánál fontos szempont volt, hogy a látogatók az állatokat teljesen biztonságosan, testközelből, azok zavarása nélkül láthassák. Az ott élő állatok fajtája és egyedszáma folyamatosan változik, hiszen az ország minden részéről érkeznek ide példányok, de magántartásból, más állatkertekből és külföldről is kap a Medveotthon állatokat. A Medveotthon tulajdonosa és fenntartója Veresegyház város Önkormányzata, de az üzemeltetést két évtizede a Medvefarm Kft. végzi.

A Medveotthon hamar ismertté vált, jelenleg az ország harmadik legkedveltebb állatkertje, évi kétszázezer látogatója van. 2000 nyarán a Medveotthon farkasok befogadására is alkalmas kifutóval bővült, mára 29 farkas lakja. A három kialakult farkasfalkának egy 120 négyzetméteres, két méter mély mesterséges tó és közel másfél hektáros erdős terület biztosítja a természetes élőhelyükhöz hasonló körülményeket. A farkasok jelenleg három csoportban élnek: a szelíd farkasok külön kerítve, a nyugodtabb példányok a medvék területén, azokkal együtt, a nagy falka pedig egy erdős területen, külön. 2015 elején egy új farkaskifutó épült, a macilift után, az erdőszélen. 2010-ben mosómedvék és ormányos medvék költöztek egy új kifutóba. Jelenleg az otthonban 2 rénszarvas is él. Említésre méltó a megfigyelhető madárvilág is. Nagy élmény közvetlen közelről szemlélni a gyülekező, köröző hollókat, varjakat, egerészölyveket, vércséket, szarkákat. Nagy a nyüzsgés, különösen etetőidőben. A védőrendszerrel körbekerített területen a medvék számára tizenkét, szűk bejáratú, de öblös barlang, valamint két, egyenként 160 négyzetméteres tó készült, ami az ivóvizüket és a játék lehetőségét is biztosítja számukra. A macik kifutójához tartozó erdős terület pedig a fára mászás, a rejtőzködés és a hűsölés örömét nyújtja.

A Medveotthon területe folyamatosan épül-szépül, változik, közvetlen közelében található egy lovarda, egy pónifarm, valamint tartanak szürke marhát és rackajuhokat is. Az állatkert folyamatos fejlesztésért 2004-ben létrejött egy alapítvány is, amely azon dolgozik, hogy a Medveotthon karbantartása, fejlesztése folyamatos lehessen, így valóban értelmezhetetlennek tűnik a polgármester döntése, miszerint szeptember közepéig üzemeltethetik tovább jelen formában.

A polgármester hallgat, mint a Népszabiba tekert tükörponty

Megkerestük a veresegyházi jegyzőt, hogy bővebb tájékoztatást kapjunk arról, milyen indokkal bontanak szerződést és mi lesz a védett állatok sorsa. Érdemi választ sajnos azóta sem kaptunk, csak annyit közöltek, hogy a polgármesternek továbbították a kérdéseinket, mivel az ő kompetenciája azok megválaszolása.

Pedig csupán arra lettünk volna kíváncsiak, hogy a döntésről született-e testületi határozat, és ha igen, akkor hol lehet megtalálni az arról készült jegyzőkönyvet. További kérdésként feltettük azt is, hogy írnak-e ki új pályázatot az üzemeltetésre, és ha igen, az mikorra várható. Amennyiben pedig az önkormányzat vállalná át ezt a feladatot, akkor miként tudná megvalósítani a medveotthon további üzemeltetését, rendelkeznek-e megfelelő szakemberekkel és megfelelő anyagi forrással az állatkert napi ellátásához? Ez ugyanis napi egymillió forintot tesz ki.

A polgármester nem válaszolta meg portálunk kérdéseit, viszont hivatali forrásunk elmondta: tudomása van arról, hogy a Pest megyei kormányhivatal felé jelezte már az önkormányzat, hogy átvenné a medvefarm működtetését. Az általunk megismert szerződés szerint viszont ez egyáltalán nem egyszerű feladat, hiszen nem csupán az állatkert élelmezését, egészségügyi ellátását és a megfelelő környezet biztosítását kell biztosítania, de az állatok védelmét és az állatkerthez tartozó építmények, épületek, sétányok, parkok rendben és tisztán tartását is.

Az állatkert működtetése súlyos milliókba kerül, bár tény, hogy a fenntartói támogatás összegéből azért erre nem igazán lett volna esélyük.

Pikáns, hogy amennyiben vállalnák a fenntartást – tehát megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek hozzá –, akkor vajon eddig miért nem segítették a medvefarmot működtető céget, akik több alkalommal jelezték, hogy szükségük lenne a szolgáltatás minőségének megtartásához némi anyagi hozzájárulásra?

A Medvefarm Kft. többször próbált segítséget kérni a polgármestertől, aki eddig sem mutatott hajlandóságot arra, hogy segítse munkájukat. Az alábbi a levélben egyebek mellett azt is kifejtették, hogy az állatfarmon munkát vállalók szakirányú képesítéssel rendelkeznek, akiknek versenyképes fizetés járna, elkerülve a fluktuációt, ami komoly problémát jelentene az állatok ellátásában. A cég erején felül vállalta – önkormányzati támogatás hiányában – a többletköltségeket, így a gépek, gépjárművek cseréjét, karbantartását is. A veresegyházi polgármester egyébként indokoltnak tartott emelni a megállapított támogatási összegen, pedig nyilván tisztában van azzal a nem elhanyagolható ténnyel, hogy létezik olyan fogalom, mint például “infláció”. Az sem érdekelte, hogy ezzel az állatok ellátását sodorja veszélybe.

Az ország egyik legkedveltebb állatfarmjának fenntartását, úgy tűnik, maga az önkormányzat venné át, ami önmagában nem is lenne elképzelhetetlen, feltéve, hogy a testület költségvetése ezt kibírná. Vagy ha mégis, akkor azzal más önkormányzati fenntartású intézmény ellátását veszélyeztetnék. Ez azonban láthatóan nem igazán érdekli a polgármestert, ami egyébként nem is annyira meglepő, hiszen az elmúlt években kirobbant botrányok sem érték el az ingerküszöbét az egykori tanácselnöknek annyira, hogy segítő kezet nyújtson a helyieknek. Pedig a veresegyháziak még nyílt levelet is írtak – szinte könyörgő hangnemben –, hogy segítsen rajtuk egy csődbe jutott lakóparki beruházás miatt. Mint ismert: több, mint kétszáz család fizetett be összességében mintegy 2 milliárd forintot, és egyébként a polgármester érintettségét sem tudták egyértelműen kizárni. De évek óta tart a huzavona Veresegyházon a helyi fakivágások miatt a környezetvédők és Pásztor Béla egykori tanácselnök, jelenlegi polgármester között. A helyi Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület egy online petíciót is indított az ügyben, amelyben több követelést fogalmaztak meg a szerintük Pásztor által irányított környezetkárosítás megfékezése érdekében, de persze ebben sem történt érdemi változás.

Az egykori tanácselnök ellen több büntetőeljárás is indult, 81 évesen mégis őt választották meg újra polgármesternek

1965-ben választották először Pásztor Bélát Veresegyház első emberének, akkor még tanácselnöknek, aki továbbra is folytathatja 54 éve tartó munkáját, miután 2019-ben is ő nyert a helyi választáson. Pásztor Béla 81 éves, és saját bevallása szerint egészségileg és mentálisan alkalmas arra, hogy Veresegyház első embereként felelős döntéseket hozzon. A veresegyházi polgármester eddigi tevékenysége alatt többször szerepelt országos híradásokban: néhány évvel ezelőtt például nagy port kavart az, amikor felmentették különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vádja alól. Az ügyben egy belterületi ingatlancsoport 1996-os eladása miatt tettek feljelentést az önkormányzat akkori ellenzéki képviselői.

A vádirat szerint Pásztor Béla az önkormányzat képviseletében 27,5 millió forintért adta el az ingatlancsoportot a budapesti S+G Kft.-nek. A szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy irreálisan rövid idő, mindössze 13 nap alatt közművesítik az ingatlanokat, ám a helyi rendeletben foglaltak ellenére csak a vételi szándékot terjesztette a képviselő-testület elé, a szerződéstervezetet, a közművesítési kötelezettséget és a határidejét nem. A közművesítés még 2003-ban sem fejeződött be teljesen, a vevő, illetve jogutódja, a Somody Kft. kötbérkövetelése 267 millió forintot tett ki; emiatt a felek előbb pereskedtek, majd megegyeztek, és az önkormányzat 122 millió forintot fizetett ki kötbérként. Ezután tettek feljelentést a polgármester ellen az akkori ellenzéki képviselők.

Az elniveresen.hu 2010-ben arról számolt be, hogy 140 millió kifizetése után lehetett volna Gábor Csaba építési vállalkozóé egy terület, de mivel Veresegyház polgármestere aláírta a papírokat, enélkül került át a tulajdonába. Erről az esetről a Hír TV is beszámolt, annak kapcsán, hogy Pásztor Béla zűrös ügyeit összevonták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségen. Ez azért jelentős, mert az összevonás gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészség oszthatja a feljelentők véleményét, miszerint nem egyszeri esetről, hanem szisztematikus nagy vagyoni kárt okozó gyakorlatról van szó Veresegyház hivatalvezetésében.

Bármit megtehet?

2017-ben sem igazán vette fontolóra lemondását, miután kiderült, hogy engedély nélkül helyezett el hatalmas mennyiségű építési törmeléket a veresegyházi polgármesteri hivatal egy helyi telken – ezt maga a polgármester ismerte el egy lakossági fórumon. Az Átlátszó.hu azt írta: a független Pásztor Béla, akit az ország a polgármesterek doyenjeként ismerhet, egyre inkább törvényen kívülinek érzi magát. 2017-ben egy lakossági fórumon még el is ismerte, hogy valóban engedély nélküli tevékenységről van szó. A gigantikus mennyiségű, az egyik megszólaló szerint legalább húsz kamionnyi építési törmelék az Átlátszó tudomása szerint városi beruházások bontásából származik. A sittügy újabban ismét vihart kavar a településen, miután a Hulladékvadász oldal is levideózta, a filmet pedig tagok posztolták az egyik veresi Facebook-csoportban is. Mindezek ismeretében pedig még inkább hátborzongató gondolat, hogy a medveotthon üzemeltetését az az önkormányzat vegye át, amelynek ilyen mentalitással rendelkező polgármestere van.

Fotó: Facebook/Medveotthon