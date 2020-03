Nemcsak idősekkel, hanem kisiskolásokkal is érintkezett a fertőzött területről hazatért momentumos

Nemcsak időseket, hanem kisiskolásokat is veszélyeztetett Bodrozsán Alexandra, a Momentum polihisztora, aki azután kezdett hiperaktív közéleti tevékenységbe, hogy társaival együtt Brüsszelben nem engedték be őket az EP egyik rendezvényére március elején, mondván ott már akkor meghaladta az ötvenet a koronavírussal megfertőzött emberek száma. Két nappal később a politikusnő már egy kecskeméti iskolában járt egy gyermekszínjátszó találkozón, miközben a járvány miatt idősek ellátását, és meglátogatásukat kezdte szervezni. Arra egyelőre nincs adat, hogy Bodrozsán Alexandra megvizsgáltatta-e magát, az viszont tény, hogy a leginkább veszélyeztetett idősekkel ment koszorúzni március 15-én, holott a veszélyhelyzet miatt országszerte elmaradtak az ünnepségek. Pikáns körülmény, hogy a képviselőnő ugyancsak március 15-én közzétett ajánlásával arra buzdít mindenkit, hogy maradjon otthon. A jelek szerint a Momentumnál bevett gyakorlat lehet a fentiekhez hasonló, felelős viselkedés: ahogy azt a PestiSrácok.hu elsőként megírta, Barnabás István momentumos önkormányzati képviselő olaszországi magánútja után senkinek sem jelezte, hogy a koronavírus európai gócpontjának számító országban járt, majd mintha mi sem történt volna, részt vett az önkormányzat munkájában.

Nemcsak időseket, hanem kisiskolásokat is veszélyeztetett Bodrozsán Alexandra, a Momentum polihisztora azután kezdett hiperaktív közéleti tevékenységbe, hogy társaival együtt Brüsszelben nem engedték be őket az EP egyik rendezvényére március elején, mondván ott már akkor meghaladta az ötvenet a koronavírussal megfertőzött emberek száma. Mint arról vasárnapi cikkünkben beszámoltunk, a Kecskeméten önkormányzati képviselőként, Újpesten pedig az ugyancsak momentumos Déri Tibor polgármester titkos tanácsosaként dolgozó rettenthetetlen politikusnő a brüsszeli járványveszélynek megörülve kiadós városnézésre ment társaival, majd Kecskeméten koszorúzott március 15-én egy tucat idős ember társaságában, nyilván dacból, mert addigra már a kormány lefújta a központi ünnepségeket, és így tettek az önkormányzatok is. A keol.hu oknyomozása ugyanakkor kiderítette, hogy Bodrozsán Alexandra nem töltötte tétlenül a Belgiumból hazatérte, és a nemzeti ünnepünk között eltelt időt, és – ha már világjárvány van – ellátogatott a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekszínjátszó találkozójára is, amelyen a gyermekeken kívül számos felnőtt is részt vett.

A kis tehetségek egymás után léptek színpadra, és elvarázsolták a közönséget, valamint a háromfős szakmai zsűrit. Köszönöm az intézmény meghívását és vendégszeretetét!

– olvasható jelenleg is Bodrozsán Alexandra Facebook-profilján, amelyen egyébként bemutatja azt a karitatív tevékenységét is, hogy fertőzött területről hazatért, felelősen gondolkodó, és valószínűleg járványtani szempontból meg nem vizsgált politikusként jelenleg az otthonaikban maradó idős emberek ellátását koordinálja.

Bodrozsán Alexandra itt nem adta fel a közéleti tevékenység kínálta lehetőségeket, néhány nappal az iskolai vizit után, már Fekete-Győr András pártelnökhöz hasonlóan ő is hangosan követelte a bölcsődék, óvodák, iskolák bezárását, amit a kormány szerencsére nem tett meg, hanem bevezette a digitális oktatást. A kabinet intézkedése annyi könnyebbséget jelent, hogy néhány százezer fiatalnak így nem kell megismételnie a tanévet. Ha összegezzük a Momentum polihisztora, Bodrozsán Alexandra jelentette ívet koronavírus-ügyben, akkor arra juthatunk, hogy a politikusnő elutazott Brüsszelbe társaival, ahol azért nem fogadták őket az EP-ben, mert Belgiumban akkor már kezdett kibontakozni a járványveszély. Ha már járványveszély, a momentumosok jól körbejárták a várost, a képviselőnő hazaérve pedig egy iskolai rendezvényre ment gyermekeket simogatni, miközben az eddigi adatok szerint nem vizsgáltatta meg magát. Azért, hogy biztosra menjen, a leginkább veszélyeztetett idős emberekkel ment koszorúzni Kecskeméten március 15-én, miközben az ünnepségek épp a veszélyhelyzet miatt maradtak el országszerte. A politikusnő eközben csoportokat szervezett az idősek segítésére, meglátogatásukra, hogyha esetleg valaki feltételezett hordozóként továbbadta a vírust, akkor az bizonyosan célba érjen. Furfangos momentumos politikusként Bodrozsán Alexandra a jelek szerint semmibe nem kezd B-terv nélkül, erre utal, hogy van egy másik Facebook-profilja is, amelyen a fentiekkel némileg ellentmondásos módon az otthonmaradásra buzdít, így elmondhatja magáról, hogy mindegyik választói csoport igényeinek igyekezett megfelelni.

Nézz otthon sorozatot, olvass, edz otthon, vásárolj online, tanulj idegen nyelvet, rajzolgass, hallgass zenét, kezdj tavaszi nagytakarításba, ültess a kertecskédbe, barkácsolj, társasozzatok, bármi. Kezdj bele valami olyanba, amit eddig mindig tologattál csak…Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra! 💜

– osztotta meg tanácsait a Facebook-on Bodrozsán Alexandra. Felhívásának pikantériája, hogy azt március 15-én, azon a napon osztotta meg, amikor a leginkább veszélyeztetett idős emberekkel ment koszorúzni Kecskeméten, miközben a veszélyhelyzet miatt országszerte elmaradtak az ünnepségek.

Közegészségügyi kockázati tényező lehet a Momentum

A jelek szerint a Momentumnál bevett gyakorlat lehet a fentiekhez hasonló, felelős viselkedés: ahogy azt a PestiSrácok.hu elsőként megírta, Barnabás István momentumos önkormányzati képviselő olaszországi magánútja után senkinek sem jelezte, hogy a koronavírus európai gócpontjának számító országban járt, majd mintha mi sem történt volna, részt vett az önkormányzat munkájában. Napokkal később bejelentette: önkéntes karanténba vonul élettársával együtt, aki a paksi erőmű területén dolgozik, és aki szintén bement munkahelyére anélkül, hogy vizsgálatnak vetette volna alá magát. A politikus beszámolója szerint Nápolyban jártak, ahonnan a napokban tértek vissza, majd bementek a munkahelyükre. Barnabás az erőmű hulladékkezelőjénél dolgozik főmérnökként. A momentumos politikus viselkedése, járványügyi szabálysértés gyanúja miatt fordult a Paksi Rendőrkapitánysághoz a feljelentéseiről jól ismert Tényi István.

Vezető kép: Facebook