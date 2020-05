New Deal-t hirdetett Karácsony, hogy Budapest tényleg élhetetlen hely legyen

Egyre büszkébb arra Karácsony Gergely, hogy nem érti, járványhelyzetben mit, miért tesz a kormány, és pláne nem érti, hogy neki – főpolgármesterként – mit, és miért kellene tennie. A városvezető a szerényen csak Budapest New Deal-nek nevezett, szerdán közzétett szófosásában fejtegetésében leginkább olyan intézkedéseket követel a kabinettől, amelyek már rég hatályban vannak, olyan adatokat kér, amelyek naponta elhangzanak például az Operatív Törzs tájékoztatóin, vagy a Kormányinfókon, igaz ezek feldolgozásához, elemzéséhez az is szükséges lenne, ha felelős politikusként értően meghallgatná a beszámolókat, és ne a saját Facebook-bejegyzéseit tartsa elsődleges hírforrásnak. Elolvastuk, hogy Önöknek ne kelljen – mondhatnánk, ugyanakkor azt is ajánlhatjuk az erős idegzetűeknek, hogy fogjanak bele, mert ennyi semmitmondó blődli még Karácsony Gergelytől is ritka egyetlen felületen. Igazságtalan lenne azonban, ha nem szemléznénk azokat a korszakalkotó ötleteket, amelyektől a főpolgármester Budapest felvirágoztatását várja, alább ezekből válogattunk.

Budapest életének beindítása Karácsony Gergely szerint csak akkor lehetséges, ha a kormány – mi, vagy ki más? – azonnali, tömeges tesztelésekbe kezd a fővárosban. A főpolgármester ezt jó ütemérzékkel azután egy nappal követeli, hogy a járványügyileg legképzettebb magyar szakemberek kijelentették: a tömeges tesztelés semmilyen eredménnyel nem járt volna a fertőzés lassításának szempontjából, magyarán értelmetlen időhúzás, pénzkidobás lett volna. Be kell vallani, hogy Karácsony nem kerülte meg kiáltványában az idősotthonok horrortörténeteit is, sőt megoldást is kínált: oldja meg a kormány, mivel neki, mint fenntartónak nincs köze a tömeges halálozásokhoz, és az intézményekben tapasztalható minősíthetetlen állapotokhoz. A főpolgármester elismerte, a közösségi közlekedés heti egymilliárd forintos ráfizetéssel üzemel, aminek szerinte oka az is, hogy a járatokat alig használják az utasok. Karácsony szerint azonban mindenre, így erre is van megoldás: a kormány vegye meg azokat az új buszokat, amelyeknek beszerzését már megígérte. Világos, ugye? A kihasználatlan járatok mellé új buszparkot kellene az utakra küldeni, a flotta a most is kihasználatlan járművekkel már végképp üres járatokat eredményezne, ettől pedig rentábilissá válna az üzletág.

A távolságtartás szélhámosai

Karácsony kiáltványa újabb bizonyítéka annak, hogy megnyilatkozásaiban mindenkire gondol, azokra is, akik nagyon nem szeretik, és ügyel arra, hogy akik nagyon nem szeretik, azok a jövőben még ennyire se szeressék. Erre utal a fővárosi közlekedés szabotálásának újabb fejezete, amiért autósok százezrei fogják a szívükbe zárni. Mivel a főpolgi szerint a Nagykörúton a biciklisek javára einstandolt egy-egy sáv miatt már most, az otthonülés időszakában kialakult állóháború maga a sikertörténet, az előadás folytatódik: újabb, és egyre több helyen kergetik az őrületbe a kocsival közlekedőket a további bringasávokkal, a járdák kiszélesítésével – ami Karácsony Gergely szerint a távolságtartást szolgálná –, a balesetveszélyes helyzetek generálásával. És ha azt hinné a Nyájas Olvasó, hogy nincs bónusz, akkor téved: Erzsébet-és Terézváros vezetői őrült ötletének mintájára – a másik sikertörténet, sőt, S.I.K.E.R.T.Ö.R.T.É.N.E.T. – hétvégenként lezárnák a rakpartokat is, ez azért lenne jó, mert az indokolás szerint ott is a biztonságos személyes távolságot betartva kószálhatnának az erre fogékonyak. Trükközne, Drága Autós Olvasónk? Azt gondolja, hogy majd ekkor elsunnyogunk a szűk kis belvárosi utcákon? Téved, mert Karácsony Gergely Önre is gondolt: a vendéglátók talpra állítása érdekében a főpolgi lezáratná ezeket a kis utcácskákat, hogy azokból sok kis kerthelyiség legyen a kocsmák számára, amelyek vendégei így egymástól biztonságos távolságban rúghatnának be. Valószínűsíthető, hogy a főpolgármester eddig sem karcsú szakértői stábja hamarosan a bulinegyed szélhámosaival bővül.

A kormány a polgármesterek véleményét várja a budapesti korlátozások feloldásáról

A kormány szerdán még nem dönt a budapesti korlátozások enyhítéséről, előtte ugyanis konzultálni kíván virológus és orvosszakértőkkel, valamint megvárja a budapesti polgármesterek véleményét – értesült az MTI szerdán. A távirati iroda úgy tudja, a Miniszterelnökséget vezető miniszter írásban fordult a budapesti kerületi polgármesterekhez és a főpolgármesterhez. Gulyás Gergely levelében emlékeztet, az országos adatok alapján Budapesten és Pest megyében van a legtöbb koronavírussal fertőzött beteg: szerdáig háromszáznegyven elhunytról és 1089 aktív fertőzöttről tudnak. A tárcavezető hangsúlyozta, Budapest annak ellenére továbbra is kiemelkedik fertőzöttség terén, hogy az utóbbi napok adatai alapján csökken a megbetegedettek száma. Gulyás Gergely azt kérte a polgármesterektől, hogy csütörtök délutánig adjanak tájékoztatást arról, időszerűnek látják-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását, vagy még nem.

