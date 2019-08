Óriáskullancsok tartják rettegésben Németországot

Tífuszt, és krími-kongói vérzéses lázat is terjeszt az a forró égövi kullancsfajta, amelyből egyre többet találnak Németországban. Az óriáskullancs két centiméteresre is megnőhet, és könnyen felismerhető feltűnően csíkozott lábairól, így könnyű észrevenni. A németországi kártevőket vélhetőleg vándorló madarak hurcolták be, magyar szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy valószínűleg a globális felmelegedés okozza a trópusi fajok megjelenését és szaporodását a Kárpát-medencében.

Szaporodni kezdtek Németországban azok az óriáskullancsok, amelyeket valószínűleg a vándorló madarak hurcoltak be testükön Afrikából – írta a Spiegel online kiadása. A trópusi faj más betegségek mellett erős vérzéssel járó tífuszt terjeszt, és nemcsak az emberekre, hanem a háziállatokra is nagy veszélyt jelent. A parazita könnyen felismerhető, mivel az Európában őshonos fajoknál lényegesen nagyobbra, akár két centiméteresre is megnőhet, lábai pedig feltűnően csíkozottak. Ugyancsak az óriáskullancs számlájára írják a krími-kongói vérzéses láz terjedését, az akár harminc százalékos halálozási aránnyal pusztító kór korábban ismeretlen volt kontinensünkön, szerencsére emberről emberre nem terjed, a fertőzés csak a kullancs marásával lehetséges. A német szakemberek tavaly összesen harmincöt példányt gyűjtöttek be a trópusi kártevőből, az idén pedig már ötvenet. Ez azt is jelentheti, hogy a kártevő már képes túlélni zord teleket. A legtöbb kullancsot Bajorországban, Baden-Württembergben, Hesse-ben, Rajna-vidék-Pfalzban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban, Berlin környékén és Schleswig-Holsteinben találták, ahol lovakat fertőztek meg, több állattartót pedig vizsgálnak, hogy hordozzák-e a vérszívók terjesztette kórokozókat.

A vélhetőleg a felmelegedés okozta jelenségre korábban már magyar szakemberek is felhívták a figyelmet: a Kárpát-medencében is megjelentek az Afrikából, illetve a Földközi-tenger környékéről származó kullancsfajok, amelyek közül több az enyhe telek miatt már képes túlélni a hidegebb időszakokat. Nem egy faj már szaporodni kezdett nálunk is, a fertőzéshez pedig nem is kell, hogy az állat megmarjon. Elég, ha az erdőkben járva felsérti a túrázók bőrét a fenyőtüske. A mókusok szinte az összes, a kullancsok terjesztette kórokozót hordozzák, de rezisztensek azokra, viszont eddig nem tisztázott okból a fenyőkre másznak fel, ha vizelniük kell. A trópusi fajok megjelenésének hátterében állhat az is, hogy megváltoztak az utazási szokásaink, manapság már egzotikus tájakra is sokan viszik el magukkal a kutyáikat, macskáikat, amelyek kellő védettség híján behurcolják a nyaralás végeztével a kórokozókat.

