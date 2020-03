Örülhetnek a Ligetvédők, Karácsony megálljt parancsolt a Városliget terjeszkedő zöldfelületének

Mégiscsak igaza volt Karácsony Gergelynek, nem kamuzott. Hónapokkal a főpolgármester-választás után be kell látni, valósak voltak azok a félelmek, amelyeket a jelenlegi főpolgármester különböző tüntetések élén megfogalmazott. Amelyekért ostorozta a rendszert, amelyben, mint állította, rendet tesz. És igaza volt azoknak a zöld/politikai szervezeteknek is, akik évek megszámlálhatatlan tiltakozásai és fórumai során szinte mócsinggá mantrázták, hogy “síkra betonozzák a Városligetet”, és “a Liget projekt során csökkenni fog a zöldterület aránya”, hogy “szétroncsolják a főváros zöld tüdejét”. És Karácsony Gergely volt az, aki tett róla, hogy így legyen…

Gyorsan meg kell jegyezni, az eredeti tervek szerint – bárhogy hazudott erről kamuzöld szervezet, zöldre festett globalista DK-s megmondóember, egykor a civil kontrollért még hitelesen síkra szálló környezetvédő csoport -, a Városligetet senki nem akarta lebetonozni, mindez díjnyertes kamu-kampányérv volt csupán – véltük korábban. A Városligetben aközben verték fel ugyanis az aszfaltot a növényeket nagyobb területhez juttatva, hogy fura, betépett drogos raszták épp snidlinget ültetve akarták közösségi hétvégi telekké silányítani az évszázados kulturális értékű közösségi parkot. Ebből is látszik egyébként: ha valaki nem értette a Liget közösségi tér-lényegét, azok épp az állítólagos Ligetvédők voltak, akik úttörőtábort szerveztek az évszázados fák árnyékába. A Liget projekt megvalósulása esetén nőtt volna a Liget zöldfelületének aránya. Azt történt volna, amire elvileg minden tüntető vágyott. Hogy ez ne következzen be, hogy igaz lehessen a Liget zöldterületeinek csökkenése, ahhoz Karácsony Gergelynek a fővárosi közgyűlés élén úgy kellett döntenie: befagyasztja a zöldterület fejlesztést a Ligetben. És pontosan ezt tette.

Amikor Karácsony Gergely azzal sokkolta és hiszterizálta a közéletet (és nyert előbb kerületi, utóbb főpolgármester-választást), hogy a Városligetben csökkenni fog a zöldterületek aránya, azzal lényegében saját főpolgármesteri tevékenységére utalt. Jelesül arra, hogy ha megválasztják, minden erővel gátolni fogja a zuglói zöldterületek növekedését. Hogy a legegyszerűbb budapesti szavazó számára is világos legyen, hasonlóképpen a legelvakultabb baloldali választóra nézve is: Karácsony a tüntetések élén, propagandafórumokon, kampány-forgalombénítások alkalmával előre riogatta önnönmaga főpolgármesteri döntéseivel a közérdeműt. Évek óta Karácsony Gergelytől rettegtek azok a zöldek, azok a civil csoportok, akiknek az élére hágott. Karácsony Gergely volt az ellenzéki zöld-félelmek valódi gyökere, és Karácsony Gergely lett az, aki pont úgy támasztotta egy pókhálós pince salétromkarcos oldalára a saját választóinak, támogatóinak az akaratát, ahogyan egyszer használatos biciklijét. Pont oda kerültek, ahová Karácsony zöld-politikájának szimbólumai, a kampányrendezvényeken használt és kihasznált cserepes tuják. Gyanúsan nagy is a csend a köreikben. Egyetlen korábban aktív szervezet sem őrizte meg hitelességét azzal, hogy legalább egy óriás kérdőjelet nem feszített ki molinón a főpolgármester ablaka elé.

A Karácsony Gergelyt és brancsát megszavazó érzelmi alapon választók természetesen most különböző logikai buborékokba húzódva motyognak önmaguknak arról, hogy tulajdonképpen mi is az indoka annak, hogy a zöldre festett főpolgármester nemet mondott a Városliget zöld-fejlesztésére. Ennek is meg van ám az indoka, tudtuk mi előre, hogy ez így lesz – győzködik magukat. A klímaválságot meghirdető Karácsony, úgy tűnik, képtelen hibázni. Így, kínos, nem kínos, a Városliget bezöldítése elleni érveken törik mostantól a fejüket a főpolgármester kamuzöld propagandistái, gyöngyöző homlokkal, átizzadt pólóban utazva a 3-as metrón. Merthogy Tarlós korábban hiába jelentette be, került forrás a szerelvények klimatizálására, azóta eltűnt a pénz, Karácsony Gergely pedig nem klimatizálja a metrót. Ebben is igaza lett.

Azok a zöld érzelmű fővárosiak és vidékiek, akik azt szeretnék, hogy Karácsony Gergely főpolgármesteri tevékenysége ellenére zöldüljön a főváros, és legyen több fő fa és virág a Városligetben, az írja alá az alábbi petíciót (már több mint ötvenezren támogatták). Az igazi Ligetvédők kiállnának a zöldterület-fejlesztés, a zöldfelület növelése mellett. Csak most valahogy eltűntek…

