Az LMP-nek korábban programokat is író közgazdász beszélt arról is, hogy szerinte a párt szellemi tartalma az utóbbi időben elsekélyesedett, kiüresedett, ez is oka volt a párttal való szakításának. Bolgár György felvetésére, miszerint a párt kritikusai korábban feltételezték, hogy az LMP politikáját tekintve közelít a Fideszhez, a közgazdász azt mondta, ilyet nem igazán lát, azt viszont igen, hogy közelítenek a Fidesz féle technikákhoz.

Folyamatban van egy hatalmi koncentráció, ugye az egész elnökséget lecserélték, kivéve Szél Bernadettet

– fogalmazott Róna Péter.

Forrás: Klubrádió; Fotó: MTI