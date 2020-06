Salvini: Magyarország számunkra példakép

Példaképnek nevezte Magyarországot Matteo Salvini, az olasz ellenzéki Liga párt elnöke az MTI-nek nyilatkozva az általa vezetett jobboldali pártszövetség koronavírus-járvány utáni első utcai demonstrációján, amelyet kedden Róma belvárosában rendeztek.

A politikus az őt éltető tömeg közepén, zöld-fehér-piros színű szájmaszkját levéve azt mondta: “Tisztelet a magyar népnek és kormánynak, a magyarok közösségének, számunkra példaképek vagytok, köszönjük, hogy közel vagytok hozzánk!”.

Az “Olaszország nem adja fel! Büszkén talpra áll!” jelmondatú tüntetésen a Liga vezetője azt hangoztatta, a jobbközép azért lendült mozgásba, hogy segítsen a problémák megoldásában. “Olaszországot újra kell indítani, az olaszok haragja és tenni akarása teljesen érthető, azért vagyunk itt, hogy olyan politikai irányt szabjunk, amely önerőből messzire viszi Olaszországot, anélkül, hogy a soha meg nem érkező külső segítségre várna” – tette hozzá a baloldali kormány “örökös európai segítségvárására” utalva.

Matteo Salvini megjegyezte, az általa vezetett erők az utóbbi hónapokban “elfelejtett és diszkriminált” olaszokat képviselik. “Megtöltjük a tereket, hogy innen küldjük el javaslatainkat a járványt követő gazdasági válságtól leginkább érintettek nevében” – mondta Salvini.

A Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország (FI) közös megmozdulása a február végén megtorpant olaszországi belpolitikai élet újraindulását szorgalmazta. Az olasz köztársaság június 2-i nemzeti ünnepén mintegy száz város tereit töltötték meg a jobbközép politikusai és választói. Pártzászlók helyett nemzeti lobogókat tartottak a magasba. A római Piazza del Popolón az eredetileg távolságtartással tervezett demonstráció tömegdemonstrációvá nőtte ki magát, amelyen nehéz volt betartatni az óvintézkedéseket. A térről induló korzó sétálóutcáján ötszáz méteres zöld-fehér-piros zászlóval vonultak fel.

Georgia Meloni, a FdI elnöke az MTI-nek hangsúlyozta: “Ha Európában változik valami, az az általunk képviselt és velünk szövetséges erőknek lesz köszönhető. Reményeink szerint Európában is mozgást tudunk előidézni, azoknak adunk hangot, akik némák maradtak a gazdasági válsághelyzetben”. Hozzátette, ez a megmozdulás bizonyítja, hogy a híresztelésekkel ellentétben az olasz jobboldal egységes, miközben a baloldali kormánypártok örökös vitája megbénítja a döntéshozatalt és az országot is. “Olaszország nincs hanyatlásra ítélve, létezik politikai és gazdasági alternatíva is” – hangoztatta, kijelentve, hogy a jobbközép az őszre halasztott tartományi választásokkal egy időben kormányváltásra is készül Giuseppe Conte kormányának leváltásával.

Antonio Tajani, a FI alelnöke olasz és európai újraindulási stratégiát sürgetett, arra emlékeztetve, hogy több tízezer olasz vállalkozás vár segítségre a járvány utáni újrainduláshoz.

Az óriás olasz zászlót vivő egyik római nő az MTI-nek azt mondta, úgy érzi, a miniszterelnök Contéval “bűnözők vezetik az országot, akik nem nyújtanak védelmet az olasz családoknak, ezért azonnal távozniuk kell”. A haragosabb tüntetők az olasz himnuszt énekelve szintén a kormány távozását követelték. “Szabadság! Választásokat! Kormányváltást!” – kiabálták a demonstrálók. Egy magát régi jobboldali választónak nevező idős férfi úgy vélte, itt volt az ideje, hogy az olaszok utcára vonuljanak, hiszen választások nélküli kormány vezeti őket. Egy fiatalember, arcán a Liga pártlogójával díszített szájmaszkkal, azt mondta, nem lehetett az olaszokat tovább “politikailag is karanténba zárni”.

Elemzők főpróbának nevezték a jobbközép demonstrációját a július 4-re a római Circus Maximus mezejére meghirdetett országos tüntetés előtt, amelyhez már egész Olaszországból csatlakozhatnak résztvevők. A római Piazza del Popolón kedd délután az úgynevezett narancssárga mezesek folytatják a tüntetést, akik egy hete a milánói Dóm téren szintén a kormány azonnali távozását sürgették.

