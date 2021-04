Szabadulni akart vagyonától a lúgos orvos, csakhogy megússza a kártérítést

2016 óta folyamatosan, módszeresen szabadult meg a vagyonától a lúgos orvosként emlegetett volt kórházigazgató, vélhetően azért, hogy megússza a kártérítés fizetését áldozatának – írja a Telex. Pedig minden esély megvan erre. Ugyanis csaknem négy év pereskedés után a Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben első fokon ítéletet hozott az ügyben, és kimondta, hogy Bene Krisztiánnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a női testi épségéhez és egészségéhez fűződő jogát.

Mivel a férfi fellebbezett az ítélet ellen, ezért az ügy egyelőre nem ért véget, másodfokon, a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik tovább, de a az április 8-ra kitűzött tárgyalást a benyújtott újabb indítványok és a járványhelyzet miatt is elnapolták. Eközben Bene tehermentesítette azt a Budapest-környéki családi házat, ami még a nevén szerepel, ezzel pedig megnyílt a lehetősége arra, hogy azt az utolsó nagyobb értékű ingatlant is kijátssza, amihez még részben köze van. Áldozata és jogi képviselője már többször jelezték a bíróságnak, hogy szerintük a lúgos orvos a vagyona kimentésére törekszik. Tavaly év elején nyújtottak be először ideiglenes intézkedésért kérelmet, de a bíróság elutasította azt, mondván az ideiglenes intézkedés elrendeléséhez nem volt elegendő a felperesnek általánosságban arra hivatkozni, hogy tudomása szerint az alperes megkísérli elvonni a fedezetet a kártérítési követelés elől – közölte a Fővárosi Törvényszék a Telex érdeklődésére. Mint írták, az ideiglenes intézkedés elrendelésének célja nem a pénzbeli követelés biztosítása, hanem azonnali jogvédelem nyújtása valamely rendkívüli, azonnali beavatkozást igénylő helyzetben. Ezt megalapozó tényt azonban a felperes nem jelölt meg és nem is valószínűsített.

A döntés ellen Renner Erikáék nem fellebbeztek, de amikor tavaly meglett az elsőfokú ítélet, ismét beadták a biztosítási intézkedés iránti kérelmüket. De akkor sem kaptak jó hírt. Akkor azzal hívtak fel a bíróságról, hogy amennyiben nem vonjuk vissza a kérelmünket, akkor azt vissza fogják utasítani. Szerintük ugyanis az, hogy Bene a büntető eljárásban jogerősen megítélt 750 ezer forintot nem fizette meg, nem jelenti azt, hogy a polgári eljárásban a 25 milliót ne akarná kifizetni – állítja a nő. Ügyvédjével múlt héten ismét benyújtották a kérelmet, akkor vált ugyanis nyilvánvalóvá, hogy a Bene tulajdonába tartozó ingatlanról az összes terhes levetették. Ezúttal pedig el is rendelte a bíróság a a pénzkövetés biztosítását. Ennek köszönhetően Renner Erikának sokkal nagyobb esélye van arra, hogy tényleg kapjon is valamit a neki megítélt kártérítési összegből. Innentől az ügy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatalához kerül.

Your browser does not support the video tag.

Forrás: Telex ; Fotó: Origo/Mudra László