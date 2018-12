Juhász Péter és a fütyülője 2017. március 15-én, a Múzeum körúton; Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

A választók is fütyülnek rá: Juhász Péter leküzdötte magát a kétfarkú kutyák népszerűségéig

A Republikon Intézet múlt héten nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatása szerint a budapesti 1. számú választókerületben (amely az I. és V. kerületből, valamint a VIII. és a IX. egy részéből áll) a Fidesz 53, az LMP 11, az MSZP 8, a DK 7, a Jobbik 6, az Együtt-Párbeszéd és a Momentum 5-5, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll. Ez a mérés ráadásul még az Együtt-Párbeszédre vonatkozott, ám a két párt időközben beadta a válópert, miután kiderült, az MSZP elnöksége Karácsony Gergelyt javasolja miniszterelnök-jelöltnek. Tehát a Párbeszéd nélküli Juhászék immár a kétfarkúakkal vannak komoly versenyben ebben a választókerületben. Innen nézve különösen szórakoztató, ahogyan az Együtt elnöke visszalépésre szólongatja föl a nála jóval népszerűbb ellenzéki riválisait: a Momentum elnökét, Fekete-Győr Andrást, illetve az LMP fővárosi elnökét, Csárdi Antalt – akik eddig fütyültek Juhászra. A Republikon mérése szerint jó okkal. A PestiSrácok.hu a napokban szembesítette Juhászt a kiábrándító közvélemény-kutatási adatokkal, és azt kérdeztük tőle, miként lehetséges ez, miközben ő az egyik leghangosabb ellenzéki politikus. Erre azt felelte:

Hogy egy jelöltre lenne szükség, abban igaza lehet. Ám az rejtély, miért nem kezdi magával a visszalépések sorát a nálánál jóval erősebbnek mért ellenzéki jelöltek javára. Valójában, ha visszapörgetjük Juhász Péter közéleti ámokfutásának fontosabb stációit, máris nem annyira meglepő a makacskodása. Egyvalamiben ugyanis kétségtelenül nagyon jó: a zavarkeltésben. Szerencsére, ezt a képességét idáig csak ellenzékből csillogtathatta.

Hogy az emberek zöme hallani sem akar Juhászról, abban komoly szerepe lehet migrációs téziseinek. Sokan emlékeznek még rá: 2015 szeptemberében a budapesti Kossuth térre szervezett tüntetést Juhász pártja a kormány „menekültpolitikája” ellen Szégyelld magad, Orbán! címmel. A Parlament előtti ezerfős tömegnek Juhász előadta: László Petra mint jelenség „Orbán Viktor politikai terméke”, mert ugyebár ide vezet a kormány gyűlöletkampánya. Szerinte szintén Orbán állította elő a helyzetet a Keletinél, Röszkénél, a határnál. Majd kimondta a lényeget, amit azóta már nem ismételget olyan sűrűn, érzékelve a közhangulatot:

Juhász Péter azt is mondta, hogy a miniszterelnök egy „embertelen, könyörtelen, vandál fociultra”, aki éppen Magyarországot „rugdossa ki a civilizált Európából”, pedig Magyarországon nem ilyen emberek élnek, csak a „mi kedves vezetőnk”, a miniszterelnök, az ilyen. Ugyanezen a tüntetésen tudatta azt is, mi a véleménye a fiatalok erkölcsös viselkedésre neveléséről: „Baszódjál meg KDNP az erkölcstanoddal együtt!”

Idén áprilisban még látványosabban kimutatta a foga fehérjét Juhász Péter, amikor elutazott Röszkére tüntetni a kerítés lebontásáért. Vele csápolt Gulyás Márton anarchista festő-mázoló, Schilling Árpád alternatív „művész” és még körülbelül száz – zömében külföldről odautaztatott – „antifa”. Mivel a kerítés a zöldhatáron át az országba betörő, tehát bűncselekményt elkövető illegális migránsok ellen épült, így nyugodtan kijelenthető: Juhászék bűnözők érdekében demonstráltak. Hab a tortán, hogy a röszkei határzár megrohamozását vezető, s ezért terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed H. szabadon bocsátását is követelték Juhászék. (A szír Ahmed H. évek óta Cipruson él, ciprusi a felesége, ciprusi okmányai vannak, és elfogásakor hét hamis útlevelet találtak nála, mindegyikben érvényes schengeni vízummal. Ennyi információból mindenki számára nyilvánvaló, ki is ez az alak valójában.)

Egyébként Juhász pártja a kezdetektől nyíltan kvótapárti, már 2015-ben azt javasolták, hogy a Fidesz álljon az élére a kötelező menekültkvóta bevezetésének. Az akkori pártelnök, Szigetvári Viktor 2015 júniusában azt közölte: „Szerintem ezen emberek egy részének Magyarország méltó, büszke otthona lehet, ezeknek az embereknek egy része az átlagnál képzettebb, számukra Magyarországon idővel állást lehet biztosítani”.

A TV2 tavaly márciusban megkapargatta Juhász Péter vagyoni helyzetét. Mint kiderült, az Együtt politikusa akkor éppen egy 130 négyzetméteres budai, panorámás lakást bérelt. Bár azon a környéken a megkérdezett ingatlanszakértő szerint egy akkora lakás havi bérleti díja alsó hangon 300 ezer forint, de elérheti a 600-800 ezer forintot is, Juhász Péter mégis arról számolt be, hogy ők havi 200 ezer forintot fizetnek, amihez még hozzájön a rezsiköltség. A politikus akkor azt nyilatkozta a TV2-nek:

A fizetésemből sikerül megélni, 350 ezer forint környékén keresek, ehhez jön még a barátnőm keresete, ehhez jönnek még más adományozók, ezt is tudom bizonyítani, utalnak, teljesen legálisan. Ebből élünk meg. Szegényen, valóban. (…) Az ingemet én barátaimtól kaptam. A borotvám elfogyott. A lakbérem nincs kifizetve, a telefonszámlámat (sic!) lehet ma kikapcsolják. Így élnek ma az ellenzéki politikusok.

Interjú közben egy papírlapot mutatott föl, rajta a bankszámlaszámával, és azt kérte a tévénézőktől, utaljanak neki pénzt. Mindenesetre elég furcsának tűnik, hogy a híveitől pénzadományokat tarháló, saját bevallása szerint barátai anyagi segítségnyújtására szoruló Juhász Péter miért egy budai panorámás lakást bérel(t). Baráti adományokról, ismeretlen adományozókról is beszélt, akiktől például megtankolt, szervizelt autót kapott ajándékba évekre. Mint azt az Origo tavaly kiderítette, Juhász az Igazmondó Alapítványon keresztül egy titokzatos támogatótól kapott egy autót, egy többmilliós Saabot a „korrupcióellenes küzdelméhez” határozatlan időre. Ám – mint kiderült – nyaralni is azzal ment. A nizzai luxusnyaralásra élettársával utazott „kapcsolatuk megmentése érdekében”, ahová saját költség nélkül, barátja meghívására érkezett. Kiderült, hogy ez a bizonyos barát Bojár Gábor, a Graphisoft és az óbudai magánegyetem alapítója, aki szerint az ördöggel is érdemes összefogni a kormányváltásért.

Egyébként a legutóbbi nyilvános koldulásakor elég csúnyán leégette magát Juhász. Miután biztossá vált, hogy a Fidesz nem Rogán Antalt indítja az 1. választókerületben, Juhász megálmodta, hogy Böröcz László V. kerületi alpolgármester lesz a kormánypárti jelölt, és egy facebookos videóban máris pénzt kuncsorgott egy őt lejárató telefonos kampányhoz. Ekkor érkezett Böröcz internetes bejegyzése, amely alaposan lehervaszthatta a túlmozgásos Juhászt:

Mivel engem senki sem kért fel a Juhász által hallucinált szerepvállalásra, így javaslom az ismert kábítószer-lobbistának, hogy most lazuljon el egy picit. Mindig szórakoztató, amikor a csúfos vereségeiről elhíresült liberális kamerák elé áll és pénzt kunyerál, de a fenti jelszavakkal ma összeszedett forintokat, inkább utalja vissza az embereknek.

Fantomizálódott cégek

Homályos jövedelmeinek egyik forrása egy időben például a Majtényi László liberális államfő-jelölttel közösen gründolt, az ingyenautó kapcsán már említett Igazmondó Alapítvány volt, ám Juhász (a tőle megszokott módon) végül Majtényivel is összerúgta a port. Hasonlóan kínos véget ért az Egymillióan a magyar sajtószabadságért nevű, Bajnai Gordon 2014-es kampányát segítő Milla Egyesület élén végzett ténykedése is. A Milla tagsága akkor vált meg Juhász Pétertől, amikor kiderült: több millió forintnyi „fekete és szürke” adománnyal nem tud elszámolni. A témáról annak idején a PestiSrácok.hu vendégszerzője írt többrészes oknyomozó cikket. A Bajnai Gordon által hátrahagyott, kudarcos liberális kispárt vezetője legalább hét, jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozás csődjében volt érintett, amiről szintén a PestiSrácok.hu számolt be elsőként. A politikus cégeinek egy része nemcsak végrehajtás alá került, hanem fantomizálódott is.

A legnagyobb hibám, hogy iszonyú link csávó voltam, és a könyveléssel buktam el mindig. Ha nem volt megrendelésem, akkor hagytam elfolyni az adminisztratív részeket

– indokolta korábban Juhász, hogy mi állt az eljárások hátterében. Emellett azzal is magyarázta zűrös cégügyeit, hogy rengeteget költözött, „albérletben lakott világ életében”. Ez a magyarázat viszont eléggé gyermeteg, hiszen pofonegyszerű átjelenteni a cég székhelyét – igaz, ennek „nagyon komoly”, pár ezer forintos költsége van…

Mindezeket figyelembe véve: meglehetősen pikáns az adóforintokért, a közpénzekért való mérhetetlen aggódást, korrupció-sirámokat hallgatni egy olyan politikus szájából, akinek korábbi cégei jelentősen megkárosították az államkasszát.

„Kinyomtatta az internetet” Portik titkárnőjének

Az ellenfeleit előszeretettel bűnözőnek minősítő Juhász sok felsülése közül az egyik legemlékezetesebb a Portik Tamással kapcsolatos lebukása. Amikor a PestiSrácok megírta, hogy egy meg nem nevezett politikus a jelek szerint hosszú évekre rács mögé dugott maffiavezér kitartottja, Juhász azonnal magára vette a vádat, noha az ő nevét nem is említettük. Majd olyasmit kezdett magyarázni, amit nem is vetett föl senki. A videóban a beismerést azzal is tetézte, hogy lerántotta a leplet titokzatos bűnözői kapcsolatáról, nevezetesen, hogy ismeri, sőt, jó kapcsolatban áll a több leszámolásos gyilkosság megrendelésével vádolt, valamint elítélt egykori olajos bűnöző, Portik Tamás titkárával, akinek „kinyomtatta az internetet”, gyakorlatilag önkéntes sajtófigyelést végzett neki. Facebook-oldalán közölt videójában konkrétan ezt mondta:

Van még egy olyan, hogy bűnözőkkel tartok kapcsolatot. Említik azt, hogy F. Erika intézte ezeket az ügyeket. Az igazság az, hogy én F. Erikával találkoztam. Ő Portiknak titkárnője, vagy valami hasonlója volt, s egy dolgot kért tőlem: ő nem ért az internethez és Portik Tamás kíváncsi a hírekre, s kérte, nyomtassam ki számára az internetet. Megkértem egy kollégámat erre, ami alapján ő aztán be tudott számolni Portik Tamásnak a beszélőkön. Nem lepődnék meg, ha ezután előkerülne egy titkos fénykép, ahol egy borítékot vagy elvesz, vagy átad nekem, s a Fidesz majd azt mondaná, hogy abban pénz volt. De nem, egy sima A4-es boríték lesz, amiben simán újságcikkek voltak kinyomtatva…

Jó lenne azt is megtudni egyszer, mit rejtett a boríték, amit F. Erika (aki egyébként a Demokratikus Koalíció aktivistája) adott Juhász Péternek…

Jogerős: Juhász Portik embere

Egy Juhász és a TV2 közti perben a Fővárosi Ítélőtábla májusban jogerősen kimondta: jogosan állítható Juhász Péterről, hogy Portik Tamásnak dolgozik. Az Együtt elnöke és a maffiózó viszonyáról a bíróság azt is megállapította, hogy

Juhász Péter régóta tesz szívességeket Portik Tamásnak

Juhász Péternek Portik Tamás feladatokat ad

Juhász Péter Portik Tamás volt testőrével akarta szétverni az 1956-s forradalom hatvanadik évfordulójára szervezett megemlékezést

Juhász Péter Portik Tamás embere

Juhász Péter Portik Tamással rendszeresen összejátszik.

„Fokozottan veszélyes a társadalomra”

Juhász Péter még 2002-ben tűnt fel a közéletben, amikor megalapította a Kendermag Egyesületet, amely a könnyűdrogok legalizálásáért küzdött. Juhász az Origónak akkor azt mondta, azért hozta létre az egyesületet, mert 1996-ban volt egy büntetőügye, amely hét évig elhúzódott, és ez nagyon felháborította. A büntetőügy azért indult, mert Hollandiából marihuánát akart becsempészni az országba. Egyesületének 2003-ban volt az első megmozdulása, majd különböző botrányos bohóckodásokkal próbáltak bekerülni a híradókba – sajnos, sikerrel. Például haverjaival feljelentették magukat fűfogyasztásért, a diszkórazziák elleni tiltakozásul saját vizeletüket akarták átadni Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnöknek, de olyan is előfordult, hogy Juhász egy egyméteres kenderpalántával jelent meg a bíróságon.

Az önfeljelentése nyomán indult perben egyébként a Fővárosi Bíróság 2006 decemberében jogerősen kimondta:

Juhász Péter személye fokozottabban veszélyes a társadalomra, „mert a büntetőeljárást, a jog eszközét és a bíróságot kívánta felhasználni arra, hogy a kábítószer fogyasztás legalizálását hirdesse”.

Juhász Péter 2013 áprilisában már az Együtt politikusaként megjelent a Million Marijuana March nevű rendezvényen, majd miután lebukott, pártja azt a közleményt adta ki, hogy ez a rendezvény csak az orvosi marihuána mellett kampányolt. Maga Juhász is többször hivatkozott ugyanerre. Ám, mint egy korábbi írásunkban részletesen kitárgyaltuk, az „orvosi marihuána” kifejezés egy orbitális blöff, mert amit orvosi célra használnak, az nem marihuána, hanem az abból kivont egyetlen hatóanyag. Ám az alábbi képre pillantva a Kedves Olvasók is beláthatják, nem biztos, hogy érdemes bonyolultabb érvelésbe bocsátkozni, amikor ilyen nagy a jókedv:

A Juhász Péterről írt rövid portrénk, illetve ez a vihogós fotó alkalmat kínál egy utolsó, ám igen lényeges kérdés föltételére: a középen ülő, vidám úriembert alkalmasnak tartják-e nemhogy az ország vezetésére, de akárcsak országgyűlési képviselőnek? Vagy úgy egyáltalán bármire, az ellenzéki trollkodáson kívül?

Füttyögés, nyakelvágás, prostizás

Amíg a válaszon gondolkodunk, talán érdemes még felidézni, hogy Juhászék idén március 15-én, a Múzeum körúton hogyan provokálták sípokkal és megafonokkal az ünneplő tömeget, majd miként ígértek nyakelvágást Orbán Viktornak, s prostizták le a PestiSrácok.hu munkatársát, Jurák Katát az emlékezetes videónkon:

